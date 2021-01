News Brevi – 30.01.2021

EASYJET: UN SONDAGGIO SOTTOLINEA CHE LE PERSONE DESIDERANO VIAGGIARE – Un sondaggio condotto da easyJet su 5.000 consumatori in tutta Europa tra l’8 e il 20 gennaio 2021 ha mostrato che quasi due terzi (65%) stavano pianificando o avevano già prenotato un volo nel 2021. La domanda repressa osservata tra i britannici è stata più forte, con il 68% dei consumatori britannici che cercano attivamente di viaggiare nel 2021. I clienti esistenti di easyJet hanno ancora più probabilità di viaggiare quest’anno, con quasi tre quarti che pianificano un viaggio. Con la maggioranza dei consumatori che dichiara di voler viaggiare molto (82%), il sondaggio ha anche rivelato che viaggiare rimane ancora una priorità per molti e di coloro che avevano già effettuato una prenotazione per il 2021 (14%), oltre la metà (56%) hanno detto che intendevano prenotare ancora quest’anno, mostrando un forte desiderio di recuperare il tempo perduto. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Sappiamo che c’è una domanda repressa, lo vediamo ogni volta che le restrizioni sono state rimosse, ma questo sondaggio sottolinea ulteriormente il fatto che le persone vogliono viaggiare il prima possibile. Sappiamo che il più grande ostacolo alla prenotazione e al viaggio sono le restrizioni governative. Questo è il motivo per cui un piano governativo su come eliminare le restrizioni quando sarà sicuro, insieme al successo del lancio dei programmi di vaccinazione, sarà senza dubbio la chiave per sbloccare nuovamente i viaggi, dando ai consumatori la sicurezza di prenotare e di viaggiare”.

ANA: PERDITA RILEVANTE NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO FISCALE – Nei primi nove mesi (1 aprile 2020 – 31 dicembre 2020) dell’anno fiscale 2020, con l’economia giapponese naturalmente in una posizione difficile a causa degli effetti del COVID-19, ANA HD ha subito un notevole calo degli utili. I ricavi operativi sono scesi a 527,6 miliardi di yen (-66,7%) a causa del grave impatto su tutti i segmenti. Di conseguenza, ANA HD ha implementato misure per tagliare i costi di 473,0 miliardi di yen attraverso la riduzione dei costi fissi, oltre a ridurre le spese variabili riducendo l’entità delle operazioni. Tuttavia, a causa della riduzione estremamente ampia dei ricavi operativi, la perdita operativa è stata di 362,4 miliardi di yen, la perdita ordinaria è stata di 350,7 miliardi di yen e la perdita netta attribuibile ai proprietari della casa madre è stata di 309,5 miliardi di yen. “Il confronto dei guadagni realizzati nel terzo trimestre con i risultati di inizio anno fornisce una chiara indicazione che la nostra ripresa è già in corso. Abbiamo intrapreso azioni rapide per rafforzare le nostre finanze raccogliendo capitali dall’emissione di nuove azioni e assicurando liquidità anche tramite prestiti subordinati”, ha dichiarato Ichiro Fukuzawa, Executive Vice President and Chief Financial Officer of ANA HOLDINGS INC. “Con il peggio del rallentamento globale alle spalle, il nostro gruppo si impegna a fornire opzioni di viaggio sicure, affidabili e convenienti per soddisfare la domanda dei passeggeri. I nostri dipendenti hanno fatto di tutto per riformare la nostra struttura aziendale durante questa crisi senza precedenti e ANA continuerà ad adeguare le nostre operazioni, inclusa la rete, gli orari, la frequenza dei voli e il tipo di aeromobile utilizzato, per massimizzare l’efficienza”. Riguardo gli international passenger services, i passeggeri sono calati del 95,9% nel periodo, per i domestic passenger services il calo è del 71,5%.

COLLABORAZIONE TRA IFSC e IT-APA PER LA FORMAZIONE DELLO PSICOLOGO DELL’AVIAZIONE E PER CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELL’AVIATION SAFETY – L’IFSC – Italian Flight Safety Committee e IT-APA Italia – Associazione Psicologia dell’Aviazione hanno sottoscritto lo scorso 7 gennaio 2021 un accordo di collaborazione finalizzato alla formazione, anche in Italia, dello Psicologo dell’Aviazione. Professione già operante nel settore da molti decenni, solo recentemente i regolamenti europei 1042/2018 e 373/2017 ne sanciscono il riconoscimento nei processi di assessment psicologico per la selezione dei piloti, nella formazione sul Fattore Umano e nei programmi di supporto psicologico per il personale operativo (piloti, assistenti di volo, controllori del traffico aereo). Più in generale, l’accordo di collaborazione tra le due associazioni mira a contribuire al miglioramento dell’aviation safety attraverso studi, ricerche, supporto tecnico scientifico e scambio di conoscenze ed esperienze a sostegno delle organizzazioni aeronautiche nazionali. “La sicurezza del trasporto aereo è una materia complessa e multidisciplinare ed è necessario lo sviluppo di elevate competenze specialistiche. Pertanto, la formazione dello psicologo dell’aviazione è un atto fondamentale per il miglioramento dell’aviation safety. Infatti, non ci dobbiamo dimenticare, per esempio, l’inestimabile contributo scientifico all’evoluzione della sicurezza fornito, solo per citarne due, dagli psicologi Prof. James Reason e dal Prof. Erik Hollnagel”, dichiara l’Ing. Alessio Grazietti, Presidente di IFSC. “Il riconoscimento e l’istituzione formale della figura (professione) dello Psicologo dell’Aviazione, è un passo importante nel processo di sistematizzazione e professionalizzazione dei ruoli che contribuiscono, ognuno per la propria parte di competenza, al raggiungimento e al mantenimento di elevati standard di sicurezza nel trasporto aereo”, afferma il Board Direttivo di IT-APA.

