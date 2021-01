News Brevi – 16.01.2021

IATA: DICHIARAZIONE SULLA CHIUSURA DEGLI UK TRAVEL CORRIDORS – IATA, in un comunicato, informa: “L’International Air Transport Association (IATA) riconosce che il governo del Regno Unito sta adottando le misure che ritiene necessarie per proteggere la salute pubblica. Sebbene comprendiamo questa decisione, è ovviamente profondamente deludente vedere tutti i travel corridors chiusi e requisiti universali di test e quarantena imposti a tutti gli arrivi. Le compagnie aeree comprendono e supportano la priorità sulla protezione della salute pubblica di fronte alla crisi globale COVID-19. Ma, dopo quasi un anno di lotta contro il virus, l’assenza di coordinamento tra i governi è scioccante. Dall’inizio dell’anno abbiamo visto Canada, Regno Unito e Stati Uniti introdurre misure più severe per affrontare le preoccupazioni sugli sviluppi della crisi COVID-19 con poca coerenza tra loro dal punto di vista del viaggiatore. Le settimane a venire potrebbero portare sfide ancora maggiori negli sforzi per controllare COVID-19, prima di iniziare a realizzare i vantaggi dei blocchi e delle vaccinazioni. Per mantenere strutture ordinate per i viaggi essenziali e la fiducia nelle misure che vengono adottate dai governi, è fondamentale che i governi collaborino più strettamente. Nel caso del Regno Unito, il governo deve anche comprendere il grave impatto economico che avrà l’imposizione di test universali e misure di quarantena. Per mantenere un settore del trasporto aereo redditizio in grado di guidare la ripresa, un’ancora di salvezza finanziaria è fondamentale”.

L’AEROPORTO DI CUNEO OSPITA TAPPA DEL GIUBILEO LAURETANO – Giovedì 21 gennaio alle ore 12, presso il Cuneo Airport di Levaldigi, arriverà con un volo privato messo a disposizione dall’Aeroclub di Torino, proveniente dall’Aeroporto di Genova, la statua raffigurante la Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori e dei viaggiatori. La tappa cuneese della “Peregrinatio Mariae”, si inserisce nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano concesso dal Santo Padre Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti. Ad accogliere la statua al suo arrivo nello scalo cuneese, ci sarà il Vescovo delle Diocesi di Cuneo e Fossano Monsignor Piero Delbosco, che guiderà un momento di preghiera durante la cerimonia di accoglienza e impartirà una benedizione ai partecipanti e ai due piloti dell’aereo, un Piper PA28-161 Warrior II avente marche I-CNPG. La statua resterà esposta presso l’area check-in dell’aeroporto fino a mercoledì 27 gennaio, quando prenderà il volo con lo stesso aereo in direzione dello scalo di Torino Caselle. Durante la sua permanenza a Levaldigi sono state organizzate in loco una Santa Messa sabato 23 gennaio alle ore 16 e la recita di un Santo Rosario martedì 26 gennaio alle ore 20. Il Giubileo Lauretano, dedicato a tutti gli aviatori e ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo, era stato avviato l’8 dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto a cui hanno fatto seguito iniziative religiose e civili. Sospeso a causa del Covid, è ripartito il 7 dicembre scorso e si protrarrà fino al 10 dicembre 2021.

BOEING ANNUNCIA UNA NUOVA ELEZIONE NEL BOARD OF DIRECTORS – Il Boeing Company board of directors ha annunciato che Lynne Doughtie è stata eletta nel board, in sostituzione di Caroline Kennedy, che si è dimessa dopo tre anni di servizio. Doughtie, 58 anni, si è ritirata da KPMG nel 2020, dopo essere stata U.S Chairman and CEO al 2015. Farà parte degli Audit and Finance committees. “Lynne Doughtie è un dirigente altamente qualificato con una comprovata esperienza di guida di un’organizzazione di livello mondiale”, ha affermato Larry Kellner, Boeing Chairman. “Fornirà una prospettiva che riflette i suoi ruoli di leadership globale e la sua esperienza nella consulenza ai clienti su questioni complesse, nonché una significativa risk management expertise. Non vediamo l’ora di lavorare con lei”. “Accogliamo con favore l’impressionante esperienza di Lynne Doughtie nel promuovere gli obiettivi organizzativi attraverso la cultura e l’innovazione”, ha affermato David Calhoun, Boeing President and CEO, and member of the board of directors. “La leadership basata sui valori di Lynne rafforzerà ulteriormente il nostro board”. “Boeing è una straordinaria azienda americana che svolge un ruolo fondamentale nell’economia globale”, ha affermato Doughtie. “Non vedo l’ora di entrare a far parte di questo board”. Kennedy, che è entrata a far parte del board nel 2017, è stata membro degli Audit; Compensation; Finance; Governance, Nominating and Organization committees. In precedenza, Kennedy è stata U.S. Ambassador in Giappone dal 2013 al 2017. “A nome di Boeing e del suo board, desidero esprimere la mia gratitudine all’ambasciatore Kennedy per la sua leadership e il servizio esemplare”, ha detto Kellner. “È stato un privilegio servire insieme all’ambasciatore Kennedy”, ha detto Calhoun. “Sono grato non solo per i suoi contributi a Boeing, ma anche per il suo servizio a favore del nostro paese”.

BOEING: UPDATE STATEMENT ON SRIWIJAYA FLIGHT SJ-182 – Boeing ha rilasciato il seguente updated statement: “I nostri pensieri sono con l’equipaggio del volo Sriwijaya Air SJ-182, i passeggeri e le loro famiglie. Boeing technical experts stanno assistendo con le indagini e continuiamo a offrire tutto il supporto necessario durante questo momento difficile”.

EGO AIRWAYS: CAMBIO GRATUITO FINO AL 31 MAGGIO – Ego Airways, in un proprio comunicato, informa che per tutti i biglietti acquistati fino al 31 maggio 2021 sarà possibile cambiare la data del volo, senza alcun costo aggiuntivo.