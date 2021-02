Dubai crea la Vaccine Logistics Alliance per velocizzare la distribuzione dei vaccini Covid-19

Seguendo le direttive di HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, la capitale emiratina ha lanciato oggi la Vaccine Logistics Alliance per accelerare la distribuzione dei vaccini per il Covid-19 in tutto il mondo.

A sostegno dell’iniziativa COVAX lanciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e ai suoi forzi per l’equa distribuzione di due miliardi di dosi di vaccini per il Covid-19 nel corso 2021, la Dubai Vaccines Logistics Alliance combina l’esperienza e la capillarità del network di Emirates, con la rete mondiale di porti e attività logistiche di DP World, insieme anche alle infrastrutture di Dubai Airports e dell’International Humanitarian City, al fine di distribuire i vaccini in tutto il mondo. La distribuzione si concentrerà, in particolare, nei paesi in via di sviluppo. Si tratta di paesi nei quali le rispettive popolazioni sono state duramente colpite dalla pandemia e dove il trasporto farmaceutico e logistica sono più complessi.

L’alleanza sta lavorando fianco a fianco con un numero sempre maggiore di stakeholder, tra i quali produttori farmaceutici, spedizionieri, agenzie governative e altri attori coinvolti nel trasporto dei vaccini.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente della Dubai Civil Aviation Authority, Presidente di Dubai Airports e Presidente e Chief Executive di Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Stiamo vivendo un momento storico caratterizzato dalla distribuzione dei vaccini per il COVID-19, malattia che ha scatenato una pandemia capace di sconvolgere la vita delle persone in tutto il mondo. Gli Emirati Arabi Uniti sono leader per quanto riguarda la distribuzione del vaccino e, in linea con la volontà di HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum di facilitare una soluzione globale per il benessere di tutte le comunità, la Dubai Vaccine Logistics Alliance riunisce organizzazioni chiave per accelerare il trasporto mondiale dei vaccini, urgentemente necessari, attraverso Dubai”.

“Ogni partner dell’alleanza – prosegue Sheikh Ahmed added – è portatore di un insieme specifico e complementare di competenze e capacità nella distribuzione dei vaccini, permettendoci così di fornire una soluzione a 360 gradi in grado di sfruttare i vantaggi logistici e infrastrutturali combinati dell’hub Dubai. Unendo le forze, siamo in grado di immagazzinare un grande volume di dosi di vaccino e distribuirle quindi in qualsiasi punto del mondo entro 48 ore”.

L’International Humanitarian City (IHC) di Dubai è il più grande hub al mondo per quanto riguarda la logistica delle azioni umanitarie e sarà un partner vitale nella Dubai Vaccine Logistics Alliance. L’IHC metterà a disposizione la sua vasta esperienza per quanto riguarda la distribuzione a scopo umanitario di beni di prima necessità, come cibo e medicine, in mercati con infrastrutture limitate. IHC ed Emirates SkyCargo hanno già collaborato per operare numerosi voli cargo umanitari e, all’inizio del 2020, hanno anche firmato una dichiarazione di intenti per una più stretta collaborazione.

Emirates SkyCargo è leader globale nel trasporto aereo di prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura, compresi i vaccini. Il vettore aereo vanta oltre due decenni di esperienza nel trasporto di prodotti farmaceutici in tutto il mondo ed ha sviluppato sia le conoscenze sia un’importante infrastruttura che le consentono di trasportare in modo rapido e sicuro i prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura.

Emirates SkyCargo ha oltre 15.000 metri quadrati di spazio adibito al mantenimento della catena del freddo. Ciò le consente di avere un vantaggio logistico per quanto riguarda la distribuzione dei vaccini per il Covid-19, la movimentazione dei quali è iniziata già a dicembre.

Dubai Airports (operatore di Dubai International – DXB) e Dubai World Central (DWC), contribuiranno agli sforzi della neonata Dubai Vaccine Logistics Alliance, mettendo a disposizione ulteriori spazi con strutture dedicate presso l’aeroporto internazionale di Dubai (DXB). Le strutture di carico sono state infatti riconvertite e fungeranno da deposito per i vaccini Covid-19 che saranno, a loro volta, trasportati grazie ad operazioni sinergiche a DXB e DWC. Lavorando a stretto contatto con Emirates SkyCargo e la Dubai Health Authority, Dubai Airports garantirà che questa capacità ulteriore di stoccaggio dei vaccini soddisfi tutte le rigorose linee guida normative per il trasporto di questo tipo di vaccini.

