Emirates diventerà una delle prime compagnie a testare IATA Travel Pass

L’International Air Transport Association (IATA) collabora con Emirates, che diventerà una delle prime compagnie aeree al mondo a provare IATA Travel Pass, un’app mobile per aiutare i passeggeri a gestire facilmente e in sicurezza i propri viaggi in linea con i requisiti governativi per i test COVID-19 o i vaccini.

IATA Travel Pass consente ai passeggeri Emirates di creare un “passaporto digitale” per verificare che il loro test prima del viaggio o la vaccinazione soddisfi i requisiti della destinazione. Potranno anche condividere i certificati di test e vaccinazione con le autorità e le compagnie aeree per facilitare i viaggi. La nuova app consentirà inoltre ai viaggiatori di gestire tutta la documentazione di viaggio in modo digitale e senza interruzioni durante l’esperienza di viaggio.

Prima di un lancio completo, Emirates implementerà la fase 1 a Dubai per la convalida dei test PCR COVID-19 prima della partenza. In questa fase iniziale, che dovrebbe iniziare ad aprile, i clienti Emirates in viaggio da Dubai potranno condividere il loro stato di test COVID-19 direttamente con la compagnia aerea ancor prima di raggiungere l’aeroporto tramite l’app, che poi auto-compilerà i dettagli sul sistema di check-in.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Anche se i viaggi internazionali rimangono più sicuri che mai, ci sono nuovi protocolli e requisiti di viaggio con l’attuale pandemia globale. Abbiamo lavorato con IATA su questa soluzione innovativa per semplificare e trasmettere digitalmente le informazioni richieste da paesi e governi nei nostri sistemi aerei, in modo sicuro ed efficiente. Siamo orgogliosi di essere una delle prime compagnie aeree al mondo a pilotare questa iniziativa, che fornirà una migliore esperienza al cliente e faciliterà convenientemente le esigenze di viaggio dei nostri clienti”.

Nick Careen, IATA Senior Vice President for Airport, Passenger, Cargo and Security, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lavorare con Emirates per rendere IATA Travel Pass disponibile nella regione del Medio Oriente. Con la sua base clienti globale e il traffico di rete, Emirates come partner fornirà anche input e feedback inestimabili per migliorare il programma Travel Pass. Questo è il primo passo per rendere i viaggi internazionali durante la pandemia il più convenienti possibile, dando alle persone la certezza di soddisfare tutti i requisiti di ingresso COVID-19 da parte dei governi. Con la riapertura dei confini, il Travel Pass IATA sarà ulteriormente potenziato con maggiori capacità per soddisfare tutti i requisiti di verifica dei test o delle vaccinazioni e i clienti Emirates saranno tra i primi ad avere questi servizi”.

All’interno dell’app IATA Travel Pass, il registro integrato dei requisiti di viaggio consentirà inoltre ai passeggeri di trovare informazioni accurate sui requisiti di viaggio e di ingresso per tutte le destinazioni, indipendentemente da dove stanno viaggiando. Comprenderà anche un registro dei test e, eventualmente, dei centri di vaccinazione, rendendo più conveniente per i passeggeri trovare centri di test e laboratori nel luogo di partenza che soddisfano gli standard per i requisiti di test e vaccinazione della loro destinazione.

La piattaforma consentirà inoltre ai laboratori e ai centri di test autorizzati di inviare in modo sicuro i risultati dei test o i certificati di vaccinazione ai passeggeri. Il registro globale, gestito da IATA, gestirà e consentirà il flusso sicuro delle informazioni necessarie tra tutte le parti interessate e fornirà un’esperienza ai passeggeri senza interruzioni.

Emirates si impegna a fornire un’esperienza cliente senza interruzioni in tutti i punti di contatto. Negli ultimi mesi, ha introdotto un viaggio contactless intelligente con un percorso biometrico integrato e altri servizi, tra cui self-check-in e chioschi per la consegna dei bagagli al Dubai International Airport, per un’esperienza aeroportuale più fluida.

(Ufficio Stampa Emirates – IATA – Photo Credits: Emirates)