Qatar Airways punta a diventare la prima compagnia aerea in Medio Oriente a testare la IATA Travel Pass COVID-19 Mobile App

Qatar Airways punta a diventare la prima compagnia aerea del Medio Oriente ad iniziare a sperimentare la nuova IATA Travel Pass ‘Digital Passport’ mobile app, in collaborazione con l’International Air Transport Association (IATA), a partire da marzo 2021.

La prima fase dei trials del ‘Digital Passport’ sarà implementata sulla rotta della compagnia aerea da Doha a Istanbul, consentendo ai passeggeri di ricevere i risultati dei test COVID-19 e verificare che siano idonei a intraprendere il viaggio. Consentirà inoltre ai viaggiatori di condividere in modo sicuro e protetto lo stato “OK to Travel” verificato con la compagnia aerea e altre parti interessate, anche prima del loro arrivo in aeroporto.

IATA Travel Pass fornirà anche informazioni aggiornate sulle normative sanitarie COVID-19, aiutando i viaggiatori a garantire che soddisfino i più recenti requisiti di ingresso del paese di destinazione.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Con il programma di sicurezza COVID-19 più rigoroso e robusto esistente nella comunità dell’aviazione globale, ci impegniamo a garantire che Qatar Airways diventi la prima compagnia aerea in Medio Oriente a iniziare a sperimentare la rivoluzionaria tecnologia IATA Travel Pass e ci impegniamo a supportare il settore aereo nel suo complesso attraverso l’Industry Advisory Panel di IATA. In qualità di leader del settore e unica 5-Star-rated global airline recentemente annunciata nello Skytrax COVID-19 Airline Safety Rating, ci impegniamo a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei nostri passeggeri e a garantire una customer experience integrata e senza interruzioni, in ogni punto del loro viaggio con noi. Il Travel Pass IATA agisce efficacemente come un ‘passaporto digitale’ per i viaggiatori ed è l’ultimo strumento nella nostra lotta contro la diffusione di COVID-19, consentendo ai passeggeri di navigare in modo sicuro e senza sforzo i loro piani di viaggio, sicuri nella consapevolezza che le loro verified travel credential si basano sulle ultime informazioni COVID-19, sulle più severe normative sulla privacy dei dati e sulle regole di ingresso per la destinazione verso cui viaggeranno. Ci auguriamo che, investendo in questa tecnologia, saremo in grado di incoraggiare ulteriormente i passeggeri di tutto il mondo ad avere maggiore fiducia nella sicurezza dei viaggi aerei e iniziare a fare piani di viaggio futuri nei prossimi mesi”.

Alexandre de Juniac, IATA Director General and CEO, ha dichiarato: “Qatar Airways sta dimostrando la sua leadership nel settore. IATA Travel Pass verificherà i test o le credenziali di vaccinazione dei viaggiatori, che sono la chiave per sbloccare il viaggio senza misure di quarantena. Il Qatar Airways digital passport trial ci aiuterà a rafforzare la fiducia tra governi e viaggiatori sul fatto che IATA Travel Pass possa collegare in modo sicuro e conveniente le identità dei viaggiatori con le loro credenziali di viaggio digitali. Ci aiuterà anche a dimostrare che gli standard globali ICAO per i passaporti digitali funzionano. E metterà in evidenza la necessità per i governi di accelerare il loro lavoro con l’industria per sviluppare standard globali per i certificati sanitari, un elemento fondamentale per ricollegare in sicurezza il mondo”.

Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating da Skytrax. Ciò segue il recente successo di HIA come primo aeroporto in Medio Oriente e in Asia ad aver ricevuto lo Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

Qatar Airways attualmente opera più di 800 voli settimanali verso oltre 120 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di marzo, Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso 130 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze verso gli hub chiave, Qatar Airways offre connettività ai passeggeri, consentendo loro di modificare facilmente le date di viaggio o la destinazione, se necessario.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)