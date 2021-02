SATENA ottimizza il supporto della flotta con ATR GMA

ATR e SATENA annunciano la firma di un contratto GMA (Global Maintenance Agreement) che copre Onsite Stock, Standard Exchange, Line Replaceable Unit repair and Propeller Blades. SATENA è un operatore ATR esistente, ma questa è la prima volta che sceglie la soluzione GMA di ATR per il supporto della sua flotta. Di proprietà e gestita dalla Colombian Air Force, SATENA fornisce connettività essenziale in tutto il paese, fornendo collegamenti con comunità ed economie, sostenendo la crescita e lo sviluppo. Per 20 anni, attraverso GMA, ATR ha contribuito a ridurre i costi di manutenzione degli operatori e a potenziare le loro operazioni.

Il team di SATENA ha dichiarato: “Scegliere l’ATR GMA significa che trarremo vantaggio dall’esperienza del produttore, il che porta molti vantaggi. La pandemia COVID ha evidenziato quanto l’aviazione regionale continui ad essere essenziale per i passeggeri, rendendo l’affidabilità più importante che mai. I nostri passeggeri devono sapere che possono fare affidamento su di noi, quindi dobbiamo sapere che possiamo fare affidamento sulla nostra flotta. La selezione di ATR GMA garantisce di disporre della giusta infrastruttura per ottimizzare le nostre operazioni. La disponibilità e la profondità del supporto offerto dal GMA lo rendono la migliore opzione disponibile per gli operatori ATR e la scelta giusta per noi”.

David Brigante, SVP Programmes and Customer Service of ATR, ha commentato: “Tutti sono consapevoli delle sfide che le compagnie aeree stanno attualmente affrontando. Nel mezzo di questa situazione, un operatore come SATENA, che si dedica a fornire connettività essenziale, che ripone la sua fiducia in noi scegliendo il nostro GMA, è qualcosa di cui possiamo essere immensamente orgogliosi. SATENA aiuta i colombiani che vivono in aree remote a collegarsi a hub più grandi, consentendo loro di accedere a opportunità economiche o educative o di connettersi con i loro amici e familiari. In qualità di produttore, la missione di ATR è la stessa: creare uno strumento che supporti le comunità collegandole. Questa visione condivisa è il motivo per cui siamo sempre stati orgogliosi di considerare SATENA come operatore e perché ora siamo particolarmente lieti che abbiano scelto il nostro GMA”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)