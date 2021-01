IATA sollecita il supporto per il Common European Digital Vaccination Certificate

L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato tutti i rami dell’Unione europea a sostenere un’iniziativa del Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis per concordare un common digital European COVID-19 vaccination certificate, che consentirebbe a coloro che sono vaccinati di viaggiare liberamente in Europa senza test COVID-19.

In una lettera aperta a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e copiata ai principali responsabili politici dell’UE, Alexandre de Juniac, IATA Director General and CEO, ha invitato gli Stati dell’UE a coordinare una politica che consenta all’Europa di ottenere in sicurezza i benefici economici e sociali di una rinnovata libertà di movimento, a cominciare da chi è vaccinato.

“L’iniziativa del Primo Ministro Mitsotakis dovrebbe essere adottata con urgenza dalla Commissione e da tutti gli Stati membri. La vaccinazione è una chiave fondamentale per riaprire in sicurezza le frontiere e stimolare la ripresa economica. Un certificato di vaccinazione paneuropeo riconosciuto reciprocamente sarebbe un passo importante per dare ai governi la fiducia necessaria per aprire in sicurezza i loro confini e ai passeggeri la sicurezza di volare senza la barriera della quarantena”, ha detto de Juniac.

La proposta greca è per un certificato di vaccinazione armonizzato che possa contribuire “al ripristino della mobilità su scala globale, che è la base per riportare l’attività economica ai livelli pre-crisi”. Il requisito per un riavvio sicuro e armonizzato dell’aviazione è più urgente che mai di fronte a nuovi blocchi e restrizioni di viaggio in tutto il mondo.

Con le capacità di test che migliorano e la popolazione vaccinata che cresce, de Juniac ha sottolineato la necessità che i governi si preparino a ristabilire la libertà di movimento con una pianificazione ben coordinata. Tale pianificazione dovrebbe utilizzare la combinazione più efficace di capacità di vaccinazione e test.

“Siamo in giorni molto bui di questa pandemia. Ma le dure misure adottate, insieme all’accelerazione dei programmi di vaccinazione, devono farci sperare di poter ristabilire in sicurezza la libertà di movimento. Ciò salverà posti di lavoro, allevierà l’angoscia mentale, ricollegherà le famiglie e farà rivivere l’economia. Per farlo in modo sicuro ed efficiente, la pianificazione è fondamentale. La proposta del Primo Ministro Mitsotakis per i certificati vaccinali sarà un fattore chiave. È possibile compiere progressi nell’eliminazione o nella riduzione delle quarantene con i protocolli di test. Ma ciò di cui abbiamo bisogno ora è che i governi inizino a lavorare insieme in modo molto più efficace. Le azioni unilaterali dei governi sono state in grado di smantellare rapidamente la connettività globale. La ricostruzione richiederà coordinamento”, ha detto de Juniac.

I capi di Stato dell’UE si incontrano giovedì 21 gennaio e la proposta del Primo Ministro Mitsotakis sarà all’ordine del giorno. “Si spera che indirizzeranno la Commissione ad agire e sviluppare una certificazione comune”, afferma IATA.

(Ufficio Stampa IATA)