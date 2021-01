Singapore Airlines ha ottenuto il livello diamond nel Global Airline Health and Safety audit

Singapore Airlines (SIA) ha ottenuto la valutazione Diamond – il più elevato livello raggiungibile – nell’audit APEX Health Safety powered by SimpliFlying che coinvolge le compagnie aeree di tutto il mondo.

L’audit, effettuato dall’ente di settore Airline Passenger Experience Association (APEX) insieme alla società di strategia aeronautica SimpliFlying, comprendeva una check list quantitativa di 58 punti su 10 categorie, inclusive di test, tracciamento, procedure a terra, misure di sicurezza in volo e partnership per migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza.

La valutazione Diamond è il livello più alto raggiungibile nell’audit, ottenibile con almeno 200 punti al di sopra dello standard minimo “gold” determinato da APEX e SimpliFlying per la sicurezza e il benessere dei passeggeri. Gli standard si basano su valutazioni verificate, validate e certificate in modo indipendente sulle misure di salute e sicurezza per i passeggeri delle compagnie aeree.

Yeoh Phee Teik, Senior Vice President Customer Experience di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Fin dall’inizio della pandemia Covid-19 abbiamo intrapreso una revisione completa delle nostre misure di salute e sicurezza insieme ai nostri partner e alle autorità di controllo, consultandoci con esperti in medicina e prendendo in considerazione il feedback dei passeggeri. I nostri team hanno approfondito diversi aspetti relativi all’intero customer journey. Abbiamo rafforzato le procedure esistenti ove necessario, migliorato alcune di esse, introdotto nuove misure integrative e utilizzato le tecnologie digitali per completarle e supportare un’esperienza di viaggio senza interruzioni. Ricevere lo status Diamond in questo audit è un riconoscimento del nostro impegno incrollabile per la salvaguardia del benessere dei passeggeri e del personale in tutte le nostre aree operative. Singapore Airlines è riconosciuta come leader di settore per i prodotti e i servizi offerti e continueremo pertanto a garantire che i nostri eccellenti standard di salute e sicurezza rimangano parte integrante della nostra brand promise”.

Joe Leader, CEO di APEX, ha affermato: “L’impegno di Singapore Airlines per il benessere dei suoi passeggeri traspare da una gestione dei viaggi contactless, rinforzata dall’igiene a bordo, la migliore della categoria. In qualità di compagnia aerea certificata con lo Status Diamond per la sicurezza sanitaria, Singapore Airlines ha fatto un ulteriore passo avanti, investendo nel benessere dei propri passeggeri attraverso l’implementazione dei più recenti progressi nei test e nella tecnologia dei passaporti sanitari”.

Shashank Nigam, CEO di SimpliFlying, ha dichiarato: “Singapore Airlines ha innalzato il livello degli standard di salute e sicurezza nel settore con iniziative come l’introduzione dei near-touch check-in kiosk, notifiche via mobile sui ritardi nella consegna dei bagagli e digitalizzazione di menù e riviste a bordo. L’adozione di misure paragonabili allo standard degli ospedali per garantire la sicurezza sanitaria contribuirà a rafforzare la fiducia tra i viaggiatori”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)