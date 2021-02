Rolls-Royce conduce i primi test con 100% sustainable aviation fuel per l’uso nei business jets

Rolls-Royce ha condotto i primi test con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) su un business jet engine. La prova fa parte dell’ambizione di svolgere un ruolo di primo piano nel consentire ai settori in cui opera di raggiungere net zero carbon entro il 2050. I test in corso di sviluppo sull’ultimo motore per la business aviation, il Pearl 700, sono stati svolti a Dahlewitz, Germania, e seguono di poche settimane l’impiego con successo di unblended SAF per la prima volta negli engine ground tests su un motore Trent 1000 a Derby, Regno Unito.

Questo test dimostra ancora una volta che gli attuali motori per large civil and business jet applications possono funzionare con 100% SAF come full “drop-in” option, ponendo le basi per portare questo tipo di carburante verso la certificazione. Attualmente, il SAF è certificato solo per miscele fino al 50% con il carburante jet convenzionale e può essere utilizzato su tutti gli attuali motori Rolls-Royce.

Il SAF utilizzato nei test è stato prodotto da World Energy, low-carbon fuel specialist, nella raffineria di Paramount, California, fornito da Shell Aviation e consegnato da SkyNRG. Questo carburante non miscelato ha il potenziale di ridurre le net CO2 lifecycle emissions di oltre il 75% rispetto al carburante per jet tradizionale, con la possibilità di ulteriori riduzioni in futuro.

“I carburanti sostenibili per l’aviazione hanno il potenziale per ridurre significativamente le emissioni di carbonio dei nostri motori e la combinazione di questo potenziale con le straordinarie performance della nostra famiglia di motori Pearl ci porta verso un altro importante passo avanti per consentire ai nostri clienti di raggiungere net zero carbon emissions”, ha detto Joerg Au, Chief Engineer – Business Aviation and Engineering Director Rolls-Royce Deutschland.

Il Pearl 700 ad alta efficienza unisce l’Advance2 engine core, il core più efficiente disponibile in tutto il business aviation sector, con un nuovo low-pressure system, con conseguente aumento dell’8% della take-off thrust a 18.250 libbre rispetto al motore BR725. Il motore offre un thrust-to-weight ratio migliore del 12% e un’efficienza superiore del 5%, pur mantenendo le sue low noise and emissions performance.

Riunisce tecnologie innovative derivate dai Rolls-Royce Advance2 technology demonstrator programmes con la grande esperienza del motore Rolls-Royce BR700, la famiglia di motori leader nella business aviation. Ciò include un 51.8” blisked fan altamente efficiente, high pressure compressor con pressure ratio leader di mercato pari a 24:1 e sei blisked stages, ultralow emissions combustor, two-stage shroudless high pressure turbine e enhanced four-stage low pressure turbine, una delle più efficienti e compatte del settore.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)