Air France sceglie Michelin come fornitore esclusivo di pneumatici nell’ambito di un’ambiziosa partnership decennale

Air France ha rinnovato la sua fiducia in Michelin e ha selezionato il gruppo francese come fornitore esclusivo di pneumatici per la sua flotta di aerei. Michelin Group equipaggerà i velivoli a corto, medio e lungo raggio (escluso il Boeing 787) della compagnia con pneumatici nuovi o ricostruiti, in particolare prodotti nello stabilimento di Saint Doulchard a Bourges, in Francia.

Gli aeromobili di Air France saranno equipaggiati con i più moderni pneumatici per aerei, come i Radial Michelin® AIR X tyres, che incorporano la tecnologia NZG (Near Zero Growth). Progettata per garantire un diametro del pneumatico costante, questa tecnologia fornisce ai pneumatici per aerei una maggiore durata e resistenza.

Pionieri nel campo dell’aviazione francese e partner storici, Air France e Michelin condividono da sempre un DNA comune: l’innovazione al servizio delle performance e della sicurezza.

Tra il 2010 e il 2020, la partnership ha consentito ad Air France di beneficiare di tutte le ultime tecnologie sviluppate da Michelin. Nei prossimi dieci anni, entrambi i gruppi continueranno a lavorare insieme e indirizzare il campo dell’innovazione verso un’ambizione condivisa, per ridurre la carbon footprint. Michelin partecipa attivamente ai programmi di ricerca europei e sta lavorando a tecnologie innovative per continuare ad alleggerire i suoi pneumatici e i sistemi associati e per ridurre meccanicamente il consumo di carburante e le emissioni di CO2 su ogni volo.

Air France e Michelin estenderanno la loro partnership anche ai servizi digitali e ad altri servizi. Michelin offrirà ad Air France soluzioni ancora più ambiziose come i suoi innovativi canali di riciclaggio, le sue resine ecologiche ad alte prestazioni e la sua esperienza nella stampa 3D di metallo e plastica. Questo ampliamento dell’ambito della partnership è reso possibile dalla recente diversificazione di Michelin delle sue aree di attività e know-how.

Queste iniziative aiuteranno Air France a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile che si è prefissata, inclusa una riduzione del 50% delle sue emissioni di CO2 per passeggero/km entro il 2030.

“Più che un semplice fornitore, Michelin Group è un partner di lunga data di Air France. Siamo lieti di equipaggiare i nostri aerei con pneumatici Made in France e di estendere la nostra collaborazione a nuovi campi di innovazione. Questo nuovo accordo apre la strada a progetti ambiziosi che ci consentiranno di accelerare la riduzione del nostro impatto ambientale, che è una delle priorità di Air France”, ha affermato Géry Mortreux, EVP Engineering & Maintenance di Air France.

“Siamo onorati della fiducia che Air France ci ha riposto scegliendo Michelin come partner di fiducia per i prossimi dieci anni. Questo impegno include naturalmente l’equipaggiamento dell’intera flotta con pneumatici ad alte prestazioni. Garantendo un elevato livello di sicurezza in condizioni estreme e un gran numero di atterraggi, i pneumatici Michelin sono particolarmente adatti agli aerei di nuova generazione. Più leggeri, offrono anche un notevole risparmio di carburante, contribuendo a rendere l’aviazione ancora più sostenibile. Questa partnership ci consentirà inoltre di esplorare nuove aree di crescita per entrambi i nostri gruppi, oltre alla fornitura di pneumatici”, ha dichiarato Mauro Sponza, Director of Aeronautical Activities at Michelin.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)