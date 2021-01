Emirates avvia il programma di vaccinazione Covid-19 per i propri dipendenti

Emirates Group ha lanciato oggi – in collaborazione con l’Autorità Sanitaria di Dubai e il Ministero della Salute e della Prevenzione emiratino – il programma di vaccinazione per il Covid-19 dedicato alla propria forza lavoro operante negli Emirati Arabi Uniti. I cicli di vaccinazione sono iniziati in mattinata, dando la precedenza alle figure lavorative in prima linea, tra le quali i membri dei cabin crew, coloro che operano nel Flight Deck o che hanno altri ruoli operativi.

Emirates è, insieme a dnata, tra le prime aziende al mondo che operano nel settore del trasporto e dei servizi aerei ad offrire ai propri dipendenti la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19. Durante la pandemia, Emirates e dnata hanno implementato diverse misure di sicurezza al fine di garantire la salute e la sicurezza dei clienti, dei dipendenti e delle comunità dei paesi nei quali operano.

L’introduzione del programma di vaccinazione rappresenta un ulteriore passo in avanti, che contribuisce a salvaguardare la salute e il benessere dei dipendenti operanti nel settore dell’aviazione, che sono a servizio dei viaggiatori e che contribuiscono al trasporto di beni essenziali in tutto il mondo.

Emirates Group sta somministrando i vaccini Pfizer-BioNTech e Sinopharm, che sono stati approvati dalle autorità sanitarie degli Emirati Arabi Uniti. La vaccinazione avviene in diverse sedi aziendali negli Emirati Arabi Uniti, operative per 12 ore al giorno e 7 giorni su 7, al fine di permettere al maggior numero possibile di dipendenti di ottenere il vaccino nel minor tempo possibile.

Secondo i dati raccolti da Our World In Data, un sito web con sede presso l’Università di Oxford, gli Emirati Arabi Uniti occupano il secondo posto nella particolare classifica dei tassi di vaccinazione. Sono oltre 19,04 le dosi di vaccino somministrate ogni 100 persone e quasi 1,9 milioni le vaccinazioni totali effettuate dall’avvio del programma nazionale a dicembre 2020. Inoltre, secondo le proiezioni, gli Emirati Arabi Uniti dovrebbero vaccinare oltre il 50% della popolazione entro la fine di marzo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)