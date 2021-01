IATA: collaborare con i governi per passare dalla luce alla fine del tunnel al riavvio

L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato i governi a collaborare con l’industria del trasporto aereo per elaborare piani per ricollegare in sicurezza persone, imprese ed economie quando la situazione epidemiologica COVID-19 lo consente. Una priorità per questa cooperazione fondamentale è l’accelerazione della definizione di standard globali per vaccination and testing certification.

“Possiamo vedere la luce alla fine del tunnel mentre vengono avviati i programmi di vaccinazione. Trasformare questa visione in un riavvio sicuro e ordinato richiederà un’attenta pianificazione e coordinamento da parte dei governi e dell’industria. Ciò sarà impegnativo poiché la priorità per le settimane e i mesi a venire sarà contenere la diffusione di nuove varianti. Ma anche se la crisi si aggrava, è importante preparare la strada a una ripresa dei voli quando la situazione epidemiologica lo permetterà. Comprendere i parametri di riferimento della politica dei governi e concordare gli standard globali necessari per sostenere un ritorno alla normalità nei viaggi garantirà che il trasporto aereo sia ben preparato e non diventi un vettore significativo per la reimportazione. Le compagnie aeree sono pronte a supportare i governi in questo compito”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“Quando i governi rivolgono la loro attenzione a ristabilire la connettività aerea globale, IATA è pronta a collaborare con loro per facilitare un approccio coerente, efficiente ed efficace a livello globale. Possiamo già vedere alcuni governi che evolvono principi nei loro programmi di test / vaccinazione che potrebbero costituire la base per l’armonizzazione globale. Questi includono:

– Vaccinazioni: la maggior parte dei governi sta perseguendo una strategia di vaccinazione che cerca di proteggere prima i propri operatori sanitari e le popolazioni più vulnerabili. IATA sostiene la riapertura delle frontiere ai viaggi quando ciò sarà stato raggiunto, poiché i rischi maggiori saranno stati mitigati.

– Persone vaccinate: la scorsa settimana il governo greco ha proposto che le persone vaccinate dovrebbero essere immediatamente esentate dalle restrizioni di viaggio, compresa la quarantena. IATA sostiene le iniziative dei governi, tra cui Polonia, Lettonia, Libano e Seychelles, per attuare questa esenzione.

– Test: molti governi stanno implementando regimi di test per facilitare i viaggi, che IATA supporta. La Germania e gli Stati Uniti, ad esempio, stanno approfittando del rapido miglioramento delle tecnologie di test per accettare PCR and antigen testing per gestire in sicurezza i rischi del viaggio. Sebbene i rapid antigen tests siano preferiti per la loro velocità e vantaggi in termini di costi, è chiaro che i test PCR giocheranno un ruolo poiché molti governi richiedono test entro un periodo di 48-72 ore prima del viaggio.

– Equipaggi: l’ICAO-CART guidance raccomanda che l’equipaggio sia esentato dai processi di test e dalle restrizioni progettate per i passeggeri. IATA supporta i protocolli di gestione della salute degli equipaggi che includono, ad esempio, test regolari e controlli sanitari presso le basi domestiche, insieme a linee guida rigorose che limitano l’interazione con la comunità locale durante le soste dell’equipaggio. Ciò consente alle compagnie aeree di gestire i rischi di COVID-19 mantenendo la redditività operativa.

– Multi-layered bio-safety measures: le raccomandazioni ICAO per le multi-layered bio-safety measures (compreso l’uso della maschera) vengono implementate a livello globale. IATA sostiene che tali misure rimangano pienamente in vigore per tutti i viaggiatori fino a quando la situazione epidemiologica non consente il rilassamento”, afferma IATA.

“Ci sono molte parti mobili nell’equazione. Il numero di persone vaccinate e la disponibilità di test sono fondamentali tra loro. Le compagnie aeree hanno adattato le loro operazioni al fine di mantenere le operazioni cargo e alcuni servizi passeggeri, rispettando le numerose e non coordinate restrizioni imposte. Basandosi su questa esperienza possono aiutare i governi con i loro preparativi per ristabilire finalmente in sicurezza la connettività globale per le loro persone, aziende ed economie”, ha detto de Juniac.

