Etihad Airways riprende i voli verso Doha

A partire dal 15 febbraio 2021, Etihad Airways riprenderà i voli passeggeri da Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, a Doha, in Qatar, soggetti alle approvazioni governative applicabili. Il servizio opererà quotidianamente utilizzando un Airbus A320 e un Boeing 787-9 Dreamliner.

Martin Drew, Senior Vice President Global Sales & Cargo, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Con il ripristino dei legami tra Emirati Arabi Uniti e Qatar, il riavvio dei servizi passeggeri tra le due capitali sosterrà ancora una volta la crescita del commercio e del turismo tra le due nazioni. L’aggiunta di una nuova destinazione al network Etihad durante la pandemia COVID-19 è un altro passo verso la graduale espansione dei normali scheduled services a più città della rete globale della compagnia aerea”.

Per dare agli ospiti la massima tranquillità e offrire un ulteriore livello di rassicurazione sul viaggio, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima della partenza e all’arrivo ad Abu Dhabi.

Mentre la rete continua a essere ricostruita, Etihad garantisce un ambiente di volo sicuro e igienico durante l’intero viaggio. Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha colto ogni opportunità per migliorare i processi, inclusa l’introduzione di test PCR gratuiti per gli ospiti in partenza dagli Emirati Arabi Uniti e l’assicurazione gratuita COVID-19 per tutti i passeggeri a livello globale.

Gli ospiti che viaggiano su voli Etihad Airways saranno tenuti a mostrare un risultato negativo del test PCR COVID-19 ricevuto entro 96 ore prima della partenza da Abu Dhabi, o dal loro aeroporto di partenza se si stanno trasferendo da altre città via Abu Dhabi.

Il ritorno a una rete più ampia di voli internazionali è ampiamente supportato dal programma di sanificazione e sicurezza Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Ciò include Wellness Ambassador appositamente formati, i primi nel settore, che sono stati introdotti dalla compagnia aerea per fornire informazioni sanitarie e assistenza di viaggio essenziali a terra e su ogni volo, in modo che gli ospiti possano volare con maggiore facilità e tranquillità. Come parte del programma Etihad Wellness, tutti i passeggeri che viaggiano con Etihad ricevono un’assicurazione COVID-19 gratuita.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)