ANA: NUOVO NETWORK MODEL PER L’OKINAWA INTERNATIONAL AERIAL LOGISTIC HUB – ANA HOLDINGS INC., insieme alla Prefettura di Okinawa, rafforzerà le operazioni logistiche internazionali a Naha Airport in Okinawa. Passando dalle operazioni logistiche preesistenti incentrate sui freighter a Naha Airport, ANA amplierà l’utilizzo della cargo capacity dei passenger aircrafts di Peach Aviation, per creare un nuovo modello per l’Okinawa International Aerial Logistics Hub. Attraverso questo nuovo approccio, ANA amplierà la sua rete per soddisfare le crescenti esigenze in tutta l’Asia, con l’aumento della domanda dovuto all’e-commerce. “Le reti logistiche globali e le supply chain sono cambiate in modo significativo negli ultimi anni, motivo per cui ANA sta lavorando per evolvere il nostro approccio in modo che possiamo, in collaborazione con Okinawa, continuare a soddisfare le esigenze emergenti e la domanda”, ha affermato Toshiaki Toyama, Executive Vice President of ANA and President of ANA CARGO INC. “Sulla base del nostro rapporto di lunga data con Okinawa, non vediamo l’ora che questo nuovo approccio abbia successo, per collegare meglio il Giappone ai mercati globali”. Attualmente, l’aviation network dell’Okinawa International Aerial Logistics Hub è assistito principalmente da ANA Freighters. Tuttavia, a causa dell’impatto diffuso del COVID-19, tutte le operazioni specializzate in cargo sono state sospese all’aeroporto di Naha e ANA ha deciso di estendere la sospensione anche nell’anno fiscale 2021. Allo stesso tempo, la crescente popolarità dei prodotti da Okinawa e in tutto il Giappone ha portato a una crescita delle esportazioni totali dall’isola. Dati questi fattori, l’Okinawa International Aerial Logistics Hub si sposterà verso un nuovo modello operativo in grado di gestire una crescita sostenibile, soddisfacendo al contempo le diverse esigenze, utilizzando il passenger-cargo space degli aerei che operano a Naha Airport, compresi i voli operati da Peach Aviation.

RYANAIR NUOVO OFFICIAL AIR MOBILITY PARTNER DI UDINESE CALCIO – Udinese Calcio accoglie nella propria famiglia Ryanair, che sarà Official Air Mobility Partner per la stagione 2020/2021. Per tutta la durata della stagione i bianconeri voleranno a bordo di voli charter Ryanair. “E’ particolarmente gratificante annunciare una partnership di prestigio come questa con Ryanair”, dichiara il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino. “Udinese Calcio non lascia nulla al caso e va sempre alla ricerca dell’eccellenza e dei comfort. Va, quindi, in questa direzione naturale la collaborazione con un interlocutore di respiro mondiale come Ryanair. Ci rende particolarmente felici avere Ryanair come Official Mobility Partner. Accordi come questo non fanno altro che certificare, ancora una volta, il prestigio e l’attrattiva del brand Udinese”. “Siamo orgogliosi di accompagnare Udinese Calcio – il primo club di calcio italiano ad avere scelto Ryanair per i propri voli charter fino a fine stagione – a bordo di uno dei nostri Boeing 737-800. Questo accordo ci rende l’Official Mobility Partner del club e siamo lieti di avere Udinese Calcio a bordo e di collaborare con un club/brand che condivide i nostri valori sia dentro che fuori campo”, ha detto Dara Brady, Direttore Marketing e Digital di Ryanair.

