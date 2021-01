L’ICAO sottolinea l’importanza della aviation green transition

Intervenendo alla World Economic Forum (WEF) Policy Session “Building a Path to Net-Zero Aviation”, l’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, ha evidenziato le opportunità ora a portata di mano per migliorare la sostenibilità e la resilienza del global civil aviation sector.

Le osservazioni facevano parte della serie di scambi con altri relatori invitati, tra cui Grant Shapps, Secretary of State for Transport for the United Kingdom, Dick Benschop, Chief Executive Officer, Royal Schiphol Group, Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, Airbus.

L’obiettivo delle sessioni era raccogliere prospettive lungo la aviation value-chain su sfide e priorità chiave, rivedere l’impegno alla cross-sector collaboration e invitare all’azione per guidare obiettivi di sostenibilità rapidi, deliberati, strategici per l’air travel, evidenziando il ruolo dei meccanismi di collaborazione nel consentire la aviation net-zero transition.

Liu ha osservato che i recenti appelli dell’UN Secretary-General Guterres a “costruire un sistema sostenibile guidato da energie rinnovabili, green jobs e un futuro resiliente” sono stati accolti con motivazione sia dai governi che dall’industria del trasporto aereo, portando a discussioni come quelle che hanno avuto luogo al recente Innovation Symposium di ICAO su hybrid, electric, and hydrogen propulsion, battery energy density and increased sustainable aviation fuels deployment.

Il Segretario Generale ha sottolineato il ruolo centrale che l’ICAO può svolgere per incoraggiare le partnership richieste da questi progressi e che la transizione verso il periodo post-COVID sta fornendo all’aviazione un’enorme opportunità per accelerare la transizione verso un futuro decarbonizzato.

“Stati, produttori, compagnie aeree, aeroporti, tutte le parti interessate hanno il loro ruolo da svolgere e la responsabilità per accelerare la transizione dell’aviazione verso il suo futuro decarbonizzato”, ha detto Liu, sottolineando che “una politica globale nell’ambito ICAO è cruciale, perché questo è l’unico modo per garantire il successo di questa transizione globale, che deve avvenire senza lasciare indietro nessun paese ed evitando distorsioni della concorrenza”.

Liu ha anche osservato che i potenziali cambiamenti strutturali futuri potrebbero comportare la necessità di diversi modelli di business per l’aviazione, piattaforme, prodotti e servizi diversificati, per soddisfare le aspettative dei turisti e dei business travellers post-pandemici nella “nuova normalità”.

“Le interruzioni dello stile di vita di miliardi di persone in tutto il mondo porteranno cambiamenti fondamentali e diffusi una volta che la pandemia sarà alle nostre spalle”, ha sottolineato Liu.

“Anche se non ci saranno sostituti per l’aviazione, questo cambierà il nostro modo di fare business e il settore dell’aviazione dovrà adattarsi rapidamente, per accedere a finanziamenti verdi per investimenti in tecnologia, operazioni e combustibili, al fine di soddisfare le crescenti richieste di un sustainable flying future”.

(Ufficio Stampa ICAO)