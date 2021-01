Frontier Airlines seleziona i motori Pratt & Whitney GTF per 134 aeromobili Airbus A320neo Family

Pratt & Whitney e Frontier Airlines hanno annunciato la selezione dei motori Pratt & Whitney GTF per equipaggiare 134 aeromobili della famiglia Airbus A320neo. I motori alimenteranno 49 A320neo, 67 A321neo e 18 A321XLR, con il primo di questi aeromobili attualmente previsto in consegna nel 2022. Pratt & Whitney fornirà inoltre a Frontier la manutenzione dei motori attraverso un long-term EngineWise Comprehensive service agreement.

“Frontier Airlines è in prima linea nella green innovation nella airline industry e questo accordo per i motori GTF avanzati di Pratt & Whitney è estremamente significativo nel nostro piano d’azione continuo per ridurre il consumo di carburante”, ha affermato Barry Biffle, presidente e CEO di Frontier Airlines. “Operare con questa nuova engine technology si tradurrà in ulteriori risparmi di carburante, che si traducono in riduzioni dei costi operativi che possiamo trasferire ai consumatori sotto forma di tariffe basse”.

Con base a Denver, Colorado, Frontier Airlines è una portfolio airline di Indigo Partners. La compagnia aerea è un cliente Pratt & Whitney per la prima volta e opererà con i suoi GTF-powered A320neo family aircraft su rotte domestiche e internazionali in Nord America.

“È con immenso orgoglio ed entusiasmo che diamo il benvenuto a Frontier Airlines nella famiglia Pratt & Whitney”, ha affermato Rick Deurloo, Chief Commercial Officer, Pratt & Whitney. “Con i motori GTF, Frontier otterrà fuel efficiency e responsabilità ambientale. Pratt & Whitney sarà con Frontier in ogni fase del percorso, supportando le loro operazioni per i decenni a venire”.

Le altre tre compagnie aeree affiliate a Indigo Partners – Volaris in Messico, JetSMART in Cile e Wizz Air in Ungheria – sono tutti clienti di Pratt & Whitney di lunga data, che operano sia aeromobili della famiglia A320ceo con motori V2500, sia aeromobili della famiglia A320neo con motori GTF. Insieme, le quattro compagnie aeree affiliate di Indigo Partners si sono impegnate per 539 aeromobili alimentati da motori GTF.

Da quando è entrato in servizio all’inizio del 2016, il motore GTF ha dimostrato la sua capacità promessa di ridurre il consumo di carburante del 16%, ridurre le emissioni di ossido di azoto del 50% rispetto allo standard normativo e ridurre l’impronta acustica del 75%.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Frontier Airlines – Pratt & Whitney)