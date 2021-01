Norwegian apprezza il sostegno del governo norvegese

“Norwegian annuncia che il governo norvegese ha deciso di dare sostegno e di contribuire all’airline’s funding di nuovi capitali, in attesa di determinate condizioni. Questa mossa aumenta in modo significativo le possibilità di Norwegian di superare la crisi causata dalla pandemia e di posizionarsi come un attore chiave all’interno dell’aviazione norvegese ed europea”, afferma la compagnia.

“A nome di tutti in Norwegian, vorrei ringraziare sinceramente il governo per il loro sostegno. Norwegian ha dovuto affrontare una situazione molto impegnativa a causa della pandemia e il sostegno del governo aumenta notevolmente le nostre possibilità di raccogliere nuovi capitali, aiutandoci a superare il processo di ricostruzione in cui ci troviamo attualmente. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi, ma la partecipazione del governo sottolinea che stiamo andando nella giusta direzione”, ha affermato Jacob Schram, CEO Norwegian.

Norwegian ha avviato un Irish examinership process e un negoziato supplementare per la ricostruzione in Norvegia alla fine dell’anno scorso. Il 14 gennaio 2021 la compagnia aerea ha presentato un nuovo business plan (leggi anche qui) basato su una struttura semplificata, con un focus su un network di rotte europee e l’interruzione delle sue operazioni a lungo raggio, oltre a una significativa riduzione del debito. Il piano comprende una flotta di circa 50 aeromobili operativi quest’anno e di aumentare gradualmente fino a circa 70 aeromobili nel 2022, in attesa della domanda e delle potenziali restrizioni di viaggio. Il debito sarà ridotto a circa 20 miliardi di NOK e la società raccoglierà da quattro a cinque miliardi di NOK di nuovo capitale.

“Con un nuovo business plan e la partecipazione del governo, siamo fiduciosi di poter attrarre investitori e superare l’Examinership and reconstruction process. Abbiamo ricevuto ampio supporto da partiti politici, clienti, colleghi, azionisti e partner commerciali, per i quali siamo estremamente grati, soprattutto in questi tempi difficili. Inoltre, il sostegno del governo contribuirà a garantire posti di lavoro e a mantenere una sana concorrenza nel settore dell’aviazione”, ha aggiunto Schram.

