La Grecia acquisisce 18 Rafale, proseguendo la partnership con Dassault Aviation

Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, e Theodoros Lagios, Director General of Armament and Investments of the Greek Ministry of Defense, hanno firmato ad Atene, alla presenza di Florence Parly, French Minister of the Armed Forces, e Nikolaos Panagiotopoulos, Greek Minister of National Defense, due contratti rispettivamente per l’acquisizione di 18 velivoli Rafale e per il relativo supporto logistico.

L’ordine per 18 Rafale include 12 Rafale recentemente in servizio con la French Air Force e 6 nuovi Rafale prodotti negli stabilimenti Dassault Aviation.

Per soddisfare l’urgente necessità delle autorità greche, le consegne di aeromobili inizieranno nell’estate del 2021 e si estenderanno su due anni.

Il logistic support contract sosterrà l’attività aerea della Hellenic Air Force Rafale air activity per quattro anni e mezzo, mantenendo la disponibilità di equipaggiamenti e sistemi ai massimi livelli.

L’arrivo del Rafale in Grecia evidenzia la qualità del rapporto strategico tra Grecia e Francia e la continuazione di oltre quarantacinque anni di solida partnership con Dassault Aviation e i suoi partner industriali Thales e Safran.

Come per il Mirage F1 nel 1974, il Mirage 2000 nel 1985 e infine il Mirage 2000-5 nel 2000, il Rafale è un’opportunità per avviare nuove collaborazioni con l’industria aerospaziale greca.

“La Grecia è uno dei principali partner europei, un importante membro della NATO e un partner speciale della Francia, con cui Dassault Aviation è stata fermamente al suo fianco per oltre 45 anni. La continuità della nostra presenza in Grecia, anche nei momenti più difficili, è un segno della qualità di questo rapporto. Per questo motivo sono orgoglioso e felice di firmare oggi questo contratto, che simboleggia l’estensione dell’impegno di Dassault Aviation verso la Grecia dal 1974. Vorrei ringraziare le autorità greche per la loro rinnovata fiducia in noi. Assicuro loro la nostra totale mobilitazione per raggiungere gli obiettivi definiti”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)