News Brevi – 28.01.2021

EUROWINGS: PAGAMENTI CASHLESS DAL PRIMO FEBBRAIO – Novità a bordo dal 1° febbraio 2021 su tutti i voli Eurowings: in futuro, i clienti Eurowings potranno acquistare bevande, snack e prodotti dalle on-board sales esclusivamente senza contanti. Il pagamento con monete o banconote non sarà più possibile su base permanente da questa data. Da febbraio i clienti Eurowings potranno utilizzare la loro carta di credito (VISA, MasterCard, Diners Club, American Express) o anche la EC card (V PAY, Visa Debit, Maestro, Master-Card Debit, Discover) per i loro acquisti a bordo. I pagamenti contactless tramite Apple Pay, Google Pay o altre carte abilitate per NFC rimarranno ovviamente possibili. L’introduzione del pagamento senza contanti aiuta a ridurre al minimo il contatto fisico consentendo al tempo stesso un processo di pagamento igienico e veloce da parte dell’equipaggio. Pertanto, questa nuova misura fa parte del concetto di igiene leader di Eurowings lungo l’intera catena di viaggio, per garantire continuamente ai passeggeri un’esperienza di viaggio sicura anche in tempi di Coronavirus.

AEROPORTO DI VENEZIA: PRIMO PUNTO PRIVATO PER TAMPONI ANTIGENICI COVID-19 ALL’INTERNO DEL TERMINAL – Il primo punto privato per tamponi antigenici Covid-19 all’interno del terminal passeggeri dell’aeroporto di Venezia è stato realizzato da Gruppo Centro di Medicina e Villa Salus ed è attivo da questa mattina. Una partnership avviata da SAVE per favorire l’utenza dello scalo, che integra il servizio dell’Ulss3 per i passeggeri in arrivo basato sulla normativa nazionale e il servizio in modalità drive-in gestito da SET Emergenza situato a circa 500 metri dal terminal. La collaborazione tra SAVE e Centro di Medicina prevede inoltre una corsia preferenziale presso i propri laboratori territoriali per i passeggeri che necessitano di un tampone molecolare, utilizzando l’email dedicata flysafe@centrodimedicina.com. Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE: “L’iniziativa nasce sull’onda della nuova normativa introdotta sabato scorso dall’Olanda, che permette l’accesso al Paese unicamente a chi ha effettuato un tampone molecolare non oltre 72 ore dal viaggio e un tampone rapido entro 4 ore dalla partenza del volo. Ringraziamo i nostri partner per aver accettato la sfida e per essersi resi disponibili in tempi così celeri, unendo le forze per dare un servizio che potrebbe essere destinato a diventare uno standard nei prossimi mesi”. Un servizio a pagamento ma a costi convenzionati (35 euro a tampone) al quale si accede direttamente in aeroporto senza prenotazione.

AIRBUS STUDIA IL “MOON CRUISER” CONCEPT – Airbus ha ottenuto un CLTV (Cis-Lunar Transfer Vehicle) study per un “Moon Cruiser” dall’ European Space Agency (ESA). Secondo il concetto di studio (due fasi parallele A/B1), il CLTV è un veicolo logistico autonomo e versatile che potrebbe, ad esempio, fornire supporto tempestivo ed efficiente alla NASA e all’ESA nell’attuazione delle future missioni Artemis Moon. Il veicolo spaziale sarà basato su tecnologie esistenti e collaudate e integrerà il multipurpose European Large Logistic Lander (EL3). L’esecuzione di missioni lunari, compreso l’atterraggio sulla Luna e la creazione della prossima stazione spaziale lunare, Gateway, è un compito complesso e impegnativo per la comunità internazionale. Richiede una catena di approvvigionamento e missioni logistiche pianificate con precisione. Il concept Airbus Moon Cruiser supporta queste sfide in diversi modi. Il CLTV può trasportare merci o carburante per il rifornimento in orbita lunare e verso il Gateway, a sostegno di una presenza sostenibile sulla Luna e dell’esplorazione. Il CLTV è necessario per pilotare un lander o uno stadio di salita tra il Gateway e l’orbita lunare bassa, per eseguire missioni di atterraggio e ascesa con servizi più ampi. La versatilità del CLTV consentirà anche di supportare missioni sull’infrastruttura orbitale post-ISS in LEO, nonché missioni nel campo dell’assistenza satellitare GEO. Il design del CLTV consente di eseguire più tipi di missione con un singolo veicolo ed è compatibile con vari lanciatori. “Con l’Airbus Moon Cruiser concept for CLTV, stiamo stabilendo i primi elementi costitutivi per lavorare insieme lungo tutto il percorso tra la Terra e la Luna”, ha affermato Andreas Hammer, Head of Space Exploration di Airbus. Il CLTV può essere lanciato su Ariane 6 e potrebbe trasportare un modulo di oltre 4,5 tonnellate al Gateway. L’ESA potrebbe schierare il CLTV nella seconda metà del decennio, L’obiettivo è convalidare la successiva fase di implementazione (B2/C/D) del CLTV al prossimo Ministerial Council del 2022, con l’obiettivo di lanciarlo nel 2027.

