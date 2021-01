British Airways è la prima UK airline a testare il mobile travel health passport VeriFLY

British Airways annuncia che inizierà a testare una nuova travel health app, VeriFLY, con i clienti che potranno viaggiare tra Londra e gli Stati Uniti dal 4 febbraio.

Il nuovo digital health travel passport, che può essere scaricato su un dispositivo mobile, è progettato per offrire tranquillità prima del viaggio, controllando che i clienti soddisfino i requisiti di ingresso della loro destinazione, fornendo digital health document verification e confermando l’idoneità. L’utilizzo della app VeriFLY sarà facoltativo e i clienti potranno continuare a dimostrare di soddisfare i requisiti di ingresso negli Stati Uniti al momento del check-in.

Il processo segue il recente annuncio secondo cui American Airlines, British Airways joint business and oneworld partner, ora consente a tutti i clienti di utilizzare VeriFLY quando viaggiano negli Stati Uniti da tutte le destinazioni internazionali. Da quando American è diventata la prima compagnia aerea a utilizzare VeriFLY a novembre per rotte selezionate, migliaia di clienti hanno viaggiato utilizzando l’app, molti dei quali hanno fornito feedback positivi alla compagnia aerea sulla sua facilità d’uso.

British Airways è la prima compagnia aerea del Regno Unito a provare l’uso di un mobile travel health passport per i clienti che viaggiano da Londra. Sarà anche l’unica compagnia aerea al di fuori degli Stati Uniti ad offrire ai propri clienti l’opportunità di testare VeriFLY.

Sean Doyle, CEO di British Airways, ha dichiarato: “Sebbene il volo sia attualmente soggetto a limitazioni, è essenziale che ora facciamo tutto il possibile per aiutare coloro che sono idonei a volare, aiutando i nostri clienti a superare le complessità legate ai cambiamenti dei requisiti di ingresso globali quando il mondo si riapre. Rimaniamo concentrati e impegnati a trovare soluzioni facili da usare per rendere i viaggi il più semplici possibile. Attraverso questi trials, speriamo di fornire ai viaggiatori e ai governi su entrambe le sponde dell’Atlantico gli strumenti e le rassicurazioni di cui hanno bisogno per rendere possibile un viaggio sicuro”.

Robert Isom, presidente di American Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare di nuovo mano nella mano con il nostro partner, British Airways, per rendere i viaggi transatlantici il più fluidi possibile per coloro che sono autorizzati a volare, utilizzando le ultime novità in campo digitale”.

VeriFLY è stato sviluppato dalla private software company Daon, che lavora anche con alcune delle principali società bancarie e di carte di credito del mondo. Il software consentirà alle persone di combinare travel verification documents and Covid-19 test results in un unico luogo, assicurando che i viaggiatori siano pienamente conformi ai requisiti di ingresso per la loro destinazione prima di lasciare casa. I clienti certificati verranno seguiti rapidamente in aeroporto dove saranno disponibili banchi appositamente designati per il check-in.

VeriFLY può essere scaricato facilmente sul dispositivo mobile dall’App Store iOS o dal Google Play Store. Dopo aver creato un profilo sicuro, la piattaforma richiede ai clienti di confermare le informazioni sul volo, caricare i dettagli di un risultato negativo del test Covid-19 e qualsiasi altra documentazione essenziale. Il software conferma che il test è conforme alle normative del paese con un semplice ‘Pass’ or ‘Fail’ message. VeriFLY fornirà inoltre agli utenti un promemoria una volta scadute le credenziali.

Il British Airways VeriFLY trial inizierà il 4 febbraio 2021 per i clienti che viaggiano da Londra verso tutte le rotte statunitensi attualmente operanti e sarà aggiornato per garantire la conformità con i più recenti requisiti del governo del Regno Unito riguardo una dichiarazione sul motivo del viaggio, una volta che la compagnia aerea avrà chiarezza sulla legislazione.

La fase due, che seguirà nel prossimo futuro, si estenderà ai clienti che viaggiano nel Regno Unito dagli Stati Uniti con entrambi i vettori. Ciò renderà British Airways e American Airlines i primi partner transatlantici a offrire una soluzione digitale per i clienti idonei che volano nel Regno Unito.

British Airways sta anche conducendo contemporaneamente testing trial con American Airlines e oneworld su alcune rotte dagli Stati Uniti al Regno Unito. I risultati della sperimentazione saranno condivisi con l’Università di Oxford, i partner accademici e con i governi su entrambe le sponde dell’Atlantico.

