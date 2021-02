Lufthansa Group: nuove offerte per i Frequent Flyer

In questi tempi, Lufthansa Group vuole offrire sicurezza ai suoi clienti più fedeli. Per i frequent flyer attualmente non è facile mantenere il proprio status o qualificare con l’attuale basso numero di voli. “Lufthansa Group rende tutto più semplice con offerte speciali uniche e di vasta portata. Le status miles e le HON Circle miles verranno automaticamente raddoppiate quest’anno, indipendentemente dalla classe di prenotazione. Inoltre, Frequent Traveller e Senator potranno anche accumulare status miles con la Miles & More Credit Card. Tutte le offerte sono valide per l’intero anno 2021”, afferma Lufthansa.

“Attualmente stiamo volando a vista e siamo consapevoli della difficile situazione che la pandemia Coronavirus pone anche ai nostri clienti. Sfortunatamente, non possiamo prevedere come si svilupperanno le opzioni di viaggio quest’anno. Ecco perché creiamo affidabilità per i nostri clienti più fedeli rendendo molto più facile mantenere e ottenere lo status di frequent flyer”, afferma Joost Greve, Head of Loyalty presso Lufthansa Group.

Come offerta speciale, le status miles per Frequent Travellers e Senator verranno automaticamente raddoppiate, indipendentemente dalla classe di prenotazione. Per la prima volta, tutti gli status members guadagneranno anche HON Circle miles doppie per voli in First e Business Class. I crediti sono completamente automatici e si applicano retroattivamente ai voli effettuati dal primo gennaio 2021. Non è richiesta alcuna registrazione. La promozione è valida su tutti i voli Lufthansa Group operati da Austrian Airlines, Lufthansa e Lufthansa Private Jet, SWISS, Eurowings, Brussels Airlines, Air Dolomiti ed Edelweiss Air. Si applica anche ai voli operati dalle compagnie aeree partner Croatia Airlines, Luxair e LOT Polish Airlines sui quali vengono assegnate status miles e HON Circle miles.

Frequent Traveller e Senator possono ora accumulare status miles anche al di fuori del volo: per ogni euro speso con la Miles & More Credit Card, vengono accreditate due status miles che vengono conteggiate ai fini dell’estensione dello status o dell’upgrade a Senator.

“Con questa interessante offerta aggiuntiva, stiamo aumentando in modo significativo il valore della carta di credito Miles & More per i nostri clienti più fedeli ed inoltre esprimiamo il nostro apprezzamento per la loro continua fedeltà. Usando la carta nella vita quotidiana e l’opportunità associata di guadagnare status miles oltre a volare quest’anno, stiamo offrendo un vantaggio unico e siamo innovatori assoluti nel farlo”, afferma Sebastian Riedle, Managing Director of Miles & More GmbH.

Inoltre, ogni Frequent Traveller o Senator che possiede una carta di credito Miles & More riceverà un credito una tantum di 5.000 status miles. Lo stesso vale per una nuova applicazione durante il periodo promozionale. Le status miles accumulate vengono visualizzate automaticamente nel Miles & More mileage account. Il valore massimo della promozione è di 30.000 status miles in totale. L’unica restrizione è che non vengono assegnate Select Miles per status miles accumulate tramite la carta di credito Miles & More.

Lufthansa Group aveva già fatto offerte speciali per Miles & More status customers nel 2020. Alla fine dell’anno, ad esempio, è stato annunciato che le miglia HON Circle accumulate nell’anno solare 2019 sarebbero state nuovamente accreditate e conteggiate per una rinnovata riqualificazione nel 2020 così come nel 2021. Insieme a Miles & More, il principale frequent flyer and awards programme in Europa, Lufthansa Group è la prima compagnia a creare uno status customers goodwill scheme su questa scala.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)