News Brevi – 15.01.2021

WIZZ AIR: PROMOZIONE VALIDA VENERDI’ 15 GENNAIO – Wizz Air continua a lanciare promozioni dedicate ai suoi passeggeri. La compagnia annuncia oggi il 20% di sconto sul prezzo del biglietto di alcuni voli selezionati prenotando il 15 gennaio tramite il sito wizzair.com o l’applicazione WIZZ mobile app. I biglietti saranno acquistabili fino alla mezzanotte del 15 gennaio per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air, per viaggiare fino al 27 marzo. Queste promozioni ricadono nell’era dei viaggi sanificati che vedono Wizz Air al comando della ripresa del settore con il motto ‘Say yes to flying’ e l’implementazione di stringenti misure per la salute e l’igiene per proteggere i passeggeri e il personale. La promozione è valida il 15 gennaio 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CET. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% viene applicato solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 27 marzo 2021. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

IBERIA PIANIFICA DI TORNARE A OPERARE NORMALMENTE A MADRID DA LUNEDI’ – Durante il fine settimana, Iberia ha già pianificato di operare tutti i voli a lungo raggio da Madrid e una media dell’88% del suo short and medium-haul network, compresi voli di Iberia Express e Iberia Regional / Air Nostrum. I clienti sono stati informati dei voli cancellati e Iberia li sta aiutando a trovare voli alternativi. I voli cancellati il 15 gennaio vengono pubblicati su grupo.iberia.es. I clienti interessati dalla cancellazione di voli fino a domenica 17 gennaio possono modificare le loro prenotazioni fino al 15 marzo, senza alcun addebito. Le modifiche possono essere apportate tramite la sezione ‘Gestisci la tua prenotazione’ di www.iberia.com o tramite un agente di viaggio. Lunedì Iberia spera di iniziare a operare normalmente all’aeroporto di Madrid.

SWISS LANCIA NUOVI CARGO FLIGHTS VERSO SEOUL E LIMA – SWISS aggiunge due nuove destinazioni esclusivamente per le spedizioni di merci al regular route network della sua airfreight division Swiss WorldCargo: Seoul, Corea del Sud e Lima, Perù. Il primo volo cargo per Seoul decollerà oggi, 15 gennaio. Il volo, operato da un Boeing 777-300ER, collega Zurigo e la Svizzera con uno dei maggiori centri economici asiatici. Verrà trasportata una varietà di prodotti, inclusi general cargo, pezzi di ricambio, parti di automobili, elettronica e altri beni. Seguirà il 19 gennaio l’inizio dei voli cargo per Lima in Perù. Questo collegamento è operato anch’esso con un Boeing 777-300ER e offre capacità di carico aggiuntiva tra la Svizzera e il Sud America. Il carico trasportato si concentrerà su prodotti farmaceutici, macchinari e pezzi di ricambio, nonché merci deperibili dalla regione, tra gli altri. “Grazie alla nostra divisione cargo, siamo in grado di adattarci continuamente e in modo molto flessibile alle condizioni di mercato prevalenti”, afferma Markus Binkert, Chief Financial Officer, SWISS. “In questo modo, possiamo dare un contributo economico continuo e garantire il flusso di merci tra la Svizzera, l’Europa e il mondo”.

ANA: QUARANTINE TRAVEL SERVICE PER I PASSEGGERI IN ARRIVO IN GIAPPONE – All Nippon Airways (ANA) adotterà misure per semplificare i viaggi e rendere l’ingresso in Giappone più accessibile ai viaggiatori di tutto il mondo. ANA lancerà un nuovo sito Web che offre informazioni complete sui test COVID, sulla sistemazione in hotel e sul trasporto privato per tutti i viaggiatori internazionali che entrano in Giappone. Il sito web sarà disponibile dal 22 gennaio, in quanto si prevede che più giapponesi residenti all’estero si recheranno in Giappone. Secondo le attuali linee guida, tutti i nuovi visitatori che entrano in Giappone sono tenuti a mettersi in quarantena per un certo numero di giorni e non possono utilizzare i mezzi pubblici sia al loro arrivo che durante il periodo di quarantena. Il programma completo di ANA consentirà a chi arriva dall’estero di ricevere tutto il supporto necessario per una quarantena sicura al suo ingresso in Giappone. I pacchetti di quarantena di ANA, disponibili attraverso il suo sito web, includeranno opzioni per la sistemazione in hotel situati vicino agli aeroporti di Haneda e Narita, nonché opzioni per il noleggio auto e test COVID. I viaggiatori in arrivo che soggiornano per più di 8 giorni riceveranno gli ANA first-class amenity kits. La salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale è una delle principali preoccupazioni di ANA. Per aiutare a mitigare la diffusione del COVID-19 e di altri agenti patogeni, ANA ha istituito il programma “ANA Care Promise”, che va ben oltre le raccomandazioni, al fine di mantenere sani i passeggeri e i dipendenti.

