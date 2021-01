News Brevi – 22.01.2021

AEROPORTO DI GENOVA: NUOVO IMPIANTO RADIOGENO PER IL CONTROLLO DEI BAGAGLI – Nei giorni scorsi è arrivato in aeroporto il primo dei due nuovi impianti radiogeni di controllo che verranno installati nel nuovo sistema di gestione dei bagagli da stiva. L’apparecchio pesa 7 tonnellate ed entrerà in funzione nelle prossime settimane. Il nuovo Sistema di Smistamento Bagagli sarà conforme alla nuova normativa europea in termini di Security nella gestione dei bagagli da stiva. Una volta completato il nuovo blocco dell’aerostazione (entro fine 2022), il Sistema di Smistamento Bagagli sarà esteso con il raddoppio del girello bagagli.

AEROPORTI DI ROMA: TEST PER AMSTERDAM – I passeggeri diretti ad Amsterdam, che hanno necessità di eseguire un test rapido entro 4 ore dalla partenza, possono recarsi al Drive In del parcheggio Lunga Sosta dell’aeroporto di Fiumicino ed effettuare il test a pagamento. Il Drive In è in funzione 24 ore su 24 e l’esame non può essere effettuato in aerostazione.

NUOVO WORKING ARRANGEMENT TRA EASA E AEROCIVIL – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e la Civil Aviation Authority of Colombia (AEROCIVIL) hanno concluso un Aviation Working Arrangement (WA) che garantisce il riconoscimento degli EU-EASA aeronautical products a sostegno dell’EU industry nella regione. Nel contesto dell’attuale pandemia, l’AW stabilisce una solida cooperazione per ottenere il ritorno alle normali operazioni tra l’EU e l’America latina in generale, la Colombia in particolare. Il WA formalizza e rafforza la partnership tra EASA e AEROCIVIL, coprendo i seguenti aspetti principali: cooperazione istituzionale, normativa e assistenza tecnica; accettazione di certificati e approvazioni; continuing airworthiness and product airworthiness support activities; training.

DELTA: “THE FUTURE IS JUST BEGINNING” – Il CEO di Delta Ed Bastian e l’ambasciatore Andrew Young si sono uniti in un live streaming per i dipendenti Delta, per riflettere sulla storia dell’ingiustizia razziale e dei movimenti di equità negli Stati Uniti e ad Atlanta, nonché su ciò che riserva il futuro alla luce dei recenti eventi in tutto il paese. Bastian ha osservato che la missione di Delta di connettere le persone è più importante che mai. Delta si impegna a diventare una compagnia più giusta ed equa, condividendo i progressi verso gli impegni che la compagnia aerea ha preso. Guardando al futuro, l’ambasciatore Young ha detto: “E’ il nostro turno e siamo pronti per il decollo”. Considerando i recenti eventi nel paese, ha condiviso con il popolo Delta che il futuro è solo all’inizio. “Non puoi capire dove stai andando se non sai da dove vieni”, ha detto Bastian. “C’è un’anima in Delta, c’è un focus. Tocchiamo il mondo, colleghiamo il mondo. Nessuno collega il mondo meglio di Delta Air Lines, perché uniamo le persone”.

ROLLS-ROYCE: I DIGITAL CULTURE COURSES RAGGIUNGONO 30.000 SUBSCRIBERS – La domanda di competenze che aiutano a costruire una cultura digitale guida le classifiche della Rolls-Royce free-to-access digital training campaign, Helping You Prepare, che ha appena raggiunto i 30.000 subscribers. Ha raggiunto utenti di 161 paesi diversi da quando è stata lanciata nel maggio 2020 come parte della risposta di Rolls-Royce al COVID-19. Tutti i corsi sono disponibili su www.rolls-royce.com per consentire a chiunque di migliorare le proprie competenze, in un mondo post-pandemia più digitale. I top subscriber courses sono Basics of Power BI, a data visualisation programme (14.000); Introduction to the Internet of Things (8.000). Geograficamente la campagna è stata più popolare in India (40%) e negli Stati Uniti (28%). Quasi tutti i subscribers hanno meno di 37 anni. Manisha Mistry, Head of the Digital Academy, R2 Data Labs, che gestisce i contenuti del corso Helping You Prepare, ha dichiarato: “La domanda di competenze digitali è enorme poiché le persone trascorrono più tempo a casa e iniziano ad adattarsi ai cambiamenti digitali che stanno accelerando intorno a noi a causa dell’impatto della pandemia. Piuttosto che vedere una spinta verso una formazione tecnica approfondita, stiamo riscontrando un interesse particolare per i corsi che aiutano a dare un senso alle informazioni sui dati e uniscono le persone attorno alle storie che i dati forniscono alle organizzazioni; puntando alla persuasione, alla discussione e alla cultura digitale, fondamentali per coinvolgere le organizzazioni con persone che non saranno sempre deep data specialists”.