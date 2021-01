Ricertificazione EASA in vista per il B737 MAX

Airworthiness directive in sight!

Con questa affermazione si potrebbe di fatto riassumere quanto l’intero comparto dell’aviazione si attende per la prossima settimana salvo imprevisti, con la ricertificazione del B737 MAX annunciata da parte dell’Ente regolatore del vecchio continente, EASA, per mezzo del proprio Executive Director Patrick Ky.

Pensiamo di pubblicarla la prossima settimana. Dal nostro punto di vista, il MAX potrà tornare a volare dalla prossima settimana” Patrick Ky

Il velivolo ha subito profonde modifiche tecniche ed è stato sottoposto a numerosi test dopo i noti incidenti fatali dovuti al sistema MCAS.

Secondo il Financial Times, Ky avrebbe affermato come il rapporto tra il regolatore europeo e il suo pari statunitense, la FAA (Federal Aviation Administration), sia cambiato per sempre dopo le rivelazioni di scarsa supervisione nello sviluppo del nuovo velivolo a corridoio singolo della Boeing, aggiungendo che EASA ora valuterà in modo indipendente quali elementi sono critici per la sicurezza sugli aerei e sui componenti statunitensi.

(Fabrizio Ripamonti)