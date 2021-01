Etihad Airways sarà una delle prime compagnie a lanciare IATA Travel Pass

L’International Air Transport Association e Etihad Airways, la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, hanno annunciato oggi una partnership per lanciare il Travel Pass IATA per gli ospiti della compagnia. IATA Travel Pass è un’app mobile per aiutare i passeggeri a gestire in modo semplice e sicuro i propri viaggi in linea con i requisiti governativi per i test o i vaccini COVID-19.

IATA Travel Pass sarà inizialmente offerto agli ospiti di Etihad Airways su voli selezionati da Abu Dhabi nel primo trimestre del 2021. In caso di successo, il pass verrà esteso ad altre destinazioni sulla rete Etihad.

Il Travel Pass IATA consentirà agli ospiti di Etihad di creare un “passaporto digitale” per ricevere i risultati dei test COVID e verificare che siano idonei a intraprendere il viaggio. È importante sottolineare che IATA Travel Pass manterrà ai passeggeri il controllo dei propri dati e faciliterà la condivisione del loro test con le compagnie aeree e le autorità di viaggio. Inoltre, renderà conveniente per i passeggeri gestire la documentazione di viaggio.

“I test e le vaccinazioni COVID-19 saranno fondamentali per far volare di nuovo il mondo. Dal 1° agosto 2020, Etihad è l’unica compagnia aerea che richiede un risultato del test PCR negativo prima della partenza per tutti i passeggeri in tutto il mondo e di nuovo all’arrivo ad Abu Dhabi, offrendo ai nostri ospiti la maggiore garanzia di sicurezza quando viaggiano con noi. Un’alta priorità per Etihad è che i nostri ospiti abbiano un modo semplice, sicuro ed efficiente per identificare e verificare le proprie informazioni. Essere una delle prime compagnie aeree a lavorare a livello globale con IATA come partner pioniere dello IATA Travel Pass è un grande passo avanti per gli ospiti di Etihad e per il settore”, ha affermato Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group.

Etihad ha esplorato attivamente il lancio della certificazione sanitaria digitale per i suoi ospiti e questa ultima partnership con IATA, insieme a programmi simili che la compagnia aerea ha in sviluppo, mostra che la tecnologia sta avanzando rapidamente per renderla una realtà. Per standardizzare il modo in cui il benessere dei passeggeri può essere assicurato durante la pandemia COVID-19, a livello di settore, Etihad sta attivamente promuovendo la collaborazione e una risposta normativa unitaria per ripristinare la fiducia nel volo.

“La partnership con Etihad Airways per il lancio dello IATA Travel Pass è una pietra miliare importante sulla strada per riavviare in modo significativo i viaggi internazionali. Il nostro obiettivo è dare a tutti i governi la fiducia necessaria per riaprire i confini ai viaggiatori sulla base di vaccini e dati di test verificati. La fase iniziale del lancio di Etihad si concentrerà su tutti e quattro gli elementi dei moduli IATA Travel Pass, una delle prime compagnie aeree al mondo a farlo”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President, Airport, Passenger, Cargo and Security, IATA.

IATA Travel Pass è stato sviluppato come quattro moduli indipendenti che possono interagire tra loro. Questi moduli coprono i registri per i requisiti di ingresso normativi e i laboratori / centri di test, l’emissione di certificati verificati, l’identità digitale e la possibilità per i passeggeri di condividere i risultati dei test durante il viaggio tramite il proprio dispositivo mobile. Questi moduli possono lavorare insieme come un’unica soluzione end-to-end completa. Oppure possono essere utilizzati separatamente per completare i sistemi che altri stanno realizzando. IATA ha sviluppato questi moduli per garantire che siano interoperabili con altre soluzioni del settore.

(Ufficio Stampa Ethiad Airways – IATA)