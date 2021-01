Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari dell’ultimo trimestre 2020 e dell’intero anno

Delta Air Lines ha pubblicato oggi i risultati finanziari per il trimestre di dicembre e per l’intero anno 2020 e ha fornito le sue previsioni per il trimestre che si chiude a marzo 2021.

“I nostri risultati del trimestre di dicembre hanno coronato l’anno più difficile nella storia di Delta. Voglio ringraziare le persone di Delta che hanno colto l’occasione, concentrandosi sulla fornitura di risultati per tutti i nostri stakeholder, mettendo i nostri clienti al centro della nostra ripresa”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Sebbene le nostre sfide continuino nel 2021, sono ottimista che questo sarà un anno di ripresa e un punto di svolta che si tradurrà in un Delta ancora più forte, che ritorna alla crescita dei ricavi, alla redditività e alla free cash generation”.

December quarter 2020 GAAP pre-tax loss pari a $1,1 miliardi e perdita per azione di $1,19, con total revenue che si attesta a $4,0 miliardi. December quarter 2020 adjusted pre-tax loss di $2,1 miliardi e adjusted loss per share di $2,53, con adjusted operating revenue di $3,5 miliardi.

Full year 2020 GAAP pre-tax loss di $15,6 miliardi e perdita per azione di $19,49, con total revenue che si attesta $17,1 miliardi. Full year 2020 adjusted pre-tax loss di $9,0 miliardi e adjusted loss per share di $10,76, con adjusted operating revenue di $15,9 miliardi.

Delta ha chiuso il 2020 con 16,7 miliardi di dollari di liquidità. Durante il trimestre di dicembre il cash burn è stato in media di $12 milioni al giorno, segnando una riduzione di circa il 90% del cash burn dalla fine di marzo.

Riguardo il trimestre concluso a dicembre, l’adjusted pre-tax loss di $2,1 miliardi esclude quasi $1 miliardo di voci direttamente correlate all’impatto e alla risposta a COVID-19, inclusi gli oneri associati alle modifiche alle retribuzioni e ai benefici dei dipendenti, che sono stati compensati dal CARES Act payroll support program (PSP) riconosciuto nel trimestre. Gli adjusted operating revenue di $3,5 miliardi sono diminuiti del 69%, con una capacità vendibile inferiore del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Riguardo l’intero anno 2020, l’adjusted pre-tax loss di $9,0 miliardi esclude un netto di $6,6 miliardi di voci principalmente legate all’impatto e alla risposta a COVID-19. Gli adjusted operating revenue, pari a $15,9 miliardi, sono diminuiti del 66%, con una capacità vendibile inferiore del 61% rispetto all’anno precedente. Le total operating expense, che includono $4,3 miliardi di items correlati a COVID e altri, sono diminuite di $10,8 miliardi rispetto all’anno precedente. Adeguate per tali items and third-party refinery sales, le total operating expense sono diminuite di $16,0 miliardi, o del 40%, nel 2020 rispetto all’anno precedente

Rerlativamente al March Quarter 2021 Outlook, Delta prevede una scheduled capacity in calo circa del 35%, una sellable capacity in calo del 55%, total revenue in calo del 60% – 65%.

Inoltre, Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines, annuncia due nuovi leader che saranno fondamentali per aiutare a guidare la ripresa.

“Alain Bellemare si unirà a noi come President-International. Con una profonda esperienza internazionale nella gestione di organizzazioni aerospaziali, Alain guiderà il nostro portafoglio di investimenti internazionali, lavorando a stretto contatto con i nostri partner mentre si riprendono dalla pandemia. L’obiettivo di Alain sarà garantire che Delta e i nostri partner emergano come global brand più forti e resilienti. Alain riferirà direttamente a me.

Alain, 59 anni, è andato in pensione lo scorso anno come President and Chief Executive Officer del produttore di aeromobili Bombardier. Durante la sua permanenza lì, ha guidato l’azienda attraverso un’ampia trasformazione che ha incluso la certificazione del C Series, ora noto come Airbus A220, e del business jet Global 7500. Prima di entrare in Bombardier, Alain ha trascorso 18 anni con United Technologies Corporation, in qualità di President and Chief Executive Officer of UTC Propulsion & Aerospace Systems.

Nel suo nuovo ruolo, Alain guiderà la nostra international organization. Perry Cantarutti, S.V.P. – Alliances and International, e Matteo Curcio, V.P. – Asia Pacific, riferiranno ad Alain. Un ulteriore allineamento dei ruoli all’interno della nostra organizzazione internazionale sarà annunciato nelle prossime settimane.

Data l’importanza del nostro global sales team nella ripresa, ho chiesto a Steve Sear, E.V.P. – Global Sales, di concentrare la sua leadership sulla supervisione di un global sales team. Bob Somers, S.V.P. – Global Sales, e Kristen Shovlin, V.P. – Sales Operations and Development, continueranno a riferire a Steve.

Sono inoltre entusiasta di annunciare che Michelle Horn si unirà a noi come Senior Vice President e Chief Strategy Officer. Nel suo nuovo ruolo, Michelle guiderà il Corporate Strategy team mentre ci riprendiamo dalla pandemia e costruiamo una roadmap in linea con la nostra visione futura. Ciò include l’identificazione di nuove opportunità, la pianificazione del nostro ambiente attuale e la promozione di iniziative ad alta priorità nelle nostre divisioni per supportare il nostro successo. Il lavoro di Michelle contribuirà a garantire che Delta lasci la pandemia in una forte posizione di leadership nel nostro settore.

Alain e Michelle completeranno il già profondo leadership team di Delta, che ha posizionato la nostra compagnia aerea per accelerare la nostra ripresa e promuovere la nostra posizione di brand globale di fiducia nel nostro settore”.

