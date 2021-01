News Brevi – 18.01.2021

INTERDETTI I COLLEGAMENTI AEREI CON IL BRASILE – ENAC informa che, in seguito all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, che stabilisce “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, è interdetto il traffico aereo dal Brasile. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

EUROWINGS PREVEDE LE PRIME ASSUNZIONI PER L’ESTATE 2021 – Eurowings si sta preparando per il ritorno a una domanda più forte. Si prevede una ripresa dinamica in particolare per le rotte turistiche, core business di Eurowings, e per il segmento dell’home-holiday traffic segment (“Visit Family and Friends”) non appena saranno abolite le prime restrizioni di viaggio. Inoltre, il traffico aereo tedesco è caratterizzato da cambiamenti del mercato a seguito della storica crisi economica dovuta alla pandemia. Alcuni concorrenti hanno lasciato importanti basi Eurowings come Düsseldorf o Stoccarda e altri hanno dovuto lasciare del tutto il mercato. Sulla base di questa riorganizzazione, Eurowings, attualmente leader di mercato negli aeroporti tedeschi di Düsseldorf, Berlino, Amburgo, Stoccarda e Colonia/Bonn, si prepara al suo riavvio nell’estate 2021. Per poter coprire il periodo di viaggio tradizionalmente più trafficato dell’anno in termini di personale, Eurowings prevede, tra l’altro, di assumere fino a 130 cabin staff. La base per questo reclutamento di nuovo personale in linea con la domanda è un crisis package concordato tra Eurowings e il sindacato ver.di per il cabin staff di Eurowings Deutschland. L’accordo con le parti sociali e il crisis contribution del cabin staff di Eurowings Germany è un passo necessario per poter superare la grave crisi e garantire il futuro della compagnia a lungo termine. Attualmente, Eurowings sta ipotizzando una ripresa della domanda turistica dall’estate 2021, che dovrebbe portare di nuovo alla piena occupazione nelle Eurowings Germany cabin per la prima volta. Eurowings lancerà quindi a breve un application process per coprire circa 130 cabin jobs. Si tratta di un bando di candidatura interno a Lufthansa Group, che può essere utilizzato per offrire una nuova prospettiva ai dipendenti di Lufthansa Group che subiscono job cuts. I dettagli esatti sono oggetto delle trattative in corso con ver.di. Ai dipendenti che già volano per Eurowings Germany verranno inizialmente offerti aumenti dell’orario di lavoro e trasferimenti interni prima delle assunzioni. In considerazione della situazione instabile, Eurowings si riserva il diritto di aumentare o diminuire l’incremento delle operazioni di volo nel corso dell’anno. La situazione eccezionale impone che le capacità di volo siano pianificate il più vicino possibile alla domanda. Con i rapidi adeguamenti del mercato lo scorso anno, Eurowings ha dimostrato quanto dinamicamente la compagnia possa adattarsi a situazioni nuove.

DELTA AIR LINES CONDIVIDE I PROGRESSI NELL’IMPEGNO VERSO L’INCLUSIONE E L’UGUAGLIANZA – Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines, rivolgendosi ai colleghi di Delta in tutto il mondo, afferma: “Oggi onoriamo e celebriamo la vita del Dr. Martin Luther King, Jr. Questo giorno di ricordo e riflessione arriva in un momento in cui la nostra società e la cultura hanno un grande bisogno della sua saggezza e dei suoi insegnamenti. Come molte organizzazioni, la disuguaglianza razziale e l’ingiustizia ci hanno spinto a dare uno sguardo più approfondito alla diversità, all’equità e all’inclusione. La verità nelle nostre scoperte ha confermato che dovevamo rafforzare e accelerare i nostri piani per essere veramente all’altezza dei nostri valori condivisi di opportunità, correttezza e rispetto per tutti. Lo scorso agosto ho condiviso il nostro piano evidenziando alcune delle azioni iniziali che Delta avrebbe intrapreso come parte del nostro impegno a essere un’organizzazione antirazzista e antidiscriminazione. Nello spirito dell’eredità d’azione del Dr. King, vorrei condividere un aggiornamento sui progressi che abbiamo fatto, che includono la creazione di un’esperienza di talento più equa, il colmare i diversity gaps in representation, l’unione a OneTen come membro fondatore, l’ampliamento della nostra partnership con Operation Hope, il creare maggiori opportunità per i gruppi sottorappresentati attraverso BOLD, Black Business Resource Group, il lancio della nostra enhanced Inclusion Training experience, il sostegno a diversi imprenditori attraverso diverse nuove iniziative. Sebbene possiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto fino ad ora, so che c’è ancora molta strada da fare prima di raggiungere il nostro obiettivo di essere un’organizzazione più diversificata, equa e antirazzista. Questo è un viaggio e continuerò ad aggiornarvi sui nostri progressi in futuro”.

BOEING RAFFORZA L’IMPEGNO VERSO L’EQUITA’ E L’UGUAGLIANZA – Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso un messaggio con i dipendenti: “Mantenere speranze e sogni può essere difficile di fronte a continue ingiustizie e disordini. Tuttavia, Martin Luther King Jr. attraverso le sue azioni e le sue parole ci ha mostrato che è possibile. L’anno scorso il mondo ha assistito con orrore alla portata del razzismo nella nostra società con la perdita di altre vite, tragedie che stanno ancora accadendo più di 50 anni dopo la lotta del Dr. King per la giustizia, l’uguaglianza e i diritti civili. È chiaro che noi come società – e come azienda – abbiamo maggiori progressi da compiere per affrontare il razzismo e raggiungere l’equità razziale. I valori di Boeing sono stati una presenza costante nella nostra azienda nel corso degli anni e il nostro impegno nei loro confronti ci unisce nella ricerca di un luogo di lavoro più equo, diversificato e inclusivo per tutti. Tuttavia, le impegnative e importanti team conversations che abbiamo iniziato lo scorso anno sul razzismo hanno illuminato le difficili esperienze che alcuni dei nostri compagni di team hanno vissuto sul posto di lavoro. Abbiamo riconosciuto che abbiamo più lavoro da fare nel nostro viaggio di lunga data per garantire che tutti si sentano visti, apprezzati e inclusi. Con il feedback della nostra gente, abbiamo deciso di essere più forti che mai nell’affrontare la disuguaglianza razziale. Abbiamo rafforzato il nostro approccio di tolleranza zero alla discriminazione e alle molestie, ritenendo le persone responsabili delle loro azioni e annunciando investimenti per aumentare l’equità e le opportunità nelle nostre comunità. Abbiamo anche collaborato con la Allen University per fondare il Boeing Institute on Civility. L’Istituto aiuterà a guidare un cambiamento sociale significativo, che è molto necessario in questo momento difficile della storia degli Stati Uniti. L’eredità del Dr. King ci incoraggia a immaginare un futuro migliore e ad agire con urgenza per raggiungerlo. All’inizio di un nuovo anno, possiamo contribuire a catalizzare un cambiamento significativo nella nostra azienda e nelle nostre comunità condividendo in modo trasparente e interagendo con civiltà e rispetto”.