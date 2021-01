Emirates Skywards estende di ulteriori 12 mesi la validità dello status dei propri membri

Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha introdotto nuove misure al fine di offrire ai propri membri maggiore supporto, flessibilità e scelta, consentendo loro di mantenere il proprio status fino al 2022. Il programma fedeltà è uno tra i primi al mondo ad offrire ai propri membri l’estensione di ulteriori 12 mesi della fase di valutazione degli status acquisiti.

I membri Silver e Gold di Emirates Skywards la cui revisione dello status è prevista prima del 31 dicembre 2021, beneficeranno di ulteriori 12 mesi di mantenimento dello status. I membri Platinum invece, potranno non solo mantenere il proprio status con i medesimi termini, ma anche consentire, ad una persona da loro nominata, di mantenere lo status Gold.

Ad esempio, se la rivalutazione dello status di un membro è prevista per il 31 marzo 2021, la nuova data di revisione verrà estesa di 12 mesi, quindi spostata al 31 marzo 2022.

Il programma fedeltà ha inoltre esteso ulteriormente la validità delle Miglia Skywards in scadenza a partire da aprile 2020, fino al 30 giugno 2021. Le Miglia Skywards possono essere riscattate con un anticipo fino a 11 mesi, al fine di ottenere una vasta gamma di premi, tra i quali biglietti aerei Emirates, upgrade di classe di volo e ulteriori benefit.

I clienti Emirates possono programmare il proprio viaggio con tranquillità, grazie alla policy di prenotazione della compagnia emiratina, adesso ancora più flessibile. I viaggiatori che acquistano un biglietto per volare entro il 30 giugno 2021 (compreso), hanno la possibilità di modificare le date di viaggio o estendere la validità del biglietto di altri 2 anni.

Emirates Skywards lancerà nel corso dell’anno ulteriori iniziative al fine di aiutare i membri Skywards a mantenere il proprio status o a passare rapidamente ad uno status di livello superiore. Tra le tante: Miglia bonus e upgrade gratuiti di classe di volo.

Emirates Skywards vanta oltre 27 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma di fedeltà prevede quattro diversi status: Blue, Silver, Gold e Platinum e per ogni livello sono previsti benefit esclusivi. I membri possono guadagnare Miglia anche grazie ai diversi partner: dalle compagnie aeree, hotel e autonoleggi fino a brand finanziari, leisure e lifestyle. Le Miglia Skywards possono essere utilizzate anche per l’acquisto di biglietti aerei delle compagnie aeree partner, per soggiorni in hotel, ospitalità ad eventi sportivi e culturali e tante altre esperienze esclusive.

Per maggiori informazioni visitare https://www.emirates.com/it/italian/skywards/retain-your-emirates-skywards-status/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)