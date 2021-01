Air Canada riprenderà le operazioni con il 737 MAX il primo febbraio 2021

Air Canada ha affermato che, in seguito alla Airworthiness Directive di Transport Canada (TC) e alla revoca dell’attuale NOTAM per il Boeing 737 MAX, all’ungrounding da parte degli organismi di regolamentazione in tutto il mondo e alle valutazioni indipendenti dell’aereo e delle procedure operative da parte dei suoi esperti, riprenderà le operazioni commerciali con il Boeing 737 MAX il 1° febbraio 2021.

“Siamo molto fiduciosi che il processo normativo di quasi due anni intrapreso da Transport Canada e altri regolatori in tutto il mondo garantisca la massima sicurezza della flotta Boeing 737 MAX. Nell’ambito dell’approccio multilivello di Air Canada al rafforzamento e al miglioramento della sicurezza, i nostri esperti interni hanno anche lavorato con specialisti indipendenti per condurre valutazioni del velivolo e delle nostre procedure operative”, ha affermato il Capitano Murray Strom, Vice President, Flight Operations at Air Canada.

“Oltre ad implementare tutti gli aggiornamenti e le modifiche richieste all’aereo, Air Canada è andata oltre dotando la sua flotta di funzionalità aggiuntive per il miglioramento della sicurezza che superano gli standard normativi richiesti. Queste misure sono supportate dalle nostre flight operations leader del settore, dai training programs ampi e completi ai quali i nostri piloti e tecnici di manutenzione vengono regolarmente sottoposti e dalle nostre flight data analysis. I clienti possono quindi essere certi che ogni membro dell’equipaggio che opera la nostra flotta e i numerosi team di dipendenti che lavorano dietro le quinte hanno un impegno incrollabile per la sicurezza. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a bordo”, ha concluso il Capitano Strom.

Il 737 MAX tornerà gradualmente al North American route network di Air Canada, mentre la compagnia aerea continua a ottimizzare la sua flotta narrow body. Tutti i voli sono operati in conformità con i protocolli di biosicurezza di Air Canada, incentrati sul programma Air Canada CleanCare+.

A partire dal 1° febbraio, il 737 MAX di Air Canada opererà voli selezionati tra Toronto e: Halifax, Montreal, Ottawa, Edmonton, Winnipeg.

Air Canada dispone di 24 Boeing 737 MAX 8 che hanno una capacità di 165 passeggeri, con 12 posti in Business Class (2×2) e 153 posti in Economy Class (3×3), con inflight entertainment su ogni posto. Da quando il Boeing 737 MAX ha ripreso i voli commerciali all’inizio di dicembre 2020, più di 1.025 voli sono stati operati in sicurezza dalle compagnie aeree di tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Copyright: Air Canada)