Airbus Helicopters rimane resiliente nel 2020

Nel 2020 Airbus Helicopters ha registrato 289 ordini lordi (netti: 268) in un mercato impegnativo fortemente influenzato dalle conseguenze economiche della pandemia COVID-19, rafforzando la posizione dell’azienda nel mercato civile e parapubblico. Inoltre, la società ha consegnato 300 velivoli in tutto il mondo nonostante le limitazioni ai viaggi, ottenendo una quota stabile del 48% del civil and parapublic market e consentendo così ad Airbus Helicopters di mantenere la sua posizione di leader di mercato grazie alla sua vasta gamma di prodotti competitivi, progettati per consentire clienti per eseguire una moltitudine di missioni.

“Sono orgoglioso dei nostri team in tutto il mondo che hanno adattato il loro modo di lavorare per essere presenti per i nostri clienti quando avevano più bisogno di noi, cercando di aiutarli ad assicurare le loro missioni essenziali in tutto il mondo, consegnando loro elicotteri e il supporto e i servizi associati di cui avevano bisogno. Vorrei ringraziare i nostri clienti per la loro continua fiducia in Airbus Helicopters”, ha detto Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Abbiamo certificato il five-bladed H145 e l’H160 e posto solide basi per la nostra ricerca di tecnologie a zero emissioni con il nostro dimostratore CityAirbus”, ha aggiunto.

Le consegne chiave nel 2020 includevano il primo five-bladed H145 per il cliente di lancio Norsk Luftambulanse, un helicopter emergency medical services operator, alla fine di settembre, seguito da consegne a DRF Luftrettung alla fine dell’anno. Riguardo gli heavy, i primi H225M sono stati consegnati alla Kuwait Air Force, così come i primi NH90 alla Spanish Air Force. Settembre ha visto anche la 463° consegna, puntuale, di un UH-72A Lakota dalla Airbus Helicopters factory in Columbus, Mississippi.

I punti salienti degli ordini per il 2020 consistono in 84 elicotteri per il best-selling H145, inclusi 17 UH-72B per l’esercito americano, le prime versioni equipaggiate con Fenestron e Helionix ad essere ordinate. L’H135 ha ottenuto vendite solide con 33 unità e ha anche ricevuto la certificazione EASA di un alternate gross weight e un nuovo single pilot IFR cockpit layout alla fine del 2020. Milestone Aviation ed Heli-Union sono diventati entrambi nuovi clienti per il multi-mission H160, ordinato per affrontare una vasta gamma di missioni, compreso il trasporto offshore.

L’NH90 ha avuto un 2020 di successo, con la Bundeswehr che ha ordinato 31 elicotteri navali per sostituire la vecchia flotta Sea Lynx che dovrebbe essere ritirata. Il French Armament General Directorate (DGA) ha confermato lo sviluppo di una nuova Standard 2 version per equipaggiare le forze speciali francesi e il primo NH90 per il Qatar ha effettuato il suo primo volo alla fine dell’anno.

Per quanto riguarda customer support and service, ancora una volta si è registrato un forte riscontro per i contratti di supporto HCare, con nuovi clienti che si sono aggiunti ai ranghi come National Aeronautics and Space Administration (NASA) e Air Methods Corporation. Di fronte alla pandemia globale, l’azienda si è mobilitata per mantenere in volo i suoi clienti militari e civili grazie a livelli elevati di supporto tecnico e logistico, nuove distance learning solutions e l’assistenza diretta di Airbus Helicopters nel mettere a disposizione dei piloti e degli equipaggi l’equipaggiamento protettivo. È stata lanciata una nuova AirbusWorld collaborative customer platform basata sul feedback dei clienti, che offre un’esperienza utente semplificata e nuove funzionalità volte a favorire il dialogo aperto tra gli operatori e l’azienda.

Il modello di business resiliente di Airbus Helicopters consente all’azienda di continuare a investire e preparare il futuro. Nel 2020, le pietre miliari dell’innovazione includevano il primo fully automatic flight di CityAirbus, un dimostratore che svolgerà un ruolo importante nello sviluppo del volo a emissioni zero e nella preparazione del futuro urban air mobility market. Il VSR700, rotary-wing unmanned aerial system dell’azienda, ha effettuato il suo primo free flight a luglio e gli autonomous deck-landing trials alla fine dell’anno.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)