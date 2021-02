oneworld potenzia il customer information portal

oneworld ha stretto una partnership con la travel tech company Sherpa per offrire ai clienti dell’alleanza le informazioni più aggiornate sui requisiti governativi e le restrizioni di viaggio, rendendo più facile la pianificazione del viaggio.

I clienti possono visitare il portale all’indirizzo https://www.oneworld.com/covid-19/oneworld-together per recuperare informazioni specifiche sul loro viaggio, comprese le restrizioni di ingresso governative, i requisiti riguardo i test, la documentazione sanitaria e le regole di quarantena nelle loro destinazioni. Il miglioramento del portale, basato su dati Sherpa, aiuterà i clienti a sapere cosa aspettarsi prima di intraprendere il viaggio.

Lanciato per la prima volta nel luglio 2020, l’oneworld customer information portal è servito come risorsa per i clienti riguardo informazioni sulle varie misure di salute e benessere implementate dalle compagnie aeree membri di oneworld e dai principali aeroporti del network globale oneworld. I clienti possono cercare un volo specifico per visualizzare informazioni personalizzate per il loro viaggio, nonché informazioni sulle lounge delle compagnie aeree membri di oneworld.

Rob Gurney, oneworld CEO, ha dichiarato: “Riconosciamo che i clienti che pianificano il loro viaggio dovranno controllare government entry and travel restrictions. I miglioramenti del portale che abbiamo introdotto aiuteranno i clienti ad accedere a informazioni aggiornate relative alle restrizioni governative e alle misure COVID-19″.

Max Tremaine, sherpa Co-Founder and CEO, ha dichiarato: “Il nostro prodotto aggrega gli aggiornamenti più recenti da migliaia di fonti come siti web governativi, enti del turismo e OMS, contribuendo a ridurre la complessità per i viaggiatori. Questo lancio dimostra l’impegno di oneworld a fornire un’esperienza cliente continua e personalizzata per i membri della loro alleanza globale”.

(Ufficio Stampa oneworld)