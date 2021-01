Lufthansa partirà per il suo passenger flight più lungo con a bordo esploratori polari

Il 1° febbraio 2021 Lufthansa partirà per il volo passeggeri più lungo nella storia della compagnia, segnando uno dei voli più unici che la compagnia aerea abbia mai effettuato. A nome dell’Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) in Bremerhaven, l’aereo più sostenibile di Lufthansa Group, un Airbus A350-900, volerà per 13.700 Km senza scalo da Amburgo a Mount Pleasant nelle Isole Falkland. Il tempo di volo è calcolato intorno alle 15 ore. Ci sono 92 passeggeri prenotati per questo charter flight LH2574, metà dei quali sono scienziati e l’altra metà ship crew per la prossima spedizione con la nave di ricerca Polarstern.

“Siamo lieti di poter supportare una spedizione di ricerca polare in questi tempi difficili. L’impegno nella ricerca sul clima è molto importante per noi. Siamo attivi in questo campo da più di 25 anni e abbiamo equipaggiato aeromobili selezionati con strumenti di misura. Da allora, scienziati di tutto il mondo hanno utilizzato i dati raccolti durante i viaggi per rendere i modelli climatici più precisi e migliorare le previsioni del tempo”, afferma Thomas Jahn, fleet captain and project manager Falkland. Poiché i requisiti di igiene per questo volo sono estremamente elevati, sabato scorso il capitano Rolf Uzat e il suo equipaggio di 17 membri sono entrati in quarantena per 14 giorni, lo stesso per i passeggeri. “Nonostante le restrizioni dell’equipaggio per questo particolare volo, 600 assistenti di volo hanno fatto domanda per questo viaggio”, afferma Rolf Uzat.

I preparativi per questo volo speciale sono immensi. Includono addestramento aggiuntivo per i piloti tramite speciali mappe elettroniche per il volo e l’atterraggio, nonché la gestione del cherosene disponibile presso la Mount Pleasant military base per il volo di ritorno. L’Airbus A350-900 è attualmente basato a Monaco di Baviera, dove è in preparazione per il volo. Ad Amburgo, l’aereo è caricato con cargo e bagagli aggiuntivi, che sono stati ampiamente disinfettati e rimarranno sigillati fino alla partenza. Oltre al catering, a bordo sono presenti ulteriori contenitori per i rifiuti residui, poiché questi possono essere smaltiti solo dopo il rientro dell’aereo in Germania. L’equipaggio Lufthansa comprende tecnici e ground staff per on-site handling and maintenance, che verranno messi in quarantena dopo l’atterraggio nelle Isole Falkland a causa dei requisiti del governo. Il volo di ritorno LH2575 partirà per Monaco il 3 febbraio e trasporterà l’equipaggio della Polarstern, che era partito da Bremerhaven il 20 dicembre per rifornire la Neumayer Station III in Antartide, e deve ora essere sostituito.

“Ci stiamo preparando meticolosamente per questa spedizione, che pianifichiamo da anni e che ora siamo in grado di intraprendere nonostante la pandemia. Da decenni raccogliamo dati fondamentali sulle correnti oceaniche, sul ghiaccio marino e sul carbon cycle nel sud Oceano. Poiché queste misurazioni a lungo termine costituiscono la base per la nostra comprensione dei processi polari e delle previsioni climatiche urgentemente necessarie, è importante che la ricerca in Antartide continui in questi tempi difficili. Non possiamo consentire grandi lacune di dati nella ricerca sul clima. Il World Risk Report pubblicato di recente dall’Economic Forum continua a classificare l’incapacità di combattere il cambiamento climatico tra le maggiori minacce per l’umanità”, afferma il dottor Hartmut Hellmer, physical oceanographer at AWI and scientific leader della prossima Polarstern expedition. “I nostri ringraziamenti vanno anche ai nostri colleghi in AWI logistics. Il loro concetto completo di trasporto e igiene ci consente di esplorare l’Antartide con un team scientifico internazionale, in un momento in cui altre importanti spedizioni dovevano essere annullate”.

Al fine di rendere la ricerca il più rispettosa del clima possibile, l’Alfred Wegener Institute compenserà le emissioni di CO2 dei business flights tramite l’organizzazione no-profit per la protezione del clima atmosfair, che è anche il caso di questo particolare volo. L’istituto dona fondi per impianti di biogas in Nepal per ogni miglio percorso, riducendo così la stessa quantità di emissioni di CO2. Ciò aiuta a mantenere l’equilibrio complessivo di CO2 indipendentemente da dove nel mondo è possibile ridurre le emissioni di CO2. Oltre alle emissioni di CO2 pure, vengono presi in considerazione anche altri inquinanti come gli ossidi di azoto e il particolato.

I preparativi per il volo speciale sono iniziati insieme all’Alfred Wegener Institute nell’estate del 2020. La rotta abituale via Cape Town non era fattibile a causa della situazione di infezione in Sud Africa, lasciando solo la rotta attraverso le Isole Falkland. Dopo lo sbarco sulle Isole Falkland, il personale scientifico e i membri dell’equipaggio continueranno il loro viaggio in Antartide sulla nave da ricerca Polarstern.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)