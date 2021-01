American Airlines riporta i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno

American Airlines Group Inc. ha riportato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2020.

Fourth-quarter revenue pari a $4,0 miliardi, in calo del 64% anno su anno con una riduzione del 53% anno su anno delle total available seat miles (ASM). Perdita netta nel quarto trimestre di $2,2 miliardi, o ($3,81) per azione. Escludendo i net special items, la perdita netta nel quarto trimestre è stata di $2,2 miliardi, o ($ 3,86) per azione.

Total Operating Revenues per l’intero anno pari a $17,3 miliardi. Perdita netta per l’intero anno di $8,9 miliardi, o ($18,36) per azione. Escludendo i net special items, la perdita netta per l’intero anno è stata di $9,5 miliardi o ($19,66) per azione.

American Airlines ha concluso il quarto trimestre con circa $14,3 miliardi di liquidità totale disponibile. La compagnia prevede di concludere il primo trimestre del 2021 con circa $15,0 miliardi di liquidità totale disponibile. La compagnia ha incorporato oltre $1,3 miliardi di permanent non-volume, non-fuel efficiency cost-saving measures nel 2021 operating plan.

“I nostri risultati finanziari del quarto trimestre chiudono l’anno più impegnativo nella storia della nostra compagnia”, ha affermato Doug Parker, Presidente e CEO di American Airlines. “Tuttavia, non potremmo essere più orgogliosi del team di American Airlines e delle grandi cose che abbiamo realizzato lo scorso anno. Attraverso la collaborazione, l’intraprendenza e il duro lavoro, il nostro team ha fatto la sua parte per mantenere in movimento l’economia. Il team American ha volato più clienti di qualsiasi altra compagnia aerea nel 2020 e lo ha fatto in modo sicuro e con la massima cura. Guardando all’anno a venire, il 2021 sarà un anno di ripresa. Anche se non sappiamo esattamente quando tornerà la passenger demand, poiché la distribuzione del vaccino prenderà piede e le restrizioni di viaggio verranno revocate, saremo pronti. Siamo fiduciosi che le azioni che abbiamo intrapreso per migliorare la nostra customer experience, migliorare la nostra rete e aumentare la nostra efficienza ci posizionano bene per il futuro”.

American ha intrapreso una serie di misure nel 2020 per rispondere alla pandemia e rafforzare la propria attività, ponendo l’accento sul supporto dei membri del team e dei clienti, riducendo i costi e migliorando la sua posizione di liquidità.

Per ridurre i costi e risparmiare denaro, American ha rimosso più di 17 miliardi di dollari dai suoi budget operativi e di capitale per il 2020, principalmente attraverso la riduzione dei voli, ed incorporato più di $1,3 miliardi di permanent non-volume, non-fuel efficiency cost-saving measures nel 2021 operating plan.

Cinque tipi di aeromobili sono stati ritirati (Embraer 190, Boeing 757, Boeing 767, Airbus A330 e Bombardier CRJ200), insieme a una serie di aerei regionali più vecchi. La compagnia ha anche collocato alcuni vecchi Boeing 737-800 in deposito temporaneo. Queste modifiche hanno rimosso più di 150 aeromobili dalla flotta e hanno portato a significativi risparmi sui costi ed efficienze associate all’utilizzo di un minor numero di tipi di aeromobili, dando ad American la flotta più giovane tra gli U.S. network carriers. American ha raggiunto un accodo con Boeing per posticipare le consegne di 18 aeromobili Boeing 737 MAX e finalizzato una serie di sale-leaseback transactions per finanziare le consegne di aeromobili Airbus A321 nel 2021. Ad oggi, cinque dei 18 737 MAX deferral rights sono stati esercitati.

La compagnia rivede la sua international capacity e il network per il 2021, inclusa l’uscita di 19 rotte internazionali da sei hub.

Sono stati introdotti programmi per ridimensionare i frontline and management teams. In totale, più di 20.000 membri del team hanno scelto di partecipare a un congedo volontario anticipato o a lungo termine parzialmente retribuito durante l’anno e la compagnia ha ridotto il proprio team di gestione e supporto di circa il 30%. American aveva preso la difficile decisione di procedere a ridurre l’organico in assenza di un’estensione del CARES Act Payroll Support Program (PSP). Da allora, i membri del team American in congedo hanno avuto la loro retribuzione e i loro benefici ripristinati con l’approvazione di un bipartisan COVID-19 relief package che ha rinnovato la PSP dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021.

Il cash burn rate giornaliero è stato ridotto da quasi $100 milioni nell’aprile 2020 a circa $30 milioni nel quarto trimestre. Questo miglioramento è stato guidato dalle iniziative di riduzione dei costi e dei ricavi della compagnia durante tutto l’anno.

American ha ripristinato la sua rete nel 2020 per sfruttare i punti di forza dei suoi hub e la sua flotta più giovane e semplificata. La compagnia aerea ha anche stabilito nuove e innovative partnership con Alaska Airlines e JetBlue Airways che creeranno il più grande network per i clienti della costa occidentale e del nord-est. Queste partnership consentiranno una crescita efficiente, compreso il lancio di nuovi servizi nel 2021 tra Seattle e Londra, Shanghai e Bangalore e tra New York e Tel Aviv e Atene.

La compagnia continuerà a far corrispondere la sua capacità con le tendenze delle prenotazioni osservate. Rispetto al primo trimestre del 2019, American prevede che la sua system capacity nel primo trimestre diminuirà del 45%, con un fatturato totale previsto che scenderà dal 60 al 65%.

(Ufficio Stampa American Airlines Group)