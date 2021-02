News Brevi – 01.02.2021

ANA: TEST DI AUTONOMOUS BUS PER TRASPORTARE I DIPENDENTI IN AEROPORTO – All Nippon Airways (ANA) sta promuovendo l’innovazione nelle tecnologie autonome organizzando una serie di test per un prototipo di driverless bus a Tokyo Haneda Airport. Ultimi di una serie di trial approfonditi, i test renderanno ANA la prima compagnia aerea in Giappone a utilizzare un veicolo autonomo per il trasporto dei dipendenti aeroportuali. L’autobus costituisce una componente centrale della visione di ANA per il “Simple & Smart” airport del futuro, che sarà raggiunta attraverso l’applicazione diffusa della tecnologia autonoma sostenibile. “In ANA, siamo costantemente alla ricerca di modi per sfruttare la tecnologia più recente per migliorare le operazioni e l’efficienza”, ha affermato Masaki Yokai, Senior Vice President of ANA. “Oltre a segnare un significativo passo avanti per gli aeroporti, gli autobus autonomi completamente elettrici si tradurranno in minori emissioni negli aeroporti. Siamo ottimisti sul fatto che questi test ci forniranno le informazioni di cui abbiamo bisogno per continuare a migliorare queste tecnologie”. I test si svolgeranno dall’1 al 12 febbraio, con un massimo di 57 dipendenti trasportati. Oltre a sviluppare questi autobus avanzati, ANA ha già testato la tecnologia autonoma presso Kyushu Saga Airport. Se queste prove avranno successo, ANA mira a implementare la driverless bus technology entro il 2025. Il primo ciclo di test è stato condotto nel febbraio 2018, con i test successivi durante il primo trimestre del 2019 e 2020, per perfezionare ulteriormente la tecnologia. Durante il test, il bus ospiterà un sistema di controllo avanzato che consentirà di monitorare i progressi in tempo reale e assumere il controllo quando necessario. Poiché la sicurezza è la massima priorità, i test sono progettati specificamente per replicare scenari comuni del mondo reale. Oltre a offrire una maggiore comodità, l’autobus sarà anche alimentato dall’elettricità per renderlo più rispettoso dell’ambiente.

DELTA NOMINATA WORLD’S MOST ADMIRED AIRLINE DA FORTUNE MAGAZINE PER LA DECIMA VOLTA – Delta è stata nominata World’s Most Admired Airline by Fortune’s Most Admired Airline List, classificandosi come la compagnia aerea numero 1 per la decima volta negli ultimi 11 anni. La compagnia è stata anche nominata tra le Fortune Magazine’s Top 50 Most Admired Companies of 2021 per l’ottavo anno consecutivo, classificandosi al 23° posto assoluto e al primo posto tra le compagnie aeree per responsabilità sociale, gestione delle persone e valore a lungo termine. “Questo è un risultato straordinario nel bel mezzo di una pandemia globale”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “È una conferma che la nostra decisione di mettere sempre le persone al primo posto sta elevando il nostro brand globale e costruendo fiducia e lealtà tra i nostri clienti”. Tra le compagnie aeree, Delta si è classificata al primo posto nelle seguenti categorie: People Management, Use of Corporate Assets, Quality of Management, Social Responsibility, Financial Soundness, Long-Term Investment Value, Global Competitiveness.

EMIRATES PARTNER DI GE DIGITAL E TE FOOD PER IL TRIAL DI TRUSTONE – Emirates ha collaborato con GE Digital Aviation Software e TE FOOD per il trial di TrustOne, un’app mobile che consente ai passeggeri di sottoporsi a COVID-19 PCR tests a tariffe scontate speciali. L’app, creata in collaborazione tra GE Digital Aviation Software e TE Food, aiuta i passeggeri ad aderire alle normative e ai protocolli più recenti, rendendo il viaggio più fluido e comodo. Quando si utilizza l’app, ai clienti Emirates con una prenotazione di volo imminente verranno offerte tariffe speciali per i test PCR COVID-19 tramite Eurofins, uno dei leader mondiali indipendenti nel mercato dei test e dei servizi di laboratorio, presso una delle sue strutture di laboratorio globali. I passeggeri possono anche gestire tutte le informazioni correlate in un unico posto, inclusa la ricerca di lab locations, la prenotazione di appuntamenti e i risultati dei test con esigenze di immissione dati aggiuntive minime. L’app verrà lanciata per la prima volta come trial e la prima fase è iniziata negli Emirati Arabi Uniti, in Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi. Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni per migliorare la nostra customer experience. Le esigenze di viaggio oggi sono dinamiche e, ancor più che mai, il nostro obiettivo è dare fiducia ai nostri clienti e consentire loro di viaggiare in sicurezza. Con questa ultima soluzione, fornita in collaborazione da GE Digital Aviation Software e TE Food, i passeggeri saranno in grado di ottenere facilmente informazioni accurate su test, laboratori approvati, nonché altre misure vitali da adottare prima del viaggio. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner per un trial di successo e di espandere l’offerta e i vantaggi dell’app per i nostri clienti in futuro”. Durante l’initial trial, i clienti dovranno comunque stampare i certificati PCR secondo i requisiti attuali della destinazione verso cui stanno viaggiando. La seconda fase della sperimentazione, che dovrebbe iniziare tra pochi mesi, amplierà l’elenco dei mercati e consentirà ai clienti di utilizzare l’app per convalidare i risultati dei propri test al momento del check-in in aeroporto.

