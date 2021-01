Eve si unisce alla UK Civil Aviation Authority per sviluppare l’Urban Air Mobility

Un consorzio di urban air mobility and aviation companies ha iniziato a lavorare su un concept of operations per l’integrazione di air taxis e electric vertical take-off and landing vehicles (eVTOL) nello spazio aereo del Regno Unito. Il consorzio, guidato da Eve, la prima azienda a diplomarsi presso EmbraerX, lavorerà con l’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito come parte della sua Future Air Mobility Regulatory Sandbox.

Il progetto esaminerà come gli eVTOL possono operare nel trasporto di passeggeri e merci su aree urbane e regionali. Oltre a Eve, il consorzio comprende aziende internazionali che coprono il settore dell’aviazione, tra cui Heathrow Airport, London City Airport, NATS, Skyports, Atech, Volocopter e Vertical Aerospace.

David Tait, Head of Innovation at the UK Civil Aviation Authority, ha dichiarato: “Il Regulatory Sandbox è stato istituito per creare un ambiente in cui è possibile esplorare l’innovazione nel settore dell’aviazione in linea con i principi fondamentali di sicurezza e protezione della Civil Aviation Authority. Questo progetto è stato selezionato per entrare a far parte del Sandbox in quanto ci aiuterà a sviluppare un quadro strategico per l’armonizzazione del low-level airspace, che sosterrà lo sviluppo delle operazioni di mobilità aerea urbana e regionale in tutto il Regno Unito”.

Inizialmente lavorando a fianco delle autorità locali, il consorzio esplorerà come gli eVTOL possano trasportare passeggeri da London City Airport (LCY) a Heathrow Airport (LHR), con fermate intermedie. I dati delle simulazioni aiuteranno i responsabili delle politiche a sviluppare regole favorevoli alla comunità, a mitigare gli impatti del rumore e redigere airspace procedures per i futuri test di volo.

“Oggi, i voli tra London City Airport e Heathrow Airport sono limitati e le rotte sono progettate specificamente per gli elicotteri. Collaborando con la UK Civil Aviation Authority, miriamo a dimostrare al pubblico perché è necessario il supporto normativo per costruire rotte specifiche per eVTOL”, ha affermato David Rottblatt, Vice President of Business Development and leader of the Urban Air Traffic Management project for Eve. “Questo consorzio senza precedenti, composto da alcuni dei principali leader di pensiero dell’aviazione, lavorerà per preparare Londra, e alla fine il Regno Unito, ad essere un mercato vitale e di successo per i voli passeggeri e cargo che utilizzano eVTOL”.

L’introduzione degli eVTOL può offrire modalità di trasporto più ecologiche e veloci per passeggeri e merci, migliorare la connettività urbana e regionale, creare nuovi posti di lavoro e stimolare l’innovazione. Il concetto contribuirà a rendere possibili le operazioni eVTOL nel Regno Unito, consentendo all’industria di scalare e fornire vantaggi ambientali ed economici al Regno Unito.

(Ufficio Stampa Embraer)