EUROWINGS: FROM BER TO BEY – Poco prima della fine dell’anno, Eurowings ha lanciato due nuovi voli diretti: per la prima volta verso Beirut in Libano ed Erbil nel nord dell’Iraq. Con questi voli, Eurowings amplia il segmento delle visite familiari, in cui la compagnia aerea offre già numerosi collegamenti con Grecia, Croazia, Algeria e Turchia, ad esempio. Eurowings volerà nella capitale libanese da tre località in Germania: Berlino, Düsseldorf e Stoccarda. In cockpit per il volo inaugurale EW 8982 da BER a BEY il 19 dicembre 2020 c’era il primo ufficiale Malack Salman, che vola con Eurowings su un Airbus A320 dal 2017. 29 anni, è di nazionalità libanese e tedesca ed è cresciuta bilingue. È anche istruttrice nel training department di Eurowings e lavora come flight instructor nel flight simulator per l’Airbus A320 family. Quando la nuova destinazione Beirut è apparsa nel flight plan, è stato un piacere molto speciale per lei poter volare il first flight. L’atterraggio di una pilota libanese non è certo rimasto nascosto a Beirut: “La voce si è sparsa rapidamente: quando sono entrata in contatto con il personale a terra dopo aver raggiunto il gate, la sorpresa è stata enorme: erano assolutamente sbalorditi che una pilota libanese avesse effettuato il primo volo per Eurowings. Ci sono pochissime donne pilota libanesi. È stato solo più tardi che ho visto che il nostro aereo era stato filmato durante l’atterraggio dalla Lebanese plane-spotter community. Il Libano è un piccolo paese, qualcosa del genere non passa completamente inosservato”, ha affermato.

PRATT & WHITNEY CANADA NOMINATA TOP AEROSPACE R&D INVESTOR 2020 – Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, è stata nominata top 2020 investor nel Canada’s Aerospace Research & Development sector e il quarto più grande R&D investor nel paese, migliorando il suo quinto posto nella classifica generale dell’anno precedente. “Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati una forza trainante nella crescita della nostra azienda”, ha affermato Maria Della Posta, presidente di Pratt & Whitney Canada. “Siamo orgogliosi che i nostri continui investimenti contribuiscano a far avanzare l’innovazione, supportando l’ecosistema aerospaziale canadese, dall’industria al mondo accademico. Integriamo costantemente le ultime tecnologie nei nostri motori e servizi e svolgiamo un ruolo di primo piano nello sviluppo di soluzioni di propulsione sostenibili per il futuro. Tutto questo è reso possibile dai nostri dipendenti e dai miliardi di dollari che abbiamo investito in Canada negli ultimi decenni per sviluppare nuove tecnologie e metterle al servizio dei nostri clienti”. “Anche se il 2020 è stato certamente un anno impegnativo, non abbiamo esitato dal nostro impegno in investimenti saggi e giudiziosi in ricerca e sviluppo, perché il nostro successo futuro e quello dei nostri clienti e dipendenti dipende da questo”, prosegue Della Posta. “Rimaniamo inoltre sempre consapevoli dell’importanza dell’aerospace per l’economia canadese. I nostri investimenti in R&D sono nel migliore interesse della nostra azienda e dei nostri clienti, avvantaggiano anche la nazione nell’insieme e contribuiscono a consolidare la sua reputazione globale”. I prodotti e le capacità nati dagli sforzi di ricerca e sviluppo hanno ricevuto molti prestigiosi riconoscimenti nel corso degli anni, tra cui i più recenti: 2020 Laureate in the Business Aviation – Propulsion category, nell’ambito degli Aviation Week Network’s Annual Laureate Awards per il PT6E-Series™ engine; stesso riconoscimento nel 2019 per il motore PW800; il 2017 James C. Floyd Award dall’Aerospace Industries Association of Canada (AIAC) per i contributi eccezionali alla Canadian Aerospace innovation and leadership in advanced manufacturing and workforce development.