DELTA LANCIA IL PRIMO DOMESTIC DIGITAL IDENTITY TEST NEGLI U.S. – I clienti Delta al Detroit Metropolitan Wayne County Airport ora hanno la possibilità di spostarsi attraverso l’aeroporto più velocemente e più facilmente. In collaborazione con Transportation Security Administration, Delta sta lanciando la prima opzione di riconoscimento facciale per domestic travelers che utilizzano un digital ID composto dal customer passport number e dal TSA PreCheck® membership. A partire da febbraio, i clienti che viaggiano negli Stati Uniti potranno utilizzare l’ID digitale, verificato dalla tecnologia di riconoscimento facciale, per spostarsi attraverso l’Edward H. McNamara Terminal’s dedicated TSA PreCheck domestic checkpoint. Questa capacità si espanderà alla consegna dei bagagli e all’imbarco all’inizio del 2021, rendendo Detroit il primo aeroporto ad avere un’opzione di riconoscimento facciale fino al gate per i clienti TSA PreCheck che viaggiano sul territorio nazionale, un passo importante nel percorso verso un’esperienza aeroportuale più semplice e senza contatto. Ciò si basa sull’opzione di riconoscimento facciale esistente di Delta per qualsiasi cliente in viaggio verso una destinazione internazionale. Per essere idonei a partecipare al test a Detroit, i clienti devono avere un numero di passaporto e un abbonamento TSA PreCheck. La tecnologia di riconoscimento facciale utilizza queste informazioni come ID digitale per confermare l’identità di un viaggiatore nei punti di contatto dell’aeroporto. Se un cliente non desidera utilizzare il riconoscimento facciale, può procedere attraverso l’aeroporto come ha sempre fatto, poiché la partecipazione è completamente volontaria. Delta non salva né archivia alcun dato biometrico, né prevede di farlo. Da quando Delta ha lanciato il primo terminal biometrico negli Stati Uniti nel dicembre 2018, la compagnia aerea ha ampliato le capacità di riconoscimento facciale a otto nuovi mercati. In precedenza, Delta ha testato il riconoscimento facciale con l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) per oltre tre anni ad Atlanta, Detroit e New York-JFK, perfezionando l’esperienza lungo il percorso.

AIR CANADA SOSPENDE I VOLI PER I CARAIBI E IL MESSICO – Air Canada ha dichiarato che, a partire dal 31 gennaio, sospenderà temporaneamente i voli per le destinazioni messicane e caraibiche per 90 giorni in risposta alle preoccupazioni COVID-19 in corso. La decisione, progettata per ottenere una riduzione ordinata del servizio e ridurre al minimo l’impatto sui clienti, è stata presa in collaborazione con il governo del Canada a seguito di consultazioni. “Air Canada ritiene che un approccio collaborativo con il governo del Canada che coinvolge tutti i vettori sia il mezzo migliore per rispondere alla pandemia COVID-19, soprattutto date le preoccupazioni sulle varianti di COVID-19 e sui viaggi durante il periodo delle vacanze di primavera. Attraverso la consultazione abbiamo stabilito un approccio che ci consentirà di ottenere una riduzione ordinata del servizio verso queste destinazioni, che minimizza l’impatto sui nostri clienti e sosterrà importanti obiettivi di salute pubblica. A livello di sistema, l’impatto incrementale sull’Air Canada cash burn è non materiale, dato il già ridotto livello di traffico passeggeri derivante dal COVID-19 e dalle limitazioni di viaggio”, ha affermato Calin Rovinescu, President and Chief Executive Officer at Air Canada. A seguito di consultazioni con il governo federale, Air Canada ha accettato di sospendere le operazioni verso 15 destinazioni a partire da domenica 31 gennaio fino a venerdì 30 aprile. Per garantire che i canadesi non siano bloccati all’estero, Air Canada prevede di operare una serie di one-way commercial flights dalle destinazioni interessate dopo il 31 gennaio. Ai clienti interessati verrà offerto un rimborso completo in quanto i servizi vengono sospesi senza alternative disponibili.

ADDESTRAMENTO AL VOLO IN MONTAGNA: INCREMENTATE LE CAPACITA’ DEI PILOTI ISTRUTTORI DEL 72° STORMO – Queste giornate di fine gennaio hanno visto il 72° Stormo impegnato nelle attività di incremento professionale dei suoi equipaggi di volo. I piloti istruttori si sono addestrati nell’innevata cornice dei monti Ernici, a cavallo tra Lazio ed Abruzzo, per affinare le loro capacità ed abilità di pilotaggio, utilizzando l’elicottero TH-500B equipaggiato per l’atterraggio in montagna con pattini da neve. L’esercitazione, oltre ai fini addestrativi di istituto, è risultata determinante per mantenere invariata la capacità operativa di poter intervenire nei luoghi isolati in seguito ad eventi atmosferici estremi. Questo tipo di capacità divenne molto utile durante l’abbondante nevicata del 2012 quando gli elicotteri TH-500B del 72° Stormo soccorsero la popolazione residente in diverse località, prive di corrente elettrica, riscaldamento ed acqua. Le sortite effettuate permisero di consegnare per tempo alimenti e medicinali alla popolazione rimasta isolata. L’ambiente montano con i suoi elementi ostili (altitudine, vento, condizioni meteo avverse, terreni scoscesi e illusioni ottiche) è da sempre il luogo in cui si confrontano le abilità di pilotaggio e le conoscenze acquisite. Infatti l’allievo che affronta il percorso formativo con l’Aeronautica Militare termina la sua attività istruzionale proprio con l’addestramento al volo in montagna. Il 72° Stormo, unica scuola nel settore dell’ala rotante in Italia, è il Reparto dipendente dal Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari, che forma i piloti di elicottero dell’Arma Azzurra, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed interagenzia, sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell’ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).