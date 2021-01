IATA sollecita i progressi verso il Single European Sky (SES)

L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore le proposte per rinvigorire i progressi verso il Single European Sky (SES), ma ha chiesto emendamenti chiave per rafforzare la sicurezza, i vantaggi ambientali ed economici del modernized European airspace.

“Lo spazio aereo europeo è congestionato e inefficiente, il che comporta un aumento dei costi, dei ritardi e delle emissioni. Il SES, un programma per riformare e modernizzare la gestione del traffico aereo europeo, è stato avviato da oltre due decenni, ma i progressi sono stati lenti. Nel settembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato nuove proposte per rilanciare il SES e garantire che i benefici ambientali ed economici tanto necessari all’Europa siano realizzati. L’opportunità di modificare e rafforzare le proposte ora spetta al Parlamento europeo e agli Stati dell’UE”, afferma IATA.

“Sebbene ci sia molto da applaudire in questo pacchetto, c’è anche spazio per miglioramenti. Il Parlamento europeo e gli stati dell’UE dovrebbero concentrarsi su ciò che aiuterà l’aviazione a riprendersi meglio dalla crisi COVID-19. Ciò significa fare tutto il possibile per ridurre i costi, ridurre le emissioni, rafforzare la sicurezza e migliorare l’efficienza. È ciò che i viaggiatori si aspettano e ciò di cui hanno bisogno le compagnie aeree”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

Le compagnie aeree hanno individuato quattro aree chiave per rafforzare le proposte SES della Commissione: istituire un regolatore economico indipendente; rafforzare il ruolo del Performance Review Body: stabilire performance targets vincolanti; rafforzare il potere del Network Manager.

“Inoltre, le compagnie aeree sono preoccupate per le proposte secondo cui le tariffe per gli utenti dello spazio aereo potrebbero essere modulate per cercare di gestire la congestione o le emissioni. Aumentare i costi per coprire le inefficienze sistemiche è un approccio inaccettabile. Far pagare per cercare di influenzare il comportamento in questo modo potrebbe creare incentivi perversi che di fatto peggiorano le emissioni e aumentano la congestione. Il modo migliore per ridurre le emissioni è eliminare le inutili route extensions consentendo al Network Manager di pianificare e coordinare il sistema e massimizzare l’efficienza”, prosegue IATA.

“Un regolatore indipendente è assolutamente essenziale per qualsiasi tentativo significativo di migliorare la fornitura di servizi e l’efficienza degli air navigation service providers (ANSP) europei. L’autorità di regolamentazione indipendente deve fissare i suoi ANSP performance targets sfidanti e ricevere poteri sufficienti per agire se non vengono raggiunti, fino a includere la delega del suo servizio a un altro fornitore approvato. I vantaggi per l’Europa sarebbero considerevoli se il SES fosse finalmente consegnato: un’analisi economica indipendente mostra che un milione di posti di lavoro aggiuntivi e oltre 245 miliardi di euro di benefici economici sarebbero generati ogni anno a partire dal 2035 da un fully optimized airspace”, conclude Schvartzman.

(Ufficio Stampa IATA)