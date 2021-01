Airbus: l’H160 di All Nippon Helicopter completa il primo volo

L’H160 di All Nippon Helicopter (ANH) ha effettuato il suo primo flight test, un volo di 95 minuti presso il Marseille Provence Airport. Questo volo inaugurale di successo apre la strada all’entrata in servizio del velivolo in Giappone.

ANH schiera una flotta di elicotteri composta da sei AS365 e cinque H135 per la raccolta di electronic news per le stazioni televisive di tutto il Giappone. Questo H160 sostituirà uno dei suoi AS365.

“Siamo lieti di vedere il volo inaugurale di successo del primo H160 giapponese e non vediamo l’ora che questo elicottero di nuova generazione svolga un ruolo importante nelle nostre missioni nazionali”, ha affermato Jun Yanagawa, President of ANH. “Dall’introduzione dell’elicottero AS365 tre decenni fa, i requisiti dell’electronic news gathering market sono in continua evoluzione e sono notevolmente migliorati. Questo elicottero H160 all’avanguardia è un tempestivo benvenuto per le nostre operazioni”.

L’H160 ha ottenuto il type certificate dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA) nel luglio 2020, con la certificazione da parte del Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) prevista all’inizio del 2021. Alla consegna dell’elicottero, l’installazione e la personalizzazione delle apparecchiature specializzate saranno effettuate presso la Airbus Helicopters Kobe facility, prima della sua entrata in servizio.

“Siamo onorati di avere ANH come nostro cliente per il lancio dell’H160 in Giappone, in quanto rinnovano la loro flotta. Questo primo volo di successo è particolarmente significativo in questo periodo senza precedenti per l’industria. Ringraziamo il nostro cliente e i team coinvolti per aver dedicato il massimo impegno a questo risultato. Continueremo a fornire il nostro massimo supporto e garantire una consegna regolare ad ANH”, ha affermato Guillaume Leprince, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan.

Il Japan electronic news gathering market è un mercato maturo, con 87 elicotteri dedicati a tali missioni attualmente. Quasi il 70% di questi elicotteri è prodotto da Airbus, con le piattaforme H125, AS365, H135 e H155 comunemente utilizzate dagli operatori. Con l’imminente introduzione dell’H160, che è dotato di ulteriori safety features grazie alla pilot assistance fornita da Helionix, questo elicottero porterà ulteriori vantaggi all’operatore.

Progettato come multi-role helicopter in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come offshore transportation, emergency medical services, private and business aviation, nonché servizi pubblici, l’H160 integra le ultime innovazioni tecnologiche di Airbus. L’elicottero offre ai passeggeri un comfort superiore grazie alle sound-reducing Blue Edge blades e alla superba visibilità esterna di cui beneficiano sia i passeggeri che i piloti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Eric Raz / Airbus Helicopters)