Air Dolomiti ottiene il Technical Log Book elettronico

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, si è dotata di un sistema di Technical Log Book elettronico (electronic TLB, in breve eTLB). Il sistema, denominato Crossmos, sostituisce integralmente il vecchio formato cartaceo del quaderno tecnico di bordo, documento sul quale vengono annotati tutti gli eventi tecnici che coinvolgono l’aereo e i suoi apparati: dagli orari di decollo e atterraggio, ai nomi dei membri di equipaggio con i compiti specifici che hanno svolto durante il volo; dai piccoli inconvenienti, alle avarie più o meno gravi che si sono verificate.

Il nuovo sistema automatizza la registrazione di gran parte di questi dati che in precedenza erano trascritti manualmente sul TLB cartaceo dal Comandante o dai manutentori che avessero svolto azioni di intervento sugli aeromobili.

Ora, grazie a una connessione IP, i dati sono trasferiti e sincronizzati in tempo reale tra l’eTLB sul velivolo e i centri manutentivi, consentendo una risposta molto rapida garantendo la registrazione e la conservazione dei dati stessi.

Il sistema è assolutamente rispondente ai requisiti e facilita il lavoro di bordo, rendendo ancor più efficienti i processi nella cabina di pilotaggio dei velivoli di Air Dolomiti, oggi quasi completamente “paperless”.

“L’ottenimento del Technical Log Book elettronico si aggiunge a tutte le azioni intraprese dalla compagnia per l’eliminazione della carta a bordo con un maggiore utilizzo di sistemi tecnologici all’avanguardia. L’utilizzo di questo sistema permette una comunicazione delle informazioni più precisa ed efficiente e rappresenta un ulteriore contributo per essere sempre più sostenibili. Grazie al lavoro di un team dedicato siamo riusciti ad ottenere l’attivazione del sistema in tempi estremamente rapidi e oggi siamo la prima compagnia aerea italiana a farne uso e la seconda all’interno di Lufthansa Group”, afferma il Comandante Alberto Casamatti, Direttore Generale Operazioni e Accountable Manager di Air Dolomiti.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)