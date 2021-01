BBAM aggiunge fino a 12 737-800 Boeing Converted Freighter alla sua flotta

Boeing e BBAM Limited Partnership hanno annunciato oggi che il lessor sta espandendo la sua 737-800 Boeing Converted Freighter fleet con sei ordini fermi e sei opzioni. L’accordo porta gli ordini e gli impegni di BBAM per il 737-800BCF a 15 e sottolinea la continua forza dell’e-commerce and express cargo market.

“Mentre guardiamo avanti all’espansione della nostra flotta cargo, il 737-800 Boeing Converted Freighter fornisce le performance e l’efficienza di cui i nostri clienti hanno bisogno”, ha affermato Steve Zissis, CEO di BBAM. “L’aggiunta di questi freighter altamente capaci ai 276 Boeing della nostra managed fleet aiuta a rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel mercato”.

Basato sul popolare Next-Generation 737, il 737-800BCF soddisfa la domanda dei clienti per un cargo di nuova generazione che offre maggiore affidabilità e minori consumi di carburante e costi operativi per viaggio rispetto ad altri standard body freighters. Utilizzato principalmente per trasportare merci espresse su rotte domestiche o di corto raggio, l’aereo è in grado di trasportare fino a 23,9 tonnellate (52.800 libbre) e volare fino a 2.025 miglia nautiche (3.750 chilometri). Da quando è entrato in servizio nel 2018, il 737-800BCF ha ottenuto più di 150 ordini e impegni.

“BBAM è una delle principali full-service leasing companies del settore e ha costruito la propria reputazione su investimenti intelligenti. Siamo onorati che BBAM abbia selezionato più 737-800BCF, sulla base del successo dei nostri standard body freighters nel loro portafoglio”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “La continua forte domanda per il 737-800BCF dimostra il ruolo fondamentale che questi converted freighters svolgono nel crescente express and e-commerce market”.

BBAM è il più grande gestore dedicato al mondo di investimenti in leased commercial jet aircraft, fornendo a oltre 200 airline customers in più di 50 paesi fleet and financing solutions. BBAM è l’unico gestore nel settore del leasing di aeromobili concentrato esclusivamente sulla generazione di ritorni sugli investimenti per third-party investors. BBAM ha attualmente più di 28 miliardi di dollari di asset in gestione e impiega oltre 150 professionisti nella sua sede centrale a San Francisco e in ulteriori uffici a Tokyo, Singapore, Zurigo, Dublino e Santiago.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)