DELTA PROSEGUE I SUOI PASSI VERSO L’EQUITA’ E L’INCLUSIONE – Delta Air Lines comunica: “Il Black History Month è un momento per celebrare i successi dei neri americani e riconoscere il loro ruolo centrale nella storia degli Stati Uniti. È anche il momento di riconoscere come Delta possa rafforzare e accelerare i piani per essere veramente all’altezza dei valori condivisi di opportunità, equità, correttezza e rispetto per tutti. Nell’agosto 2020, il CEO di Delta Ed Bastian ha condiviso i passaggi e le azioni attuali che la compagnia aerea sta intraprendendo come parte del suo impegno a diventare un’organizzazione antirazzista e antidiscriminazione. La compagnia aerea si è impegnata a misurare i propri progressi nel raggiungimento di questi obiettivi, creando un’esperienza di talento più equa, colmando le lacune di diversità nella rappresentazione, sostenendo diversi imprenditori attraverso nuove iniziative, ampliando diverse partnership, come con OneTen e Operation Hope, creando maggiori opportunità per i gruppi sottorappresentati tramite BOLD, il Black Business Resource Group di Delta, lanciando una migliore esperienza di formazione sull’inclusione”.

AMERICAN AIRLINES: COLLABORAZIONE CON APPLE BOOKS – American Airlines offre ai clienti un’offerta speciale per avviare o proseguire il loro viaggio di lettura con Oprah’s Book Club su Apple Books. Oprah’s Book Club collega una comunità mondiale di lettori alle storie che contano degli autori più stimolanti di oggi. I clienti possono esplorare una raccolta curata da American Airlines su Apple Books, che mette in evidenza le scelte di Oprah’s Book Club e altre ottime letture per ogni genere. Visitare apple.co/american per saperne di più. Inoltre, i membri AAdvantage idonei che volano su American possono ottenere gratuitamente una delle selezioni più popolari di Oprah su Apple Books. “Viaggi e libri ci collegano con altri luoghi e culture in modi che sono inestimabili per promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer, American. “Ci auguriamo che la nostra partnership con Apple Books e Oprah’s Book Club incoraggerà discussioni stimolanti che sono fondamentali per eliminare il razzismo sistemico che i neri americani devono ancora affrontare oggi”. Questa collaborazione con Apple Books completa ulteriormente le altre offerte di intrattenimento di Apple per i clienti di American Airlines, tra cui l’inflight channel Apple TV+ wireless o sul seatback entertainment.

ETHIAD AIRWAYS PROSEGUE IL SUPPORTO ALLA REACH CAMPAIGN – Nell’ambito del suo impegno umanitario in corso, Etihad Aviation Group ha ribadito il proprio sostegno alla Reach Campaign sensibilizzando sul World Neglected Tropical Diseases Day (NTD). Nadia Bastaki, Vice President Medical Services and Corporate Social Responsibility at Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Le malattie tropicali trascurate colpiscono quasi due miliardi di persone in tutto il mondo ogni anno, compreso un miliardo di bambini. Sebbene tutte le NTD siano curabili, molte possono essere fatali se non trattate, portando a decine di migliaia di morti inutili ogni anno. Etihad è orgogliosa di far parte di questa campagna e di sensibilizzare l’opinione pubblica per aiutare le persone colpite da NTD nella loro lotta contro l’incuria”.