Bombardier: nuovi passi nel suo Smart Link Plus Connected Aircraft Program

Bombardier ha annunciato gli ultimi progressi nel suo Smart Link Plus connected aircraft program. Con effetto immediato, gli operatori di aeromobili Challenger 300 e Challenger 350 possono prenotare il loro appuntamento presso un Bombardier Service Centre per l’installazione gratuita dello Smart Link Plus box già a metà del 2021. Seguiranno installazioni per ulteriori velivoli Challenger e Global.

Con Smart Link Plus, i clienti Bombardier avranno la capacità di prendere real-time data-driven decisions in-flight per risolvere i problemi e monitorare in modo efficace le loro esigenze. Lo Smart Link Plus box è una advanced Health Monitoring Unit sviluppata esclusivamente per i velivoli Bombardier in collaborazione con GE Aviation. Genera dati che consentono ai flight and maintenance crews di assegnare priorità in modo rapido ed efficiente e risolvere in modo proattivo essential fault notifications sugli aeromobili con in-flight alerts, aumentando l’efficienza operativa dell’aeromobile.

“I Bombardier business aircraft customers meritano la tecnologia più efficace e completa disponibile per massimizzare il valore delle loro preziose risorse e Smart Link Plus mantiene questa promessa”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier Aviation. “Poiché questo programma innovativo continua ad evolversi, sempre più clienti di aeromobili Bombardier trarranno vantaggio da ciò che fornisce, aiutandoli a prendere decisioni concrete sulla manutenzione sfruttando i fleet-wide big data”.

Lo Smart Link Plus connected aircraft program, incluso lo Smart Link Plus box, è stato introdotto per la prima volta sul Bombardier Global 7500 e i clienti continuano a beneficiare delle sue funzionalità avanzate basate sui dati. Oltre il 95% degli attuali clienti di aeromobili Global 7500 si è iscritto ai servizi Smart Link Plus e Bombardier ha piena fiducia che il programma passerà con successo ad altri aeromobili delle sue flotte Challenger e Global.

I ground crews possono utilizzare la visualizzazione remota dei parametri per monitorare in modo indipendente un aeromobile durante il volo, per aiutare a trovare la causa principale di una fault notification. Questa richiesta di informazioni può essere effettuata senza dover distrarre l’equipaggio di volo. Durante il volo, il servizio Smart Link Plus invia automaticamente takeoff, landing and in-flight fault notifications, insieme a dati contestuali. I dati di volo completi vengono trasmessi automaticamente e sono accessibili una volta che l’aereo è atterrato. L’accesso ai full aircraft systems data fornisce ulteriori informazioni necessarie per la risoluzione dei problemi più complessi.

I dati degli aeromobili vengono inoltre visualizzati in un’applicazione Bombardier intuitiva e facile da usare, disponibile sempre e ovunque su qualsiasi dispositivo elettronico personale. Inoltre, il Bombardier 24/7 Customer Response Centre (CRC) e il team dedicato di esperti e specialisti possono supportare le attività di risoluzione dei problemi utilizzando il data visualization tool di Bombardier e organizzare ulteriore supporto secondo necessità.

È possibile ottenere tutti i vantaggi del programma Smart Link Plus in tre passaggi: i clienti devono prima assicurarsi che lo Smart Link Plus box sia installato; quindi il cliente deve accedere all’online tool per abilitare la consultazione dei dati dal proprio dispositivo. Infine, il pieno vantaggio del connected aircraft program richiede che gli aeromobili siano dotati di un SATCOM o ATG cabin internet system per abilitare le in-flight functionalities. I clienti devono abbonarsi a un annual connected aircraft service package. I nuovi ed esistenti Smart Parts and Smart Pubs customers possono ottenere uno sconto fino al 15% sull’abbonamento annuale.

Con i recenti annunci che evidenziano la crescita e l’espansione dei Service Centre a Melbourne e Berlino, l’introduzione di numerosi nuovi prodotti e servizi e gli ultimi sviluppi nello Smart Link Plus program, Bombardier continua a rafforzare il suo impegno a fornire ai clienti la migliore service experience nell’industria oggi.

(Ufficio Stampa Bombardier)