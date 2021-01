ICAO aggiorna il Global Tourism Crisis Committee sugli ultimi sviluppi riguardo vaccini e test nel trasporto aereo

Parlando all’ottavo incontro virtuale dell’UN World Tourism Organization (UNWTO) Global Tourism Crisis Committee questa settimana, l’ICAO Secretary General Dr. Fang Liu ha riconosciuto che le ultime misure per affrontare le più recenti ondate di trasmissione di COVID-19 stanno pesando sul mondo dei viaggi e del turismo. Ha sottolineato che ci sono pochi segnali di sollievo a breve termine per i mercati dei viaggi e del turismo, dato che il mondo deve ancora far fronte a scorte limitate di vaccini e dati insufficienti sulla trasmissione del virus da parte di persone che sono state vaccinate. Liu ha sottolineato che ICAO sta collaborando con gli Stati, le agenzie partner e l’industria sulla sfida della distribuzione globale dei vaccini e per sviluppare ulteriori linee guida applicabili alle pandemie attuali e future.

Il Segretario generale dell’ICAO ha attirato l’attenzione dei suoi colleghi sul manuale ICAO di recente pubblicazione “Testing and Cross Border Risk Management Measures”, sottolineando che le misure sanitarie a più livelli che delinea potrebbero continuare a essere perseguite dagli stati nel medio-lungo termine. “Una corretta certificazione dei vaccini potrebbe essere richiesta nel prossimo futuro, ma nel frattempo l’accettazione internazionale dei risultati dei test deve essere una priorità fondamentale”, ha osservato. “Attualmente non ci sono mezzi concordati per farlo da paese a paese su una base inconfutabile e resistente alle frodi”.

Quando e dove sono richiesti, ICAO raccomanda inoltre che i risultati dei test COVID-19 e i certificati di vaccinazione siano forniti in modo tempestivo e affidabile, consentendo la rapida facilitazione dei viaggiatori, garantendo allo stesso tempo l’equità nell’accesso.

“Tali soluzioni dovrebbero anche essere rispettose della privacy e dei dati personali, adattabili a diverse infrastrutture e condizioni, oltre che finanziariamente ragionevoli per tutti gli interessati”, ha sottolineato Liu. “Sono attualmente in fase di sviluppo diversi approcci ed è essenziale che lavoriamo per garantire la loro effettiva interoperabilità”.

Ha inoltre osservato che l’ICAO sta collaborando con WHO, IATA e altre parti interessate del settore dei viaggi per standardizzare i certificati di vaccinazione e di test, promuovendo così il riconoscimento reciproco che porta alla possibile riduzione delle misure di quarantena.

Le soluzioni tecniche sia per vaccination che per testing certificate potrebbero essere basate sulle ICAO specifications for Visible Digital Seals (VDS), come già definito nell’ICAO Doc 9303 on Machine Readable Travel Documents (MRTD), per garantire l’interoperabilità globale e un secure, customer friendly approach.

“I VDS-based testing certificates saranno sicuri, affidabili, privacy-protecting e interoperabili, basati su standard e specifiche riconosciuti a livello internazionale e adattati alle capacità dell’infrastruttura esistente”, ha affermato.

Liu ha concluso sottolineando che l’allineamento internazionale sull’accettazione dei test results and vaccination certificates rimane un obiettivo globale chiave e la via migliore per la ripresa dei viaggi e del turismo globali.

(Ufficio Stampa ICAO)