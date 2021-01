Qatar Airways e Iberia rafforzano la loro partnership strategica

Qatar Airways espande ulteriormente le sue partnership strategiche firmando un expanded codeshare agreement con Iberia. L’accordo migliorerà la connettività tra le reti complementari delle due compagnie aeree e offrirà ulteriori opzioni di viaggio ai clienti che viaggiano tra la penisola iberica, l’America Latina, l’Africa, l’Asia-Pacifico e il Medio Oriente tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport. Le vendite delle destinazioni aggiunte sono già iniziate, con gli additional codeshare flights a partire da oggi.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra codeshare cooperation con Iberia, il più grande vettore spagnolo e la principale compagnia aerea che collega l’Europa con l’America Latina. Nonostante le sfide del 2020, la nostra priorità è stata mantenere una connettività globale affidabile per i nostri passeggeri. Questa espansione della nostra partnership strategica con Iberia rafforza ulteriormente la connettività tra gli hub di Doha e Madrid, garantendo opzioni di viaggio più flessibili per i nostri clienti. Qatar Airways e Iberia hanno goduto dei vantaggi reciproci che la nostra partnership ha portato dalla sua fondazione nel 2017, fornendo più scelta e connettività globale senza soluzione di continuità per i nostri milioni di passeggeri. Con la ripresa dei viaggi globali, non vediamo l’ora di espandere ulteriormente la nostra cooperazione commerciale con Iberia e di continuare a fornire l’impareggiabile servizio a cinque stelle che i nostri passeggeri si aspettano”.

Javier Sanchez-Prieto, Iberia Group Chief Excutive, ha dichiarato: “L’estensione dell’accordo di code-share con Qatar Airways è un’ottima notizia per noi. In Iberia lavoriamo in modo che, quando i paesi eliminano le loro restrizioni, possiamo offrire ai nostri clienti la rete più ampia e completa possibile. L’estensione di questo accordo di code-share con il nostro partner oneworld, Qatar Airways, apre nuovi mercati in Australia e Africa e migliora la connettività che offriamo tra la Spagna e il resto del mondo con un servizio di altissima qualità offerto dal nostro partner, Qatar Airways”.

La expanded commercial cooperation aumenterà il numero di destinazioni disponibili per i passeggeri di Iberia da 29 a 36 sulla rete di Qatar Airways, comprese nuove destinazioni in Angola, Australia, Mozambico, Nuova Zelanda e Sud Africa. I passeggeri di Qatar Airways beneficeranno anche di connettività aggiuntiva, con la possibilità di prenotare viaggi da e per altre quattro destinazioni sulla rete di Iberia in Brasile, Cile, El Salvador, Guatemala e Senegal. In qualità di partner dell’alleanza oneworld, ai membri Qatar Airways Privilege Club e Iberia Plus viene garantito il riconoscimento del loro livello con vantaggi tra cui l’accesso alle lounge in tutto il mondo, through check-in, extra baggage allowance, priority check-in and boarding, accumulo e riscatto di miglia, attraverso le reti dei vettori partner.

L’investimento strategico di Qatar Airways in una varietà di aeromobili bimotore a basso consumo di carburante, inclusa la più grande flotta di aeromobili Airbus A350, le ha consentito di continuare a volare durante questa crisi e la posiziona perfettamente per guidare la ripresa sostenibile dei viaggi internazionali. La compagnia aerea ha recentemente preso in consegna quattro nuovi aeromobili Airbus A350-1000 all’avanguardia, aumentando la sua flotta A350 totale a 53 con un’età media di soli 2,7 anni. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un velivolo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Qatar Airways ha anche recentemente lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente comprende oltre 120 destinazioni, con piani per incrementarle a oltre 130 entro la fine di marzo 2021.

Iberia è la principale compagnia aerea spagnola e vettore leader sulle rotte tra Europa e America Latina. Offre collegamenti facili e convenienti al suo hub nel T4 a Madrid-Barajas Airport. Dal 2014 si è classificata tra le cinque compagnie aeree più puntuali al mondo secondo FlightStats, mentre nel 2017 è stata premiata con la quarta stella Skytrax. La compagnia aerea è membro dell’alleanza oneworld.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Iberia – Photo Credits: Qatar Airways)