La Royal Australian Air Force beneficia dei servizi digitali SmartForce di Airbus

Airbus ha recentemente firmato un contratto per la fornitura di servizi digitali per la manutenzione dell’Air Refueling Boom System (ARBS) sulla flotta di KC-30A Multi-Role Tanker Transport (A330 MRTT) della Royal Australian Air Force (RAAF).

Basato sulla suite di servizi digitali SmartForce di Airbus, questo servizio ha lo scopo di supportare l’operatore nella riduzione dei costi di manutenzione e nel miglioramento della disponibilità della flotta, ottimizzando la diagnosi dei guasti e le attività di risoluzione dei problemi per l’ARBS del tanker aircraft, sulla base di applicazioni di data analytics.

Il Central Data System svolge un ruolo fondamentale, consentendo agli operatori di attingere ai dati di volo registrati dal Mission Recording System e fornisce informazioni sui problemi registrati durante il volo e sulle azioni di manutenzione raccomandate per risolverli.

Nell’ambito del KC-30A Enterprise, il Central Data System è uno sviluppo congiunto costruito sulla base di una collaborazione di successo di lunga data tra Airbus, il Commonwealth of Australia (CoA) e l’Australian KC-30A Through Life Support (TLS) provider Northrop Grumman Australia, nella condivisione dei dati e nella definizione dell’architettura del sistema.

Il proposto sviluppo futuro della capacità permetterà ai clienti che applicano questa tecnologia alla loro flotta, di essere in grado di estendere l’analisi dell’ARBS alla diagnostica dell’intero aeromobile.

SmartForce di Airbus è una suite di servizi che consente agli operatori militari di sfruttare i dati degli aeromobili per migliorare la risoluzione dei problemi, ottimizzare e prevedere le operazioni di manutenzione e pianificare in modo intelligente la domanda di materiale e migliorare quindi la disponibilità della flotta. SmartForce usufruisce della nuova potenzialità dell’analisi dei big data insieme alla connettività, per massimizzare la prontezza della missione.

