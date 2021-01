Airbus presenta Flightlab, l’elicottero per testare le tecnologie del futuro

Airbus Helicopters ha iniziato i test in volo a bordo del suo Flightlab, un laboratorio volante indipendente dalla piattaforma dedicato esclusivamente allo sviluppo di nuove tecnologie. Il Flightlab di Airbus Helicopters fornisce un banco di prova agile ed efficiente per testare rapidamente le tecnologie che potrebbero successivamente essere equipaggiate sull’attuale gamma di elicotteri Airbus, e quelle ancora più dirompenti per i futuri fixed-wing aircraft o le (e)VTOL platforms.

Airbus Helicopters intende proseguire i test delle hybrid and electric propulsion technologies con il suo dimostratore Flightlab, così come esplorare l’autonomia e altre tecnologie volte a ridurre l’impatto acustico degli elicotteri o a migliorare la manutenzione e la sicurezza del volo.

“Investire nel futuro rimane essenziale, anche in tempi di crisi, specialmente quando queste innovazioni portano un valore aggiunto ai nostri clienti puntando a una maggiore sicurezza, a una riduzione del carico di lavoro dei piloti e impatti acustici ridotti”, ha detto Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Avere una piattaforma dedicata per testare queste nuove tecnologie ci porta più vicini al futuro del volo ed è un chiaro riflesso delle nostre priorità in Airbus Helicopters”, ha aggiunto.

I test di volo sono iniziati lo scorso aprile, quando il dimostratore è stato utilizzato per misurare l’impatto acustico degli elicotteri nelle aree urbane e per studiare in particolare come gli edifici possono influenzare la percezione delle persone. I primi risultati mostrano che gli edifici giocano un ruolo importante nel mascherare o amplificare l’impatto acustico e questi studi saranno fondamentali quando verrà il momento di definire i parametri di rumore e le normative, specialmente per le iniziative riguardanti la mobilità aerea urbana (Urban Air Mobility – UAM). I test sono stati portati avanti a dicembre per valutare il Rotor Strike Alerting System (RSAS) volto ad avvisare gli equipaggi del rischio imminente di collisione con i main and tail rotors.

I test di quest’anno includeranno una image-detection solution tramite telecamere per consentire low altitude navigation, la fattiblità di un dedicated Health and Usage Monitoring System (HUMS) for light helicopters, un Engine Back-up System, che fornirà emergency electric power in caso di turbine failure. I test sul Flightlab continueranno nel 2022 per valutare un nuovo ergonomic design of intuitive pilot flight controls, destinati a ridurre ulteriormente il pilot workload, che potrebbero essere applicabili agli elicotteri tradizionali così come ad altre formule VTOL, come gli UAM.

Il Flightlab è un’iniziativa di Airbus, che riflette l’approccio dell’azienda volto a un’innovazione focalizzata sul fornire valore ai clienti. Airbus ha già diversi Flightlab ben noti, come l’A340 MSN1, utilizzato per valutare la fattibilità dell’introduzione della laminar flow wing technology su un large airliner, e l’A350 Airspace Explorer, utilizzato per valutare le connected cabin technologies inflight.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Jerome Deulin – Airbus Helicopters)