Qatar Airways espande il network in Africa

Qatar Airways continua ad essere il vettore leader che collega l’Africa, gestendo uno dei network più grandi e affidabili della regione. Essendo diventata la più grande compagnia aerea internazionale durante le prime fasi della pandemia, la compagnia aerea ha applicato la sua conoscenza dei flussi di passeggeri globali e delle tendenze di prenotazione per ricostruire la sua rete in Africa verso 23 destinazioni, con oltre 100 voli settimanali.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere il principale vettore internazionale che collega l’Africa con l’Asia-Pacifico, l’Europa, il Medio Oriente e gli Stati Uniti, offrendo opzioni di viaggio più flessibili e una rete globale di voli su cui possono fare affidamento passeggeri e partner commerciali. Avendo lanciato tre nuove destinazioni in Africa, con Abuja, Accra e Luanda che si sono unite alla nostra rete nel 2020, continuiamo a dimostrare il nostro impegno nella regione aggiungendo nuove rotte e aumentando costantemente le frequenze in tutto il continente. Con la ripresa di Alessandria e Cairo, opereremo oltre 100 voli settimanali da e per l’Africa con collegamenti tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport, verso il nostro network globale di oltre 120 destinazioni. Con la ripresa dei viaggi globali nel 2021, non vediamo l’ora di espandere ulteriormente la nostra rete e di offrire più collegamenti da e per l’Africa”.

In linea con la costante ricostruzione dell’Africa network da parte della compagnia aerea, Qatar Airways prevede di aumentare le frequenze verso le seguenti destinazioni:

Alessandria (due voli settimanali ripresi il 25 gennaio).

Il Cairo (fino a 16 voli settimanali ripresi il 18 gennaio).

Cape Town (in aumento a cinque voli settimanali dal 1° febbraio).

Casablanca (aumentato a cinque voli settimanali dal 21 gennaio).

Durban (in aumento a tre voli settimanali dal 14 febbraio)

Johannesburg (in aumento a 18 voli settimanali dal 26 gennaio).

Maputo (in aumento a tre voli settimanali dal 14 febbraio).

Tunisi (aumentato a cinque voli settimanali dal 24 gennaio).

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente comprende oltre 120 destinazioni, con piani per aumentarle a oltre 130 entro la fine di marzo 2021.

I passeggeri possono prenotare voli con la massima tranquillità, sapendo che Qatar Airways offre cambi di data illimitati e rimborsi senza commissioni per tutti i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021, per viaggi completati entro il 31 dicembre 2021. La politica di prenotazione flessibile del vettore prevede anche la caratteristica permanente di scambiare i biglietti con travel voucher con un valore aggiuntivo del 10% per tutti i clienti che prenotano viaggi tramite qatarairways.com. Per i termini e le condizioni completi, visitare qatarairways.com/Flexibility.

