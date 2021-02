Ryanair riporta i risultati del terzo trimestre, con traffico in calo del 78%

Ryanair Holdings plc ha registrato una perdita di 306 milioni di euro nel terzo trimestre, rispetto a un utile nel terzo trimestre dello scorso anno di 88 milioni di euro. Il traffico nel terzo trimestre è sceso da 36 milioni a 8 milioni (-78%). La liquidità alla fine del trimestre (31 dicembre) era pari a €3,5 miliardi.

“Il traffico di Natale e Capodanno è stato gravemente influenzato dagli UK travel bans imposti con breve preavviso da molti governi dell’UE. Come annunciato il 7 gennaio, Ryanair prevede che gli ultimi blocchi e i requisiti di test Covid prima dell’arrivo ridurranno sostanzialmente gli schedule dei voli e il traffico fino a Pasqua. La previsione di traffico per l’intero anno (FY21) del Gruppo è stata quindi ridotta a ‘tra 26 e 30 milioni’ di passeggeri.

Prevediamo una riduzione significativa della capacità intraeuropea nei prossimi anni, il che creerà opportunità di crescita per Ryanair. Non appena il virus Covid-19 si ritirerà – e nei prossimi mesi man mano che i governi dell’UE accelereranno l’implementazione dei vaccini – Ryanair e i suoi aeroporti partner ripristineranno rapidamente gli orari, recupereranno il traffico perso, aiuteranno le nazioni europee a riavviare la loro industria del turismo. Traiamo un po’ di conforto dal successo del programma vaccinale del Regno Unito, che mira a vaccinare quasi il 50% della popolazione del Regno Unito (30 milioni) entro la fine di marzo. L’UE deve ora accelerare il ritmo del suo programma per eguagliare le prestazioni del Regno Unito”, afferma Ryanair.

“I ricavi del terzo trimestre sono diminuiti dell’82%, a 0,34 miliardi di euro, mentre il traffico è diminuito del 78% a 8,1 milioni. Le ancillary revenue hanno prodotto una performance solida poiché più ospiti hanno scelto l’imbarco prioritario e il posto a sedere riservato. L’andamento dei costi del terzo trimestre è stato ottimo, con un calo del 63% grazie alle misure attuate negli ultimi nove mesi. Le compagnie aeree del Gruppo continuano ad attuare riduzioni dei costi.

A dicembre, Ryanair ha aumentato il suo ordine fermo per il B737-8 200 da 75 a 210 aeromobili. Quest’inverno, le compagnie aeree del Gruppo restituiranno 14 aeromobili B737 più vecchi ai lessors quando i contratti di locazione scadranno e Ryanair ha recentemente concluso la consegna di 7 B737NG più vecchi (pre-venduti nel 2019) per cargo conversion. I nostri team di sviluppo delle rotte stanno lavorando con più partner aeroportuali su incentivi alla ripresa / crescita. Durante il terzo trimestre il Gruppo ha annunciato una base con 2 aeromobili a Parigi Beauvais, ha aggiunto un quarto aereo alla sua base di Napoli per la S.21, ha annunciato una base con 4 aeromobili a Venezia Treviso e ha aumentato la propria rete / frequenze di rotte verso Venezia Marco Polo, Verona e Bari. Il Gruppo ha inoltre confermato la riapertura della sua base di Shannon (Irlanda) per la S.21.

Recentemente, Ryanair ha concluso un’estensione di 4 anni del suo low-cost growth deal a Stansted fino al 2028, estendendo la leadership del Gruppo nel mercato chiave di Londra.

A seguito dell’accordo commerciale Regno Unito / UE sulla Brexit alla fine di dicembre, Ryanair ha implementato le misure necessarie per rimanere di proprietà e controllata dalla maggioranza UE, per proteggere le sue EU airline licences.

A dicembre, poco dopo l’ungrounding da parte della FAA del Boeing MAX negli Stati Uniti, Ryanair ha ordinato altri 75 B737-8 200, aumentando il suo ordine fisso a 210 unità. A seguito della recente certificazione EASA del MAX-8 per tornare a volare in Europa, speriamo che il B737-8 200 venga certificato nelle prossime settimane. Ciò consentirà al Gruppo di prendere in consegna fino a 24 nuovi aeromobili prima del picco della S.21. Questo ordine verrà consegnato in un periodo di 4 anni tra la primavera del 2021 e il dicembre 2024 (FY25), facilitando la crescita del traffico a 200 milioni all’anno entro il FY26”, prosegue la compagnia.

“Il FY21 continuerà a essere l’anno più impegnativo nei 35 anni di storia di Ryanair. I blocchi Covid recentemente annunciati e le restrizioni di viaggio in tutta l’UE e il Regno Unito ridurranno il traffico previsto per il FY21 tra i 26 e i 30m (in precedenza “fino a 35 m”), con un rischio maggiore verso il limite inferiore dell’intervallo. Sebbene la visibilità del quarto trimestre rimanga limitata a causa delle restrizioni Covid-19 incerte e in costante mutamento, dei blocchi dei governi, dei tempi di lancio dei vaccini in tutta l’UE e di una curva di prenotazione molto ravvicinata, stiamo prevedendo con cautela una perdita netta FY21 (pre-exceptional items) compresa tra €850m e €950m.

Mentre guardiamo oltre la crisi Covid-19, Ryanair Group si aspetta di avere una base di costi molto più bassa e un bilancio solido, che gli consentirà di finanziare tariffe più basse e aggiungere aerei per capitalizzare le opportunità di crescita che saranno disponibili in tutti i mercati in tutta Europa, soprattutto dove le compagnie aeree concorrenti hanno sostanzialmente ridotto la capacità. Lavoreremo assiduamente con i nostri partner aeroportuali per ripristinare le rotte e recuperare il traffico a beneficio dei nostri aeroporti, dei nostri clienti e delle nostre persone, mentre cerchiamo di dare la priorità ai posti di lavoro e al recupero salariale delle nostre persone”, conclude Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair)