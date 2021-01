Qatar Airways prosegue l’espansione dell’U.S. Network Expansion con il lancio dei voli per Seattle

La giornata di oggi segna l’introduzione dei voli Qatar Airways per Seattle (SEA), consentendo ai passeggeri che viaggiano dal nord-ovest del Pacifico opzioni di viaggio ancora più flessibili attraverso l’Hamad International Airport (DOH) a Doha.

Seattle segna l’undicesimo gateway negli Stati Uniti della compagnia aerea, superando il numero di destinazioni che operava negli Stati Uniti prima del COVID-19. I quattro voli settimanali saranno operati dal Boeing 777 di Qatar Airways, con 42 posti in Business Class e 312 posti in Economy Class.

L’espansione della presenza sulla costa occidentale arriva mentre la compagnia aerea continua a ricostruire rapidamente, e ad espandere, la sua rete in tutto il mondo. I nuovi voli da Seattle fanno seguito al lancio di successo dei voli su San Francisco (SFO) del mese scorso.

In qualità di connettore globale leader, Qatar Airways attualmente opera oltre 800 voli settimanali verso più di 120 destinazioni, con piani per incrementarle a oltre 130 destinazioni entro la fine di marzo. I passeggeri che viaggiano da e per Seattle possono usufruire di collegamenti senza interruzioni tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport, con la più ampia rete di destinazioni in Africa, Asia-Pacifico, Asia meridionale e Medio Oriente.

Il Chargé d’Affaires of the U.S. Embassy in Doha, Her Excellency Ambassador Greta C. Holtz, ha dichiarato: “Sono onorata di celebrare il lancio dei voli Qatar Airways verso un’altra destinazione degli Stati Uniti, operati con aerei Boeing di fabbricazione statunitense. Questo nuovo percorso aprirà le porte a maggiori opportunità per turismo, affari e istruzione. L’apertura di questa nuova rotta è solo un ulteriore indicatore dei crescenti legami tra il Qatar e gli Stati Uniti”.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Come destinazione internazionale rinomata per innovazione, tecnologia e bellezza naturale, siamo lieti di servire questo sempre più importante business and leisure market. Inoltre, essendo uno dei principali aeroporti degli Stati Uniti, i passeggeri avranno un numero maggiore di comodi collegamenti quando Alaska Airlines si unirà all’alleanza oneworld il 31 marzo, inclusi Alaska, Canada e Hawaii”.

Brad Tilden, Alaska Air Group Chairman and CEO, ha dichiarato: “Qatar Airways è una compagnia aerea eccezionale, conosciuta in tutto il mondo per la sua eccellente qualità e il servizio. Siamo estremamente orgogliosi di unirci a loro tra due mesi come membri dell’alleanza oneworld. I nostri ospiti potranno guadagnare e riscattare miglia su Qatar Airways verso incredibili destinazioni globali, insieme a un’esperienza di viaggio facile e a oneworld benefits per i nostri viaggiatori d’élite. Rendendo i collegamenti ancora più facili per i nostri ospiti, Qatar Airways vola a Doha non solo da Seattle, ma anche da due dei nostri altri hub della costa occidentale: San Francisco e Los Angeles”.

In qualità di partner oneworld, Alaska Airlines connetterà i clienti dalla costa occidentale degli Stati Uniti a Doha e oltre attraverso i suoi altri hub di Los Angeles e San Francisco, integrando le partnership strategiche esistenti di Qatar Airways con JetBlue e il vettore oneworld American Airlines.

I soci Qatar Airways Privilege Club e Alaska Mileage Plan possono ora guadagnare miglia frequent flyer con entrambi i vettori. A partire dal 31 marzo, i soci possono anche riscattare le miglia frequent flyer sui network di entrambi i vettori e i vantaggi degli elite oneworld Ruby, Sapphire and Emerald status, incluso l’accesso alle lounge. Le due compagnie aeree stanno inoltre lavorando a stretto contatto allo sviluppo di un accordo strategico di code-share e di una cooperazione commerciale, in linea con l’adesione del vettore statunitense a oneworld alla fine di marzo.

I passeggeri di Business Class che volano da e per Seattle potranno godere del premiato Qsuite Business Class seat. La disposizione dei sedili Qsuite è in una configurazione 1-2-1, che offre ai passeggeri il prodotto di Business Class più spazioso, completamente privato, confortevole e socialmente distanziato.

Seattle è la settima nuova destinazione e la seconda negli Stati Uniti ad essere aggiunta da Qatar Airways dall’inizio della pandemia. Il lancio dei voli per Seattle e la ripresa di Atlanta a giugno aumenterà il network statunitense di Qatar Airways a 12 destinazioni negli Stati Uniti, collegandosi poi a centinaia di città americane attraverso partnership strategiche con Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue. Atlanta e Seattle si uniscono alle destinazioni statunitensi esistenti tra cui Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia ( PHL), San Francisco (SFO) e Washington, DC (IAD).

I passeggeri possono prenotare voli con la massima tranquillità, sapendo che Qatar Airways offre cambi di data illimitati e rimborsi senza commissioni per tutti i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021, per i viaggi completati entro il 31 dicembre 2021. La politica di prenotazione flessibile leader del settore del vettore prevede anche la caratteristica permanente di scambiare i biglietti con un travel voucher con un valore aggiuntivo del 10% per tutti i clienti che prenotano viaggi tramite qatarairways.com. Per i termini e le condizioni completi, visitare qatarairways.com/Flexibility.

Orario dei voli per Seattle: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

Da Doha (DOH) a Seattle (SEA), QR719 – Partenza: 08:00 Arrivo: 11:20.

Da Seattle (SEA) a Doha (DOH), QR720 – Partenza: 16:05 Arrivo: 17:15 + 1.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)