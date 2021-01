Rolls-Royce: la ripresa dei viaggi a lungo raggio sarà più lenta del previsto

Rolls-Royce ha rilasciato un update riguardo il risultato per l’intero anno 2020, soggetto a revisione, e le aspettative iniziali per il 2021, considerando gli sviluppi della pandemia COVID-19.

“Il trading a dicembre è stato sostanzialmente in linea con le aspettative in tutte le business unit e abbiamo realizzato buoni progressi nel nostro programma di ristrutturazione. Il full year 2020 Group free cash outflow è stato in linea con le indicazioni precedenti e grazie alle nostre azioni di mitigazione sono stati ottenuti risparmi sui costi di cassa nell’anno di oltre 1 miliardo di sterline. La liquidità a fine anno era di circa £9 miliardi, al limite superiore dell’intervallo precedentemente atteso.

I continui progressi nei programmi di vaccinazione sono incoraggianti per la ripresa a medio termine del traffico aereo e dell’attività economica. Nel breve termine, tuttavia, varianti più contagiose del virus creano ulteriore incertezza. Le restrizioni rafforzate stanno ritardando la ripresa dei viaggi a lungo raggio nei prossimi mesi rispetto alle nostre precedenti aspettative, esercitando un’ulteriore pressione finanziaria sui nostri clienti e sul settore aeronautico in generale, che stanno influenzando i nostri flussi di cassa nel 2021.

In questo contesto, le previsioni finanziarie rimangono altamente sensibili ai cambiamenti delle condizioni esterne e, sebbene continuiamo a promuovere la riduzione dei costi, le nostre previsioni attuali indicano un free cash outflow di £2 miliardi nel 2021. Questo si basa su 2021 widebody engine flying hours intorno al 55% dei livelli del 2019 (rispetto al caso base del 70% presentato il 1° ottobre 2020). Sebbene permanga una significativa incertezza sulla forma e sui tempi precisi della ripresa del traffico aereo e sul phasing dell’engine (OE) concession payments, si prevede che quest’anno il free cash outflow peserà nei primi sei mesi. Continuiamo a prevedere un cash flow positivo ad un certo punto durante la seconda metà, riflettendo il nostro profilo previsto delle ore di volo, mentre si riprendono dal basso livello di oggi”, afferma il costruttore.

“Con una liquidità di circa 9 miliardi di sterline, siamo fiduciosi che, nonostante le condizioni di mercato a breve termine più difficili, siamo ben posizionati per il futuro. Rimaniamo concentrati sul completamento del nostro programma di ristrutturazione e sulla footprint consolidation, nonché sul mantenimento del controllo dei costi e della disciplina del capitale. Durante il 2020 abbiamo rimosso circa 7.000 ruoli, facendo buoni progressi verso il nostro obiettivo di rimuovere almeno 9.000 ruoli entro la fine del 2022. Questa ristrutturazione sarà un fattore chiave del nostro obiettivo di fornire almeno £750 milioni di free cash flow (escluse le cessioni) già nel 2022, subordinato alla prevista ripresa delle engine flying hours”, conclude Rolls-Royce.

L’annuncio dei 2020 Full Year results sarà pubblicato l’11 marzo 2021.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)