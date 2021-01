Embraer: Air Peace prende in consegna il primo E2 del continente africano

Air Peace, la più grande compagnia aerea della Nigeria e dell’Africa occidentale, ha preso in consegna il suoi primo E195-E2. L’aereo dovrebbe ora volare dalla struttura di Embraer a São José dos Campos per unirsi alla flotta Air Peace in Nigeria.

Air Peace è launch customer in Africa per l’E2, il velivolo più nuovo, più efficiente e più confortevole del segmento. La compagnia aerea è anche global launch customer per l’innovativo Embraer premium staggered seating design.

Il jet consegnato oggi è il primo di 13 ordini fermi per l’E195-E2, con 17 diritti di acquisto rimanenti, come annunciato a marzo 2019, aggiornato con altri tre ordini fermi da diritti di acquisto annunciati al Dubai Air Show nel novembre 2019. Il valore totale dell’accordo, con tutti i diritti di acquisto esercitati, è di 2,2 miliardi di dollari. Gli aerei sono configurati in una comoda disposizione a doppia classe con 124 posti.

Allen Onyema, Chairman and CEO of Air Peace, ha dichiarato: “L’E195-E2 è l’aereo perfetto per espandere le nostre operazioni domestiche e regionali. Siamo consapevoli delle impressionanti performance economiche del velivolo e della sua configurazione unica, i motivi principali per cui abbiamo effettuato un ordine per questo aereo. È anche un’impresa storica poiché Air Peace sarà la prima a utilizzare questo modello di aereo in tutta l’Africa. L’E195-E2 ci aiuterà ulteriormente a realizzare la nostra ambizione di collegare non solo l’interno della Nigeria, ma l’intero continente africano, con il feeding di long-haul flights dal nostro hub di Lagos. L’acquisizione ci consentirà di portare a termine la nostra iniziativa ‘no-city-left-behind'”.

Cesar Pereira, vice president of Europe, Middle East and Africa, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Consegnare nuovi jet ai nostri clienti è un’attività preferita da tutti in Embraer. Farlo nelle circostanze attuali è una spinta per tutti noi, mentre ci adattiamo all’ambiente in evoluzione. Questo è un inizio anno favoloso per tutti in Air Peace ed Embraer”.

Air Peace opera già otto ERJ-145 e utilizzerà gli E195-E2 per migliorare la connettività domestica e regionale. L’E2 è in grado di raggiungere questo obiettivo sia in modo economico per i passeggeri che in modo redditizio per la compagnia aerea, oltre a offrire un’esperienza di viaggio superiore. Questa rete potenziata aiuterà anche ad alimentare e sostenere le operazioni a lungo raggio presso l’hub di Lagos, come la rotta verso gli Emirati Arabi Uniti lanciata nel 2019 e quella verso il Sudafrica lanciata nel dicembre 2020.

Attualmente ci sono 206 aerei Embraer che operano in Africa con 56 compagnie aeree in 29 paesi.

La famiglia Embraer E-Jets E2, incluso l’E195-E2, è dotata esclusivamente di motori Pratt & Whitney GTF e APS2600 auxiliary power unit (APU). La compagnia aerea aveva precedentemente utilizzato il Dornier 328JET con motori Pratt & Whitney PW300.

“Guardando alla crescita futura della nostra compagnia aerea, l’E195-E2 è stata una scelta chiara per noi. L’efficienza nei consumi del motore GTF ci consentirà di esplorare ulteriori offerte di rotte regionali e supporta i nostri obiettivi a lungo termine per continuare ad espandere la nostra flotta”, ha dichiarato Allen Onyema, CEO di Air Peace.

“Vorremmo dare un caloroso benvenuto ad Air Peace mentre si unisce alla GTF engine family”, afferma Rick Deurloo, chief commercial officer at Pratt & Whitney. “Apprezziamo la fiducia che Air Peace ha riposto in noi, insieme al rapporto di successo che abbiamo costruito insieme, e non vediamo l’ora di offrire i vantaggi della tecnologia avanzata del motore”.

L’aereo E195-E2 ha una riduzione del consumo di carburante di oltre il 24% per posto rispetto all’E195 di generazione precedente, con emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto alla ICAO CAEP/6 regulation e 19dB to 20dB of ICAO Chapter 4 cumulative noise margin.

(Ufficio Stampa Embraer – Pratt & Whitney – Photo Credits: Embraer)