Alla base di tutti gli scenari per il ripristino della connettività aerea c’è lo sviluppo di standard globali in modo che i requisiti di un paese possano essere seguiti dai viaggiatori originari di altre giurisdizioni. I principali standard globali in fase di sviluppo includono:

– Certificati di vaccinazione: l’OMS sta guidando gli sforzi per costruire gli standard necessari per registrare digitalmente le informazioni sulle vaccinazioni che saranno fondamentali per ristabilire i viaggi internazionali. Lo Smart Vaccination Certificate sarà il successore digitale del long-established “yellow book” utilizzato per gestire le vaccinazioni come la febbre gialla.

– Quadro globale per i test: l’OCSE sta gettando le basi per un global framework per aiutare i governi riguardo la fiducia dei testing data, basati sul riconoscimento reciproco dei testing results. L’urgenza di un tale quadro è stata dimostrata dalla recente sospensione dei voli tra gli Emirati Arabi Uniti e la Danimarca per le preoccupazioni sul regime di test degli Emirati Arabi Uniti. Un quadro affidabile garantirà che i viaggiatori non siano presi nel mezzo quando i governi non riconoscono i reciproci regimi di test. Anche la standardizzazione dei certificati di test è essenziale.

– Digital Travel Credential (DTC): l’ICAO ha pubblicato degli standard per creare un DTC da ePassports. Oltre a consentire il viaggio senza contatto come raccomandato dalle linee guida ICAO-CART, le credenziali sono una componente essenziale per abbinare digitalmente i viaggiatori ai loro certificati di vaccinazione e test. Lo standard esiste e la sfida ora è l’implementazione.

“Come abbiamo visto, le decisioni unilaterali dei governi sono molto efficaci nel fermare la mobilità globale. Ristabilire la libertà di viaggiare, tuttavia, può essere fatto solo con la cooperazione. I governi stanno già vedendo quanto sarà difficile operare senza standard globali per vaccini o test. Ciò mette in luce l’urgenza del lavoro essenziale svolto dall’OMS, dall’OCSE e dall’ICAO. IATA sta partecipando a queste iniziative ed è pronta ad aiutare i governi nell’implementazione”, ha affermato de Juniac.

“IATA sta costruendo l’infrastruttura informativa per riprendere il viaggio in sicurezza con IATA Travel Pass. IATA Travel Pass è una soluzione che aiuterà i governi, le compagnie aeree e i singoli viaggiatori a gestire i vaccination and testing data con informazioni accurate, identificazione sicura e dati verificati. In quanto soluzione supportata dal settore, sarà conveniente, proteggerà la privacy e rispetterà gli standard globali.

Il primo programma pilota per testare l’app in una situazione di viaggio reale è iniziato con Singapore Airlines nel dicembre 2020. Un elenco crescente di compagnie aeree sta confermando l’intenzione di utilizzare IATA Travel Pass, tra cui IAG, Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways”, prosegue IATA.

“Sulla base della nostra profonda esperienza nel guidare il cambiamento nel trasporto aereo globale, crediamo che IATA Travel Pass offrirà il miglior supporto ai governi nella gestione dei dati di vaccinazione e test per facilitare il viaggio in sicurezza. Ma il successo di una qualsiasi delle soluzioni sviluppate dipenderà dalla collaborazione tra i governi e dalla fiducia reciproca. Il trasporto aereo ha costruito la sua reputazione sulla sicurezza collaborando con i governi per garantire l’attuazione universale di standard globali trasparenti. Questo è un modello convincente per il modo in cui l’industria e i governi possono collaborare per ricollegare il mondo, utilizzando le opportunità create dai test e dai progressi nelle vaccinazioni”, prosegue de Juniac.

“Questi standard e i principi descritti in precedenza potrebbero essere la base per stabilire i parametri di riferimento necessari per un riavvio del settore. E ci impegneremo con i governi come partner nella definizione dei piani necessari. Anche se il recupero è in stallo, non c’è davvero tempo da perdere. La sofferenza sociale ed economica che questa crisi sta causando è grave. Man mano che le soluzioni diventano disponibili, vogliamo essere pronti a metterle in atto il più velocemente possibile, ovviamente quando la situazione epidemiologica lo consente. È stato facile per i governi chiudere i propri paesi con azioni unilaterali. Ma ristabilire la connettività globale richiede cooperazione. IATA è impegnata nel processo di definizione degli standard. Stiamo procedendo rapidamente con il Travel Pass IATA. E miriamo ad essere buoni partner per i governi per stabilire piani di riavvio attuabili basati su standard globali. La nostra storia di partnership con i governi per rendere i viaggi aerei la forma più sicura di trasporto a lunga distanza ci dà un modello con cui lavorare e la fiducia che possiamo avere successo”, conclude Alexandre de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)