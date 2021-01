easyJet lancia una nuova offerta con 300.000 posti da e per l’Italia a partire da 19 euro

easyJet annuncia oggi una nuova offerta con 300.000 posti da e per l’Italia a partire da 19 euro.

“Per celebrare la fine di gennaio, un mese che sembra sempre il più lungo dell’anno, easyJet propone una selezione di rotte da e per l’Italia per volare a prezzi ancora più vantaggiosi dal 18 febbraio al 31 ottobre 2021, offrendo ai passeggeri la possibilità di prenotare una meritata vacanza con l’arrivo della bella stagione. Le destinazioni, infatti, includono anche le spiagge italiane più suggestive e le meravigliose isole greche: le mete favorite per poter godere finalmente di un po’ di relax al sole. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 2021″, afferma easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “Sappiamo che la domanda alla base è forte: le persone che quest’anno non hanno avuto l’opportunità di fare una vacanza guardano ora al ritorno della bella stagione e alla prossima estate. Siamo lieti di offrire loro la possibilità di scegliere tra migliaia di voli di grande valore per le destinazioni preferite per le vacanze estive o per una pausa rigenerante nei mesi primaverili e autunnali.

I nostri clienti possono prenotare con la consapevolezza che offriamo una rete europea senza eguali e una posizione di leadership nella compensazione delle emissioni di anidride carbonica, oltre al caloroso benvenuto che il nostro equipaggio offre ogni giorno a tutti i nostri clienti a bordo.

Continueremo a rivedere il nostro programma di volo per assicurarci che sia allineato alla domanda. Inoltre, le nostre politiche per le prenotazioni non sono mai state così flessibili. Questo significa che i passeggeri possono prenotare con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, anche i loro voli potranno essere modificati e, a differenza di altre compagnie aeree, durante questo lockdown stiamo offrendo ai clienti rimborsi anche se il loro volo non viene cancellato”.

(Ufficio Stampa easyJet)