ALL’AEROPORTO DI GENOVA TAMPONI RAPIDI PER I PASSEGGERI IN PARTENZA PER AMSTERDAM – Ha preso il via all’Aeroporto di Genova il nuovo servizio di tamponi rapidi dedicato ai passeggeri in partenza per Amsterdam con il volo diretto di KLM. L’iniziativa è stata avviata a seguito dell’introduzione da parte dei Paesi Bassi di nuove normative che prevendono che tutti i passeggeri in partenza per l’Olanda (sia per destinazione finale sia per scalo) debbano avere con sé un test Covid molecolare PCR effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco e un test Covid rapido, antigenico o molecolare, effettuato nelle 4 ore precedenti l’imbarco, con esito negativo. I passeggeri devono inoltre esibire un’autocertificazione di negatività. Il punto di esecuzione dei tamponi si trova presso il desk di Casa della Salute situato al piano partenze, a fianco della biglietteria. Il nuovo punto di analisi sostituisce quello in modalità drive-through avviato a fine novembre. Il servizio di tamponi rapidi sarà operativo nelle giornate di attività del volo per Amsterdam dalle 7:35 alle 10:35 (il volo parte alle 11:35). I tamponi sono prenotabili online sul sito di Casa della Salute (selezionando la prestazione “Tampone rapido presso Aeroporto di Genova”) o al numero 0109641083. In caso di necessità, è anche possibile acquistarlo sul momento presso la biglietteria dell’aeroporto. I passeggeri riceveranno il referto del tampone in formato digitale e/o cartaceo entro mezz’ora dall’effettuazione del test. Il costo del servizio è di 30 euro. Per informazioni e prenotazioni: https://www.airport.genova.it/tamponi-amsterdam/.

IL QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB ESTENDE IL TIER STATUS DEI PROPRI MEMBRI – Qatar Airways Privilege Club estenderà il tier status in riconoscimento del fatto che i piani di viaggio continuano a essere influenzati dalla pandemia COVID-19 in corso. Questa iniziativa estenderà il tier status fino al 31 dicembre 2021 e si applicherà ai membri Silver, Gold e Platinum il cui livello terminerà quest’anno e non hanno guadagnato Qpoints sufficienti per mantenerlo. Questo annuncio fa seguito alla notizia secondo la quale Qatar Airways offrirà a tutti i passeggeri cambi di data illimitati e rimborsi gratuiti per i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021 per viaggi completati entro il 31 dicembre 2021. I membri del Privilege Club possono quindi beneficiare di politiche di prenotazione flessibili che consentiranno loro di modificare i loro piani con facilità se necessario, pur mantenendo il loro attuale tier status guadagnato e godendo dei vantaggi ad esso associati. Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “In Qatar Airways stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per essere la compagnia aerea su cui contare. I nostri membri del Privilege Club sono molto importanti per noi e vogliamo continuare ad esserci per loro. Comprendiamo che alcuni dei nostri membri potrebbero aver bisogno di più tempo per pianificare e prenotare il loro prossimo viaggio. Questo è il motivo per cui oggi annunciamo la nostra ultima tier extension come uno dei tanti passi che Privilege Club ha compiuto nell’ultimo anno per onorare la lealtà dei nostri membri, mentre affrontiamo insieme questi tempi difficili”. L’anno scorso, il Privilege Club di Qatar Airways è stato uno dei primi programmi di fidelizzazione ad annunciare un’offerta di estensione del livello fino a 12 mesi ai suoi membri. Per tutto il 2020, Privilege Club ha continuato a investire nella ridefinizione del programma, inclusa la riduzione del numero di Qmiles necessarie per prenotare voli premio fino al 49%. Ha anche rivisto la sua Qmiles policy, in modo che quando un membro le guadagna o le spende, il suo saldo è valido per 36 mesi.

