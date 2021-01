ACI e Amadeus annunciano una long-term partnership rafforzata

Airports Council International (ACI) World e Amadeus hanno annunciato oggi una nuova partnership strategica rafforzata a lungo termine per gli Airport Service Quality (ASQ) awards e il Customer Experience Accreditation programme.

Questa rinnovata partnership arriva in un momento in cui non è mai stato così importante per gli aeroporti ascoltare la voce dei loro clienti mentre danno la priorità alle mutevoli esigenze dei passeggeri. Ciò è appropriato in quanto Amadeus supporta gli aeroporti con le loro operazioni per migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri di tutto il mondo.

Gli ASQ Awards annuali riconoscono e premiano i migliori aeroporti del mondo e, quest’anno, offrono anche l’opportunità di celebrare l’impegno degli aeroporti nell’ascoltare i passeggeri e nell’adattare i processi e le procedure per soddisfare le mutevoli aspettative in risposta a COVID-19. Il programma ACI Customer Experience Accreditation consente alla direzione aeroportuale di raggiungere il massimo livello di customer experience nel proprio aeroporto.

“L’Airport Service Quality programme è uno strumento fondamentale per gli aeroporti, in quanto adattano i loro processi per garantire misure di salute e sicurezza, guidando la ripresa dagli impatti della pandemia COVID-19″, ha detto Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “La nostra rinnovata e rafforzata partnership con Amadeus ci consentirà di riconoscere e celebrare quegli aeroporti che ascoltano meglio i loro clienti e rispondono in modo da soddisfare le loro mutevoli aspettative, migliorando la passenger experience e fornendo un ambiente aeroportuale igienico e sicuro”.

Bruno Spada, EVP Airport IT, Amadeus, ha dichiarato: “Gli aeroporti di tutto il mondo stanno adattando l’esperienza dei passeggeri per fornire un viaggio aeroportuale più sicuro, fluido e snello, dal check-in all’imbarco. Nuove tecnologie come l’identità digitale biometrica e il contactless self-service saranno fondamentali per aiutare il nostro settore a ricostruire il viaggio aereo. Ecco perché ci siamo impegnati ad espandere la nostra partnership con ACI”.

Per riflettere le mutevoli esigenze e aspettative dei passeggeri, ACI ha introdotto un nuovo premio – chiamato Hygiene Award – che si baserà sul punteggio di tre nuove domande sulla sicurezza e l’igiene che sono state aggiunte alla versione tablet dell’ASQ Departure Survey lo scorso anno. Inoltre, ACI ha modificato alcune categorie e rimosso temporaneamente alcuni premi adattando il programma alla nuova realtà, rispondendo alle esigenze dei membri.

ACI ha introdotto una nuova forma di riconoscimento – separata dagli ASQ Awards – chiamata Voice of the Customer, che riconosce gli aeroporti che dimostrano sforzi significativi nella raccolta del feedback dei passeggeri per aiutarli a comprendere meglio i loro clienti durante la pandemia.

(Ufficio Stampa ACI World)