AMERICAN AIRLINES OTTIENE DI NUOVO UN PERFECT SCORE NEL CORPORATE EQUALITY INDEX – American Airlines è stata nuovamente riconosciuta dalla Human Rights Campaign (HRC) con il punteggio più alto possibile nel prestigioso Corporate Equality Index (CEI) 2021. American è stata l’unica compagnia aerea a ottenere un perfect score quando il CEI è stato lanciato nel 2002 e l’unica compagnia aerea a ricevere un perfect score ogni anno dall’inizio del riconoscimento. Il CEI è un punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale che valuta i migliori luoghi di lavoro d’America e la loro inclusione di LGBTQ employees. Le aziende come American che ottengono il massimo punteggio CEI del 100% sono anche nominate Best Places to Work negli Stati Uniti. “American ha un impegno di lunga data nel supportare LGBTQ team members, customers and suppliers”, afferma Elise Eberwein, Executive Vice President, People and Global Engagement. “Siamo orgogliosi degli sforzi di collaborazione del nostro team per garantire che la diversità, l’equità e l’inclusione siano al centro di ogni decisione che prendiamo”.

LEONARDO SVILUPPERA’ LE INFRASTRUTTURE DIAGNOSTICHE DEL REATTORE ITER – Leonardo, attraverso la sua controllata Vitrociset, si è aggiudicata la gara indetta da ITER Organization per lo sviluppo delle infrastrutture diagnostiche del reattore e i relativi servizi di ingegneria. ITER è uno dei progetti più ambiziosi al mondo nel campo dell’energia. In Francia, nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, 35 Paesi sono impegnati nella costruzione del più grande Tokamak mai progettato, una macchina che deve dimostrare che la fusione – l’energia del Sole e delle stelle – può essere utilizzata per la produzione di energia elettrica su larga scala, basata su tecnologie sicure e proveniente da fonti rinnovabili. I risultati del programma scientifico di ITER saranno decisivi per aprire la strada alle centrali a fusione di domani. A oggi il programma ha ricevuto finanziamenti per oltre 20 miliardi di euro e l‘obiettivo primario è l’accensione del cosiddetto primo plasma nel 2025. Le attività di Vitrociset nell’ambito della divisione Diagnostics di ITER, sono partite nel 2016 con la firma di un accordo quadro, che ha visto l’azienda essere leader del consorzio costituito dai più importanti istituti di ricerca italiani, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nel 2018 Vitrociset è stata inoltre selezionata tra i principali gruppi industriali, che lavorano nei sistemi di controllo e di robotica, per fornire il “remote handling supervisory control system” per il reattore ITER, ovvero si è impegnata nella progettazione, sviluppo, integrazione e messa in servizio del sistema dedicato all’interfaccia di tutte le apparecchiature robotizzate destinate agli interventi di manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare la comunicazione in tempo reale con il sistema di controllo centrale (CODAC). Il contratto odierno prevede attività fino al 2026.

PARTNERHIP TRA QANTAS E BP PER NET ZERO EMISSIONS – Qantas e bp hanno annunciato oggi una partnership strategica per promuovere ulteriormente le loro shared net zero ambitions. Attraverso la collaborazione, le società lavoreranno insieme sulle opportunità per ridurre le emissioni di carbonio nel settore dell’aviazione e contribuire allo sviluppo di una sustainable aviation fuel industry in Australia. Le due società hanno concordato di esplorare i modi in cui le capacità, le competenze e le conoscenze globali di bp possono supportare la strategia ambientale e di sostenibilità leader del settore di Qantas. Insieme, i team esploreranno opportunità e progetti in aree tra cui combustibili sostenibili avanzati, sostegno per un’ulteriore decarbonizzazione nel settore dell’aviazione, soluzioni e generazione di energia rinnovabile, carbon management e tecnologie emergenti. Andrew Parker, Qantas Group Executive Government, Industry and Sustainability, ha dichiarato: “Sebbene la crisi COVID ci abbia costretti ad apportare molti cambiamenti in tutta la compagnia, una cosa che non è cambiata è il nostro impegno a ridurre al minimo l’impatto che abbiamo sull’ambiente. Anche se abbiamo volato molto meno, in realtà abbiamo visto la stessa percentuale di clienti che ha scelto di compensare i propri viaggi domestici durante la pandemia, dimostrando che questo problema rimane al centro dell’attenzione delle persone. Qantas Group ha fissato alcuni obiettivi ambiziosi per essere net carbon neutral entro il 2050 e, sebbene la compensazione delle emissioni sia una parte importante di ciò, le iniziative a lungo termine come la costruzione di un sustainable aviation fuel sector in Australia sono fondamentali”.